Deportes

El sincero mensaje de Lionel Scaloni horas antes de la final del Mundial contra España: “No va a cambiar mi personalidad por ganar o perder”

El entrenador de Argentina reflexionó sobre su vida en la previa del gran partido por el título de la Copa del Mundo 2026. “España es un equipazo. Un equipo que con su entrenador tiene su impronta”, aclaró

Guardar
Google icon
Scaloni habló en la previa de la gran final (Foto: Reuters/Dylan Martinez)
Scaloni habló en la previa de la gran final (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

Horas antes de disputar la gran final, Lionel Scaloni habló con la FIFA con la serenidad de siempre, antes de disputar la séptima final de Argentina en la historia de los Mundiales ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Y fue fiel a sí mismo: “No me va a cambiar la personalidad, la manera de ser, ganar, perder o empatar. Creo que eso es relativo. Al final uno lleva adentro cómo es y no va a cambiar. Son los principios que llevo y no los voy a cambiar nunca“.

El técnico del seleccionado argentino arrancó con su análisis del rival. “España es un equipazo. Un equipo que con su entrenador tiene su impronta, su manera de jugar, muy a la española, del trato del balón rápido. Ritmo de juego muy alto, con extremos. Difícil, partido complicado”, describió. Pero lejos de detenerse en las virtudes del oponente, Scaloni trazó el mapa de lo que viene: “Nosotros tenemos nuestras armas, ellos tienen las suyas. Lo de siempre: intentar que no encuentren nuestras falencias y nosotros encontrar las suyas. Un poco, como siempre decimos, un juego de ajedrez.”

PUBLICIDAD

Esa lectura táctica convive con una tranquilidad que el DT atribuye, ante todo, a la confianza en su plantel. “La sensación es de tranquilidad porque sabes que los chicos se van a brindar hasta el último minuto y eso es fundamental”, explicó. “Después el resultado puede variar o no, pero la sensación de que el equipo va a estar hasta el último minuto, hasta que el árbitro no termine el partido, eso te da cierta tranquilidad. Y eso es lo que hacemos desde el banco de suplentes, aportando desde los cambios, desde lo que podamos hacer, pero al final depende mucho de ellos".

El mensaje que el cuerpo técnico les transmitió a los jugadores antes de la final mezcla disfrute y conciencia histórica. “Primero que disfruten el momento porque son momentos que van a recordar por toda su vida”, dijo Scaloni, y agregó una dimensión más personal: “Nosotros, los que estamos en el cuerpo técnico, somos gente que nos conocemos desde hace 20 pico de años y todavía nos recordamos las anécdotas juntos de los mundiales, de las reuniones, de las charlas, de los mates”. Y completó: “Están jugando por su país, por su gente, eso es algo que soñamos desde chiquitos. Poder hacerlo, seguramente les dure para toda su vida”.

PUBLICIDAD

Sobre su propio lugar en este proceso, Scaloni fue contundente. “Como entrenador, sigo siendo el mismo. Sigo dependiendo de los jugadores, sabiendo que ellos son los que salen a la cancha y nosotros somos los que intentamos que cumplan lo que les pedimos. Pero al final son ellos los que juegan.” La misma lógica aplica a su vida fuera del campo: los títulos no lo transformaron ni lo transformarán.

"Todos los chicos quieren ser Messi, todos los chicos quieren hacer lo que hace él" (Foto: Reuters/Lee Smith)
"Todos los chicos quieren ser Messi, todos los chicos quieren hacer lo que hace él" (Foto: Reuters/Lee Smith)

La dimensión histórica del partido tampoco escapó a su mirada. “Haber llegado acá es algo increíble, que la gente pueda festejar estar acá me parece algo espectacular. Es una lección para nosotros los argentinos que la gente festeja haber llegado a una final”. Y desde ese punto de partida, Scaloni trazó el único objetivo que queda: “A partir de ahora dar todo hasta que el árbitro diga que terminó el partido”.

Sobre Messi, destacó: “A mí me sorprende, más allá de lo que todo el mundo ve, cómo es él como persona después de 20 años jugando a un máximo nivel y donde no puede salir ni siquiera a tomar un café a un centro comercial. Es algo que tiene un gran valor, llevar eso durante 20 años y prácticamente una línea de comportamiento ejemplar es lo que más resalto. Porque todo lo otro la gente lo ve, cómo juega, lo que es, pero el día a día es algo que yo admiro porque no es fácil ser quien es. Creo que él se ha soltado. Juega como si estuviera en el patio de su casa. Tiene 39 años, pero parece que tuviera 25. Juega suelto, tranquilo. Juega liberado. Sus compañeros saben que van a dar todo hasta el último minuto por él y eso es un hándicap positivo”.

En esa línea, planteó: “Creo que lo que marcó Maradona lo va a marcar Leo seguramente. Ya lo está marcando: todos los chicos quieren ser Messi, todos los chicos quieren hacer lo que hace él. Pero aun mayor: lleva 20 años a un nivel increíble y ha venido a la Selección en momentos increíbles, en momentos donde no era bonito o lindo venir. Y él ha venido igual. Unas ganas de querer estar hermosas y creo que ese es el mejor ejemplo que los chicos pueden tomar para el futuro”.

Si Argentina se consagra este domingo, lograría el bicampeonato mundial consecutivo, un hito que no se repite desde que Brasil ganó en 1958 y 1962, hace más de 60 años. Días antes, en la conferencia de prensa del viernes, Scaloni ya había adelantado esa perspectiva al hablar de Lionel Messi: “Haber podido llegar a una final, en el momento que está, a sus 39 años, es algo increíble. Hay que disfrutarlo porque a Maradona lo extrañamos, pero a Leo lo tenemos acá, y tenemos que valorar lo que hace”. También había bromeado sobre el mayor problema que le genera el rival: “Que salga el autobús del hotel ya me preocupa. Es un gran equipo, una gran selección”.

El encuentro ante la selección española arrancará a las 16.00 de Argentina en el MetLife Stadium, con 82.500 espectadores en las tribunas y el esloveno Slavko Vinčić como árbitro principal.

Temas Relacionados

Lionel ScaloniSelección ArgentinaSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026Selección EspañaSelección España Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto largará 11° en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino, que se benefició con las penalizaciones de Lando Norris e Isack Hadjar, buscará sumar en el mítico trazado de Spa-Francorchamps

Franco Colapinto largará 11° en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El campeón del mundo y la Roja se enfrentan este domingo en el MetLife Stadium en un choque atrapante entre el ganador de la última Copa América y el vencedor de la Eurocopa

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto llegó al Gran Premio de Bélgica con una bandera de Messi y Maradona antes de la final del Mundial 2026

El piloto bonaerense arribó al circuito de Spa-Francorchamps con la imagen de las leyendas de la Selección

Franco Colapinto llegó al Gran Premio de Bélgica con una bandera de Messi y Maradona antes de la final del Mundial 2026

El costoso regalo que Valentín Barco le hizo a su esposa Yaz Jaureguy horas antes de la final del Mundial: “Me lo mandó a la habitación”

La modelo e influencer compartió el anillo de una lujosa marca de joyería con el que el futbolista la sorprendió

El costoso regalo que Valentín Barco le hizo a su esposa Yaz Jaureguy horas antes de la final del Mundial: “Me lo mandó a la habitación”

Por cuánto tiempo le da la FIFA la Copa del Mundo original a los campeones y cómo es la exclusiva réplica que les entrega

El ganador de cada Mundial recibe en la ceremonia de premiación la estatuilla real, pero minutos más tarde le entregan una exclusiva reproducción llamada “trofeo de los campeones”

Por cuánto tiempo le da la FIFA la Copa del Mundo original a los campeones y cómo es la exclusiva réplica que les entrega

DEPORTES

Franco Colapinto largará 11° en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto largará 11° en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto llegó al Gran Premio de Bélgica con una bandera de Messi y Maradona antes de la final del Mundial 2026

El costoso regalo que Valentín Barco le hizo a su esposa Yaz Jaureguy horas antes de la final del Mundial: “Me lo mandó a la habitación”

Por cuánto tiempo le da la FIFA la Copa del Mundo original a los campeones y cómo es la exclusiva réplica que les entrega

TELESHOW

Juan Minujín, el actor que se reinventa a cada paso: “La ficción es donde nos contamos a nosotros mismos”

Juan Minujín, el actor que se reinventa a cada paso: “La ficción es donde nos contamos a nosotros mismos”

Con sangre en las venas, amores argentinos o fans de Messi: las figuras internacionales rendidas ante la Scaloneta

El mensaje de Marcelo Tinelli a Lionel Messi previo a la final: “Toda la familia Argentina está con ustedes”

Flavio Mendoza contó por qué su hijo le pide hablar con la mamá de Messi tras cada partido: “Llamala a la tía Celia”

Susana Giménez recibió el alta tras ser operada en su regreso al país: “Está descansando en su casa”

INFOBAE AMÉRICA

Sanción a San Carlos de Costa Rica enciende la alarma si no resuelve antes del 26 de julio

Sanción a San Carlos de Costa Rica enciende la alarma si no resuelve antes del 26 de julio

Guatemala fue nominada a los premios Wanderlust 2026 en dos categorías internacionales

El 19 de julio en Nicaragua: una efeméride revolucionaria bajo la sombra de una nueva dictadura

FAS se proclama supercampeón del fútbol salvadoreño tras derrotar a Firpo

Costa Rica: Aeropuerto de Guanacaste incrementó un 11% el tráfico de pasajeros en el primer semestre de 2026