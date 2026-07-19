Deportes

Franco Colapinto llegó al Gran Premio de Bélgica con una bandera de Messi y Maradona antes de la final del Mundial 2026

El piloto bonaerense arribó al circuito de Spa-Francorchamps con la imagen de las leyendas de la Selección

Guardar
Google icon

El piloto arribó al GP de Bélgica con una imagen de Messi y Maradona

El domingo en el que Argentina disputará la final del Mundial 2026 ante España, Franco Colapinto apareció en en los boxes del circuito de Spa-Francorchamps con una bandera que lleva las imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi, y la lució con orgullo ante el pedido de los fotógrafos.

El piloto de Alpine llegó al autódromo belga con la camiseta de la selección argentina -modelo anterior, dorsal número 9- pocas horas antes del inicio del Gran Premio de Bélgica 2026. Mostró dicha bandera y cuando las cámaras inmortalizaron ese momento Franco lanzó “impresionante”.

PUBLICIDAD

No fue la primera vez en la semana que Colapinto usó la ropa albiceleste en el trazado de las Ardenas. El jueves, en su llegada al autódromo, lució la camiseta alternativa de la Selección con el dorsal 10 de Messi, también del modelo anterior. Fue al día siguiente de la victoria de Argentina 3-1 ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. La propia cuenta oficial de la F1 en redes sociales lo destacó con una publicación: “Franco llega a Spa vistiendo la camiseta número 10 de Messi”.

Franco luego de cruzar los molinetes en el ingreso a los boxes. Detrás asoma uno de sus manager, Jamie Campbell-Walter (Captura de video)
Franco luego de cruzar los molinetes en el ingreso a los boxes. Detrás asoma uno de sus manager, Jamie Campbell-Walter (Captura de video)

El piloto argentino no ocultó que la carrera y el partido compiten por su atención. “La carrera mucho no importa, la verdad”, admitió entre risas en diálogo con ESPN. “Va a ser complicado. Seguro que voy a estar mucho más nervioso por el partido que por la carrera”, agregó. La final del Mundial comenzará a las 16.00 hora de Argentina y 21.00 de Bélgica.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Colapinto en la previa fueron más allá del humor. El piloto trazó un paralelo entre la identidad argentina en el fútbol y su propia experiencia en la F1. “Lo más importante es trabajar calladito. Es como lo hace la Selección y lo hicieron siempre. Hay que seguir peleándola. Nunca darnos por vencidos en las oportunidades que tenemos, que son muy escasas en comparación a los europeos. Siempre damos el 120%. Es lo que tenemos en la sangre”, sostuvo.

El piloto también vinculó esa dinámica con su propia carrera en la máxima categoría del automovilismo. “Mi carrera es lo mismo. Es contra los argentinos. Eso nos da más fuerzas al final para seguir luchando. Yo soy uno contra miles, es más complicado”, afirmó. Y añadió: “Somos los argentinos y nos representa. Todos lo hacen en su trabajo, lo mostramos en cada ámbito de nuestras vidas. Siempre querer ganar con competitividad, pero nos callamos y demostramos en la cancha. No entienden los demás: nos subestiman, hablan mal y critican a Messi”.

Franco Colapinto llegó con una bandera de Argentina al circuito capturas
Colapinto mostrando la bandera (Captura de video)

En la clasificación del sábado, Colapinto terminó 13º con un tiempo de 1:46.392. Quedó eliminado en la Q2 junto a su compañero de equipo Pierre Gasly (12º). Sin embargo, las penalizaciones aplicadas a Lando Norris (McLaren) e Isack Hadjar (Racing Bulls) mejoraron su posición en la grilla de largada y el argentino arrancará en el undécimo puesto.

Franco Colapinto viene de ser noveno en Gran Bretaña y buscará seguir en la zona de puntos a bordo de su Alpine A526. Es la décima fecha de la temporada de la F1 y la penúltima previa al receso por el verano boreal en una instancia clave para definir su continuidad como titular en la escudería francesa para 2027.

Temas Relacionados

Franco ColapintoFórmula 1Alpine F1 TeamSelección Argentina Mundial 2026Selección España Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto largará 11° en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino, que se benefició con las penalizaciones de Lando Norris e Isack Hadjar, buscará sumar en el mítico trazado de Spa-Francorchamps

Franco Colapinto largará 11° en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El campeón del mundo y la Roja se enfrentan este domingo en el MetLife Stadium en un choque atrapante entre el ganador de la última Copa América y el vencedor de la Eurocopa

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El costoso regalo que Valentín Barco le hizo a su esposa Yaz Jaureguy horas antes de la final del Mundial: “Me lo mandó a la habitación”

La modelo e influencer compartió el anillo de una lujosa marca de joyería con el que el futbolista la sorprendió

El costoso regalo que Valentín Barco le hizo a su esposa Yaz Jaureguy horas antes de la final del Mundial: “Me lo mandó a la habitación”

Por cuánto tiempo le da la FIFA la Copa del Mundo original a los campeones y cómo es la exclusiva réplica que les entrega

El ganador de cada Mundial recibe en la ceremonia de premiación la estatuilla real, pero minutos más tarde le entregan una exclusiva reproducción llamada “trofeo de los campeones”

Por cuánto tiempo le da la FIFA la Copa del Mundo original a los campeones y cómo es la exclusiva réplica que les entrega

El sentido mensaje de Messi y la foto de unidad de los jugadores de Argentina antes de la final con España: “Una historia que nadie podrá borrar”

El capitán eligió esta significativa postal para enviar sus sensaciones antes del partido por el título. De Paul, Otamendi, Dibu Martínez, Cuti Romero, Tagliafico, Paredes y Licha Martínez, entre otros, también subieron la misma imagen

El sentido mensaje de Messi y la foto de unidad de los jugadores de Argentina antes de la final con España: “Una historia que nadie podrá borrar”

DEPORTES

Franco Colapinto largará 11° en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto largará 11° en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El costoso regalo que Valentín Barco le hizo a su esposa Yaz Jaureguy horas antes de la final del Mundial: “Me lo mandó a la habitación”

Por cuánto tiempo le da la FIFA la Copa del Mundo original a los campeones y cómo es la exclusiva réplica que les entrega

El sentido mensaje de Messi y la foto de unidad de los jugadores de Argentina antes de la final con España: “Una historia que nadie podrá borrar”

TELESHOW

Juan Minujín, el actor que se reinventa a cada paso: “La ficción es donde nos contamos a nosotros mismos”

Juan Minujín, el actor que se reinventa a cada paso: “La ficción es donde nos contamos a nosotros mismos”

Con sangre en las venas, amores argentinos o fans de Messi: las figuras internacionales rendidas ante la Scaloneta

El mensaje de Marcelo Tinelli a Lionel Messi previo a la final: “Toda la familia Argentina está con ustedes”

Flavio Mendoza contó por qué su hijo le pide hablar con la mamá de Messi tras cada partido: “Llamala a la tía Celia”

Susana Giménez recibió el alta tras ser operada en su regreso al país: “Está descansando en su casa”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica: Aeropuerto de Guanacaste incrementó un 11% el tráfico de pasajeros en el primer semestre de 2026

Costa Rica: Aeropuerto de Guanacaste incrementó un 11% el tráfico de pasajeros en el primer semestre de 2026

Irán volvió a lanzar ataques con drones y misiles contra objetivos en Kuwait y Bahrein

¿En qué va la guerra de Irán? Ya hay una novedad: el conflicto futuro es Israel vs Turquía

El jefe militar iraní amenazó a EEUU con una respuesta “devastadora” tras la octava ofensiva de Washington en Irán

Zelensky afirmó que “Putin no tiene intención de poner fin a la guerra” en Ucrania