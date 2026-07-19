Franco Colapinto llegó al Gran Premio de Bélgica con una bandera de Messi y Maradona antes de la final del Mundial 2026

El piloto arribó al GP de Bélgica con una imagen de Messi y Maradona

El domingo en el que Argentina disputará la final del Mundial 2026 ante España, Franco Colapinto apareció en en los boxes del circuito de Spa-Francorchamps con una bandera que lleva las imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi, y la lució con orgullo ante el pedido de los fotógrafos.

El piloto de Alpine llegó al autódromo belga con la camiseta de la selección argentina -modelo anterior, dorsal número 9- pocas horas antes del inicio del Gran Premio de Bélgica 2026. Mostró dicha bandera y cuando las cámaras inmortalizaron ese momento Franco lanzó “impresionante”.

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No fue la primera vez en la semana que Colapinto usó la ropa albiceleste en el trazado de las Ardenas. El jueves, en su llegada al autódromo, lució la camiseta alternativa de la Selección con el dorsal 10 de Messi, también del modelo anterior. Fue al día siguiente de la victoria de Argentina 3-1 ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. La propia cuenta oficial de la F1 en redes sociales lo destacó con una publicación: “Franco llega a Spa vistiendo la camiseta número 10 de Messi”.

Franco luego de cruzar los molinetes en el ingreso a los boxes. Detrás asoma uno de sus manager, Jamie Campbell-Walter (Captura de video)

El piloto argentino no ocultó que la carrera y el partido compiten por su atención. “La carrera mucho no importa, la verdad”, admitió entre risas en diálogo con ESPN. “Va a ser complicado. Seguro que voy a estar mucho más nervioso por el partido que por la carrera”, agregó. La final del Mundial comenzará a las 16.00 hora de Argentina y 21.00 de Bélgica.

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Las declaraciones de Colapinto en la previa fueron más allá del humor. El piloto trazó un paralelo entre la identidad argentina en el fútbol y su propia experiencia en la F1. “Lo más importante es trabajar calladito. Es como lo hace la Selección y lo hicieron siempre. Hay que seguir peleándola. Nunca darnos por vencidos en las oportunidades que tenemos, que son muy escasas en comparación a los europeos. Siempre damos el 120%. Es lo que tenemos en la sangre”, sostuvo.

El piloto también vinculó esa dinámica con su propia carrera en la máxima categoría del automovilismo. “Mi carrera es lo mismo. Es contra los argentinos. Eso nos da más fuerzas al final para seguir luchando. Yo soy uno contra miles, es más complicado”, afirmó. Y añadió: “Somos los argentinos y nos representa. Todos lo hacen en su trabajo, lo mostramos en cada ámbito de nuestras vidas. Siempre querer ganar con competitividad, pero nos callamos y demostramos en la cancha. No entienden los demás: nos subestiman, hablan mal y critican a Messi”.

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Colapinto mostrando la bandera (Captura de video)

En la clasificación del sábado, Colapinto terminó 13º con un tiempo de 1:46.392. Quedó eliminado en la Q2 junto a su compañero de equipo Pierre Gasly (12º). Sin embargo, las penalizaciones aplicadas a Lando Norris (McLaren) e Isack Hadjar (Racing Bulls) mejoraron su posición en la grilla de largada y el argentino arrancará en el undécimo puesto.

Franco Colapinto viene de ser noveno en Gran Bretaña y buscará seguir en la zona de puntos a bordo de su Alpine A526. Es la décima fecha de la temporada de la F1 y la penúltima previa al receso por el verano boreal en una instancia clave para definir su continuidad como titular en la escudería francesa para 2027.

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