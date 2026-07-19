El sincero mensaje de Lionel Scaloni horas antes de la final del Mundial contra España: “No va a cambiar mi personalidad por ganar o perder”

Scaloni habló en la previa de la gran final (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

Horas antes de disputar la gran final, Lionel Scaloni habló con la FIFA con la serenidad de siempre, antes de disputar la séptima final de Argentina en la historia de los Mundiales ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Y fue fiel a sí mismo: “No me va a cambiar la personalidad, la manera de ser, ganar, perder o empatar. Creo que eso es relativo. Al final uno lleva adentro cómo es y no va a cambiar. Son los principios que llevo y no los voy a cambiar nunca“.

El técnico del seleccionado argentino arrancó con su análisis del rival. “España es un equipazo. Un equipo que con su entrenador tiene su impronta, su manera de jugar, muy a la española, del trato del balón rápido. Ritmo de juego muy alto, con extremos. Difícil, partido complicado”, describió. Pero lejos de detenerse en las virtudes del oponente, Scaloni trazó el mapa de lo que viene: “Nosotros tenemos nuestras armas, ellos tienen las suyas. Lo de siempre: intentar que no encuentren nuestras falencias y nosotros encontrar las suyas. Un poco, como siempre decimos, un juego de ajedrez.”

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Esa lectura táctica convive con una tranquilidad que el DT atribuye, ante todo, a la confianza en su plantel. “La sensación es de tranquilidad porque sabes que los chicos se van a brindar hasta el último minuto y eso es fundamental”, explicó. “Después el resultado puede variar o no, pero la sensación de que el equipo va a estar hasta el último minuto, hasta que el árbitro no termine el partido, eso te da cierta tranquilidad. Y eso es lo que hacemos desde el banco de suplentes, aportando desde los cambios, desde lo que podamos hacer, pero al final depende mucho de ellos".

El mensaje que el cuerpo técnico les transmitió a los jugadores antes de la final mezcla disfrute y conciencia histórica. “Primero que disfruten el momento porque son momentos que van a recordar por toda su vida”, dijo Scaloni, y agregó una dimensión más personal: “Nosotros, los que estamos en el cuerpo técnico, somos gente que nos conocemos desde hace 20 pico de años y todavía nos recordamos las anécdotas juntos de los mundiales, de las reuniones, de las charlas, de los mates”. Y completó: “Están jugando por su país, por su gente, eso es algo que soñamos desde chiquitos. Poder hacerlo, seguramente les dure para toda su vida”.

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Sobre su propio lugar en este proceso, Scaloni fue contundente. “Como entrenador, sigo siendo el mismo. Sigo dependiendo de los jugadores, sabiendo que ellos son los que salen a la cancha y nosotros somos los que intentamos que cumplan lo que les pedimos. Pero al final son ellos los que juegan.” La misma lógica aplica a su vida fuera del campo: los títulos no lo transformaron ni lo transformarán.

"Todos los chicos quieren ser Messi, todos los chicos quieren hacer lo que hace él" (Foto: Reuters/Lee Smith)

La dimensión histórica del partido tampoco escapó a su mirada. “Haber llegado acá es algo increíble, que la gente pueda festejar estar acá me parece algo espectacular. Es una lección para nosotros los argentinos que la gente festeja haber llegado a una final”. Y desde ese punto de partida, Scaloni trazó el único objetivo que queda: “A partir de ahora dar todo hasta que el árbitro diga que terminó el partido”.

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Sobre Messi, destacó: “A mí me sorprende, más allá de lo que todo el mundo ve, cómo es él como persona después de 20 años jugando a un máximo nivel y donde no puede salir ni siquiera a tomar un café a un centro comercial. Es algo que tiene un gran valor, llevar eso durante 20 años y prácticamente una línea de comportamiento ejemplar es lo que más resalto. Porque todo lo otro la gente lo ve, cómo juega, lo que es, pero el día a día es algo que yo admiro porque no es fácil ser quien es. Creo que él se ha soltado. Juega como si estuviera en el patio de su casa. Tiene 39 años, pero parece que tuviera 25. Juega suelto, tranquilo. Juega liberado. Sus compañeros saben que van a dar todo hasta el último minuto por él y eso es un hándicap positivo”.

En esa línea, planteó: “Creo que lo que marcó Maradona lo va a marcar Leo seguramente. Ya lo está marcando: todos los chicos quieren ser Messi, todos los chicos quieren hacer lo que hace él. Pero aun mayor: lleva 20 años a un nivel increíble y ha venido a la Selección en momentos increíbles, en momentos donde no era bonito o lindo venir. Y él ha venido igual. Unas ganas de querer estar hermosas y creo que ese es el mejor ejemplo que los chicos pueden tomar para el futuro”.

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Si Argentina se consagra este domingo, lograría el bicampeonato mundial consecutivo, un hito que no se repite desde que Brasil ganó en 1958 y 1962, hace más de 60 años. Días antes, en la conferencia de prensa del viernes, Scaloni ya había adelantado esa perspectiva al hablar de Lionel Messi: “Haber podido llegar a una final, en el momento que está, a sus 39 años, es algo increíble. Hay que disfrutarlo porque a Maradona lo extrañamos, pero a Leo lo tenemos acá, y tenemos que valorar lo que hace”. También había bromeado sobre el mayor problema que le genera el rival: “Que salga el autobús del hotel ya me preocupa. Es un gran equipo, una gran selección”.

El encuentro ante la selección española arrancará a las 16.00 de Argentina en el MetLife Stadium, con 82.500 espectadores en las tribunas y el esloveno Slavko Vinčić como árbitro principal.

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