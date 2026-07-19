Costa Rica

Sanción a San Carlos de Costa Rica enciende la alarma si no resuelve antes del 26 de julio

El reglamento marca un límite cercano y ya existe un antecedente reciente en la primera división que reconfiguró una plaza, en medio de una interna movida y un estreno que queda en pausa

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La sanción de la federación impide incluir al conjunto norteño en el calendario mientras siga suspendido, en medio de una reestructuración interna tras la salida de su presidente. (Imagen de cortesía)
La sanción de la federación impide incluir al conjunto norteño en el calendario mientras siga suspendido, en medio de una reestructuración interna tras la salida de su presidente. (Imagen de cortesía)

La Asociación Deportiva San Carlos perdió su licencia de participación para la temporada 2026-2027 por deudas con la CCSS, a solo una semana del inicio del Torneo Apertura 2026 en Costa Rica, una sanción que deja en riesgo inmediato el debut oficial del guardameta salvadoreño Mario González con el club.

Si la institución no regulariza su situación antes del fin de semana del 26 de julio, no podrá disputar su primer partido del campeonato y lo perderá por 3-0, de acuerdo con la reglamentación vigente. Además, el equipo quedará sin programación de partidos mientras siga suspendida la licencia.

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El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol comprobó que el club mantiene obligaciones pendientes con la Caja Costarricense de Seguro Social. La medida golpea a San Carlos en la recta final de la preparación para el arranque del torneo.

La propia federación informó: “Se constató que la Asociación Deportiva San Carlos se encuentra con deudas pendientes con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)”. La consecuencia directa es que el equipo no podrá ser incluido en el calendario oficial hasta ponerse al día.

El debut de Mario González queda frenado por la sanción

La suspensión afecta de forma directa al portero salvadoreño Mario González, incorporado al conjunto costarricense la temporada pasada. Su estreno oficial deberá esperar hasta que la entidad resuelva sus problemas administrativos y financieros.

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El equipo tiene hasta el fin de semana del 26 de julio para ponerse al día o no podrá jugar su primer encuentro del campeonato y caerá 3-0 por reglamento. (Imagen cortesía de San Carlos)
El equipo tiene hasta el fin de semana del 26 de julio para ponerse al día o no podrá jugar su primer encuentro del campeonato y caerá 3-0 por reglamento. (Imagen cortesía de San Carlos)

El club atraviesa además un proceso de reestructuración interna. Hace aproximadamente 15 días presentó su renuncia el presidente Luis Carlos Chacón, en medio de este escenario de inestabilidad institucional.

San Carlos, conocido como los Toros del Norte, es un club originario del cantón de San Carlos, en el norte de Costa Rica. Compite en la Primera División y juega como local en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez, en el barrio San Martín, y también cuenta con el estadio de la comunidad de Pital, a 30 km al este de Quesada de San Carlos, como sede alterna.

Otro club ya perdió su lugar en la Primera División

El caso de San Carlos no es el único entre las resoluciones recientes del Comité de Licencias. Municipal Liberia también perdió su licencia para la temporada 2026-2027 por irregularidades legales, y su plaza en la máxima categoría fue ocupada por Escorpiones de Belén.

La historia de San Carlos dentro del fútbol costarricense se remonta a un proceso iniciado en 1960 con la unión de los equipos locales El Refugio y El Maravilla en la Selección de San Carlos. La asociación deportiva fue fundada el 9 de mayo de 1965.

El club obtuvo en 1962 el título de la Liga Nacional, entonces cuarta división, y repitió al año siguiente. Eso le permitió competir en tercera división en 1964, temporada en la que logró el campeonato y el derecho a pelear por la Liga Mayor de Segunda División.

La Asociación Deportiva San Carlos fue fundada el 9 de mayo de 1965 tras un proceso iniciado con la unión de equipos locales en 1960. (Imagen de cortesía)
La Asociación Deportiva San Carlos fue fundada el 9 de mayo de 1965 tras un proceso iniciado con la unión de equipos locales en 1960. (Imagen de cortesía)

En 1965 jugó su primera temporada en segunda y consiguió el ascenso a la máxima categoría. Debutó en primera división en 1966 y permaneció allí hasta 1971.

Tras siete temporadas en segunda, volvió a ascender en 1978 y se mantuvo en la élite hasta 2004. Luego regresó a primera en 2006 y alcanzó el subcampeonato en los torneos Verano 2010 y Verano 2011 bajo la conducción del técnico uruguayo Daniel Casas.

Entre 2013 y 2016 compitió en la Liga de Ascenso. El 25 de junio de 2016 derrotó a AS Puma Generaleña por 4 a 2 en el global de la final de Segunda División y selló otro retorno a la máxima categoría con Géiner Segura como entrenador, aunque descendió de nuevo en la campaña 2016-2017 tras un partido decisivo ante Pérez Zeledón.

El 2 de junio de 2018 venció a Jicaral Sercoba por 5 a 4 en el global de la final de Segunda División y conquistó su sexto título en esa categoría, además de su quinto ascenso. En el Torneo de Clausura 2019 alcanzó el primer título de su historia al imponerse al Deportivo Saprissa en una serie que terminó 1-1 y se definió por el gol de visita.

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