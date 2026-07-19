El Salvador

FAS se proclama supercampeón del fútbol salvadoreño tras derrotar a Firpo

El partido disputado este sábado en el estadio Cuscatlán de San Salvador quedó definido antes del descanso, con dominio del conjunto santaneco y goles de Yan Maciel, Nelson Bonilla y “Pichi” Melgar

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Club Deportivo FAS se proclamó supercampeón del fútbol de El Salvador tras vencer 3-0 a Luis Ángel Firpo en el estadio Cuscatlán. (Cortesía: Club Deportivo FAS)
Club Deportivo FAS se proclamó supercampeón del fútbol de El Salvador tras vencer 3-0 a Luis Ángel Firpo en el estadio Cuscatlán. (Cortesía: Club Deportivo FAS)

Club Deportivo FAS se proclamó supercampeón del fútbol salvadoreño tras imponerse con contundencia por 3-0 a Luis Ángel Firpo en el estadio Cuscatlán de San Salvador este sábado. El partido, que reunió a los campeones del Clausura 2026 y el Apertura 2025, se resolvió desde el primer tiempo, con un dominio total de los santanecos que nunca dejaron espacio para la reacción usuluteca.

Desde el primer minuto, el combinado tigrillo mostró una propuesta ofensiva y controló el ritmo de juego en todos los sectores. La apertura del marcador llegó al minuto 25, cuando una combinación entre el "Clavo" Portillo y Jonathan Nolasco generó una jugada peligrosa dentro del área de L.Á. Firpo. El remate de Nolasco fue desviado por el portero Felipe Amaya, pero el rebote quedó a disposición del ariete colombiano Yan Maciel, empujó el balón a las redes y adelantó al representativo occidental.

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La superioridad de los actuales campeones se reflejaba a medida avanzaba el juego. Al minuto 35, Nelson Bonilla amplió la ventaja tras recibir un centro preciso de Melvin Urbina y definir dentro del área. El conjunto de firpense no encontró argumentos para provocar peligro en el arco contrario y sus aproximaciones resultaron aisladas y sin profundidad.

Nelson Bonilla marcó el segundo gol de FAS a los 35 minutos después de un centro de Melvin Urbina. (Cortesía: Club Deportivo FAS)
Nelson Bonilla marcó el segundo gol de FAS a los 35 minutos después de un centro de Melvin Urbina. (Cortesía: Club Deportivo FAS)

FAS sella el triunfo sin problemas

La segunda parte mantuvo el mismo guion. El equipo santaneco administró la tenencia de balón y continuó generando ocasiones, mientras que el representativo taurino no logró inquietar a la defensa rival. El tercer gol llegó al minuto 71, cuando Roberto "Pichi” Melgar convirtió tras recibir una asistencia de Nolasco y definió con tranquilidad, cumpliendo la ley del ex y sentenciando el encuentro.

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Fue un partido especial para “Pichi”, quien además de enfrentar a su exequipo, jugó ele encuentro tras la reciente pérdida de su abuelo.

El ataque de Firpo no fue eficiente y nunca logró dar con la tecla para batir el marco de Kevin Carabantes. El dominio de FAS se mantuvo hasta el silbatazo final, con el equipo controlando el ritmo del partido, mientras la afición santaneca celebraba en las tribunas del Cuscatlán.

El equipo dirigido por Adrián Sánchez sostuvo la superioridad durante todo el encuentro y no permitió la reacción a Firpo. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Fútbol)
El equipo dirigido por Adrián Sánchez sostuvo la superioridad durante todo el encuentro y no permitió la reacción a Firpo. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Fútbol)

Con este resultado, FAS suma un nuevo título a su palmarés y consolida su posición como uno de los clubes más laureados del fútbol salvadoreño. El plantel dirigido por el mexicano Adrián Sánchez refuerza así sus aspiraciones de buscar el bicampeonato en el próximo Apertura 2026, con la mirada puesta en extender su dominio y reafirmar su condición de “Rey de copas” en el país.

El 25 de julio iniciará el Torneo Apertura 2026, fecha en la que los equipos de la máxima categoría volverán a competir por el título nacional. Por el momento, la Primera División no ha dado a conocer el calendario oficial, por lo que aún se desconoce el detalle de los cruces y horarios correspondientes a la primera jornada.

Se espera que en los próximos días las autoridades confirmen la programación de los partidos, lo que permitirá a los clubes y a los aficionados planificar su asistencia y acompañamiento en el regreso del campeonato salvadoreño.

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