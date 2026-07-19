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El costoso regalo que Valentín Barco le hizo a su esposa Yaz Jaureguy horas antes de la final del Mundial: “Me lo mandó a la habitación”

La modelo e influencer compartió el anillo de una lujosa marca de joyería con el que el futbolista la sorprendió

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El regalo del Colo Barco a su esposa antes de disputar la final del Mundial portada
Yazmín Jaureguy compartió imágenes del regalo en sus redes

Mientras las pulsaciones del país están a tope por la inminente final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la selección argentina y España, Valentín Colo Barco se tomó un respiro de la concentración en Nueva Jersey para reconfirmar su perfil más romántico. Su esposa, la modelo e influencer Yazmín Jaureguy, sacudió las redes sociales al revelar el impactante y costoso regalo que recibió por parte del futbolista: un exclusivo anillo de la prestigiosa firma de lujo Tiffany & Co..

A través de sus historias de Instagram, Jaureguy compartió una imagen en primer plano mostrando la icónica cajita celeste (Tiffany Blue) y la delicada pieza colocada en el centro. La publicación no tardó en volverse tendencia absoluta, despertando miles de reacciones entre los seguidores de la pareja, habituados a los despliegues de afecto y los obsequios con los que el jugador que dejará Racing Estrasburgo de Francia para emigrar a Chelsea de Inglaterra suele agasajarla en Europa.

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“Llegar y sorpresa. Me lo probé hoy paseando y el Sr. lo mandó a la habitación”, escribió la influencer junto a un video en el que mostraba la caja completa. Luego, publicó una nueva storie del anillo en cuestión: “No puede ser más hermoso. Gracias, te amo mucho”.

Según la web oficial de la empresa norteamericana de joyería y ofebrería de lujo, una pieza de similares características se puede encontrar con el nombre “Sixteen Stone by Tiffany” a un precio desde 12 mil dólares en adelante (según el tamaño y el peso total en quilates). “El anillo Sixteen Stone de Tiffany es una expresión de la fuerza protectora del amor. Concebido por el legendario diseñador Jean Schlumberger en 1959, el motivo de punto de cruz de la colección se inspira en las raíces textiles de su familia. Diamantes redondos de talla brillante se alternan con cruces doradas, creando este deslumbrante diseño. Definido por sus intrincados detalles, este anillo es un regalo clásico que honra un estilo atemporal”, aparece en la descripción del producto, que contiene platino y oro amarillo con diamantes.

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El regalo del Colo Barco a su esposa antes de disputar la final del Mundial
Valentín Barco le regaló un anillo a su pareja en la previa a la final del Mundial

La relación entre el Colo Barco (21) y Yazmín Jaureguy (28) comenzó a fines de 2023. Cuando el talentoso zurdo surgido en Boca Juniors fue transferido al fútbol europeo a principios de 2024, la modelo lo acompañó incondicionalmente en su adaptación al Viejo Continente. “Yo tuve que dejar todo. En ese momento estaba por abrir un salón de té. Ya había comprado todo, tenía el local, las máquinas, todo. Mi cabeza estaba puesta ahí y en paralelo trabajaba como modelo y con marcas y demás”, contó a la revista Gente.

Desde entonces, la pareja avanzó a pasos agigantados. En poco más de dos años celebraron su casamiento por civil en Buenos Aires y consolidaron su familia con la llegada de su primera hija, Gemma. El obsequio de Tiffany reafirmó el gran presente sentimental que atraviesan, sirviendo también como un mimo en medio de semanas cargadas de presión y escrutinio internacional.

Yaz Jaureguy compartió la joya de la marca Tiffany & Co que recibió en su habitación

Este nuevo regalo llega apenas horas después de que Yazmín Jaureguy copara los portales de espectáculos por una furiosa defensa pública hacia su marido. Tras la agónica victoria argentina por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial en Atlanta, se viralizó un video donde el astro británico Jude Bellingham le propinó un cachetazo en la nuca a Barco por la espalda, presuntamente molesto porque el Colo le festejó el gol del empate de Enzo Fernández en la cara a los jugadores ingleses.

Sin vueltas, la influencer disparó directo contra el “10” del Real Madrid en sus redes con un categórico: "No sabía que de repente no se puede festejar los goles, pero sí avalar a un violento”. El mensaje fue interpretado como una crítica a quienes justificaron la actitud del jugador inglés tras la difusión de las imágenes. En una segunda publicación, Jaureguy apuntó directamente al plantel inglés: “Cambien de deporte si van a llorar tanto. Buen día”.

En lo estrictamente deportivo, Valentín Barco vive el momento más importante de su corta y meteórica carrera. Formando parte de la delegación de Lionel Scaloni que busca retener la corona mundial, el lateral izquierdo se encuentra a las puertas de disputar la gran final del mundo.

Hasta el momento, el centrocampista de 21 años sumó apenas 19 minutos en la victoria 3-1 sobre Jordania que marcó el cierre de la fase de grupos. En ese encuentro, el entrenador optó por poner una formación alternativa para cuidar a los habituales titulares y el Colo ingresó sobre el final del partido por Giuliano Simeone.

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