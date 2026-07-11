Cuáles son las 7 costas más hermosas del mundo: desde la Patagonia a Vietnam

Las costas más bellas del mundo combinan paisajes únicos, biodiversidad y culturas diversas a lo largo del planeta

Las costas del planeta ofrecen paisajes que cautivan y sorprenden con su diversidad. Desde acantilados abruptos hasta playas de arena blanca, estos escenarios naturales se convierten en destinos codiciados para quienes buscan experiencias únicas junto al mar. Presentan belleza visual, además de conservar historias, culturas y ecosistemas que las distinguen.

Condé Nast Traveler seleccionó algunas de las costas más bellas del mundo. La prestigiosa revista destacó entornos que combinan naturaleza salvaje, rutas escénicas y fenómenos geológicos singulares.

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Entre los lugares elegidos, la Patagonia argentina logró un lugar destacado y representó a Sudamérica en el ranking global.

Big Sur, California, Estados Unidos

El icónico tramo de la Pacific Coast Highway en Big Sur revela acantilados abruptos y vistas panorámicas del océano Pacífico (Unsplash)

Big Sur es sinónimo de costa escarpada y panoramas oceánicos. El tramo de la Pacific Coast Highway que atraviesa esta región invita a recorrer curvas cerradas entre el Bosque Nacional Los Padres y la Ventana Wilderness Area. Este recorrido de casi once kilómetros revela vistas al océano Pacífico que se alternan con paradas icónicas.

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El entorno se caracteriza por una interacción constante entre el relieve montañoso y el mar. Las formaciones rocosas, sumadas a la vegetación autóctona, generan un paisaje que cambia según la luz y la hora del día. Este destino atrae tanto a quienes buscan tranquilidad como a los aficionados a la fotografía y a los amantes de la carretera.

Patagonia, Argentina

La Patagonia argentina cautiva con sus paisajes remotos, desde colonias de pingüinos hasta la ciudad de Ushuaia, al borde del fin del mundo

El extremo sur del continente americano alberga la Patagonia, una región donde el territorio se transforma a medida que se avanza por la Ruta Nacional 3. Todo comienza con colonias de pingüinos y poblados de origen galés cerca de Península Valdés, para luego alcanzar la ciudad de Ushuaia, rodeada de montañas y considerada la puerta de entrada a la Antártida.

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El recorrido finaliza en el Parque Nacional Tierra del Fuego, donde el camino se interrumpe frente al canal de Beagle. Navegar hacia el sur implica atravesar el pasaje Drake, conocido por sus condiciones extremas y por ser la ruta hacia el continente antártico. Según Condé Nast Traveler, esta ruta no solo representa un reto geográfico, sino que también ofrece encuentros con fauna única y paisajes que parecen inalterados por el tiempo.

Costa Amalfitana, Italia

Las coloridas casas de la costa Amalfitana descienden por la montaña hacia el mar Tirreno, enmarcando uno de los paisajes más reconocidos de Italia (Grosby Group)

La costa Amalfitana se extiende a lo largo de la vertiente sur de la península de Sorrento. Su geografía se compone de montañas que descienden abruptamente hacia el mar Tirreno. Las localidades de Positano, Amalfi y Ravello muestran una disposición arquitectónica en la que las casas de colores parecen deslizarse por las laderas hasta tocar el agua.

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El itinerario por esta costa incluye estrechas carreteras con curvas pronunciadas y paisajes de terrazas cultivadas. Las alturas permiten contemplar la interacción entre el mar y la roca, así como los jardines de limoneros y las playas de guijarros. El equilibrio entre intervención humana y naturaleza hace que cada vista ofrezca una postal diferente.

Bahía de Halong, Vietnam

Las aguas esmeralda y las formaciones de piedra caliza de la bahía de Halong ofrecen un escenario envolvente y lleno de leyendas (Philipp Laage/dpa)

En el noreste de Vietnam se encuentra la bahía de Halong, famosa por sus aguas color esmeralda y sus más de mil islas de piedra caliza. El mito local sostiene que un dragón formó este paisaje al agitar su cola, aunque la explicación geológica apunta a la erosión y la actividad tectónica.

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La mejor manera de explorarla consiste en embarcarse en barcos tradicionales conocidos como juncos chinos. Al navegar entre islotes y acantilados, los visitantes pueden descubrir cuevas, playas ocultas y formaciones rocosas que emergen de la niebla. La atmósfera de misterio se intensifica por relatos sobre minas de la guerra de Vietnam y la presencia ocasional de niebla, que transforma el escenario en un lugar casi irreal.

Península de Snæfellsnes, Islandia

La península de Snæfellsnes concentra playas de guijarros negros, volcanes y el glaciar Snæfellsjökull en un solo recorrido

La península de Snæfellsnes representa una síntesis de los paisajes islandeses. Se extiende al oeste del país y combina playas de guijarros negros, formaciones rocosas y un glaciar de más de 1.400 metros de altura. Esta región permite observar, en pocas horas, la transición del mar a la montaña.

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Uno de los elementos más destacados es el glaciar Snæfellsjökull, que corona la península e inspiró leyendas y obras literarias. El entorno mezcla lo volcánico con lo costero y concentra la esencia de Islandia en un solo recorrido.

Nā Pali Coast, Kaua’i, Hawái

Los altos acantilados y las playas aisladas de la Nā Pali Coast en Kaua’i conforman uno de los paisajes más impactantes de Hawái (Unsplash)

La Nā Pali Coast, ubicada en la isla de Kaua’i en Hawái, se caracteriza por acantilados altos y valles profundos. El nombre significa “acantilados altos” en hawaiano, y la descripción se ajusta a la realidad: las paredes de roca se elevan abruptamente sobre el Pacífico, creando un litoral de difícil acceso.

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El área solo permite el ingreso mediante catamarán, helicóptero o senderismo por rutas exigentes. Entre los atractivos sobresalen las cascadas que caen desde alturas considerables y las playas en forma de media luna, ocultas entre la vegetación. Quienes se aventuran por estas rutas encuentran una de las vistas más impactantes del archipiélago.

Islas Lofoten, Noruega

Montañas escarpadas y playas de arena blanca bajo la aurora boreal distinguen a las islas Lofoten en el norte de Noruega (Freepik)

Las islas Lofoten conforman un archipiélago en el norte de Noruega, famoso por sus aguas claras y sus montañas. El grupo principal incluye seis islas grandes y numerosas islas menores, ubicadas bajo la aurora boreal.

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El pico Higravtindan alcanza cerca de 1.160 metros de altura, aportando un fondo montañoso a las playas de arena blanca y aguas frías. La combinación de mar y sierra sirvió de inspiración para artistas noruegos desde comienzos del siglo XX. Condé Nast Traveler resalta que el paisaje varía según la estación, con noches iluminadas por la aurora en invierno y días interminables en verano.