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El secreto de las salas en L para ganar espacio y comodidad en cualquier ambiente

La tendencia apunta a piezas modulares, materiales durables y tonos neutros que combinan con todo, con opciones que permiten reorganizar secciones, integrar cama y mantener el ambiente despejado

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Sofá modular verde con manta y cojines. Mesa de centro de madera con revista, taza, cuenco y vaso. Planta en maceta, estanterías, cuadro y mueble.
Las salas en L aprovechan mejor las esquinas y ordenan la distribución del living. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las salas en L destacan por su capacidad para aprovechar mejor el espacio y ofrecer más asientos sin renunciar al diseño. Su estructura en ángulo recto permite ocupar esquinas y ordenar con más eficiencia la distribución de una habitación.

Este tipo de mobiliario reúne dos funciones muy valoradas en el hogar: comodidad y organización. La sala suele concentrar buena parte de la vida cotidiana, de modo que elegir un sillón adecuado influye tanto en el uso diario como en la apariencia general del espacio.

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Un salón-comedor moderno con un sofá blanco grande, una mesa de centro de madera natural, alfombra de yute y lámparas de techo colgantes de mimbre sobre un suelo de madera.
La forma en ángulo recto suma asientos sin sacrificar diseño ni comodidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una sala en L se compone de sillón que forman un ángulo de 90 grados y dibujan la figura de la letra L. Ese diseño facilita una distribución más funcional y se adapta tanto a espacios reducidos como a viviendas amplias.

AD Magazine señala que hoy existen opciones para necesidades distintas, desde versiones con sillón cama hasta modelos modulares. También subraya que este formato ayuda a delimitar ambientes en espacios abiertos.

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Sala de estar moderna con sofá seccional verde menta, estantería de madera oscura, mesa de centro blanca y lámpara colgante metálica. El suelo es de madera.
La medición previa del área define si conviene un modelo compacto, mediano o familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de comprar, conviene medir con precisión el área disponible y dejar entre 70 y 90 centímetros libres para facilitar la circulación alrededor del mueble. También resulta útil revisar puertas, pasillos y elevadores para confirmar que la sala pueda entrar sin problemas.

Las medidas más comunes se reparten en tres grupos. Los modelos compactos suelen tener entre 2,10 y 2,40 metros por lado. Los medianos van de 2,50 a 3 metros, mientras que los familiares parten de 3,20 metros o más.

Salón moderno con sofá seccional de cuero marrón, mesa de centro de mármol, sillón negro, lámpara de arco y pintura abstracta en pared de hormigón.
Dejar entre 70 y 90 centímetros libres mejora la circulación alrededor del mueble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tendencias actuales favorecen líneas sencillas, materiales resistentes y colores neutros. La propuesta más extendida busca equilibrar funcionalidad y diseño con tapizados de textura suave, patas metálicas negras o de madera natural, almohadas con acabados variados y mesas de centro de líneas limpias.

También ganan terreno los modelos modulares, que permiten reorganizar cada sección según cambien las necesidades del hogar. En esa misma línea, una sala en L gris se mantiene entre las opciones más versátiles por su facilidad para combinar con distintos estilos decorativos.

Moderna cocina compacta con gabinetes de madera y azulejos verdes, integrada con una sala de estar que tiene un sofá beige, mesa y ventana grande.
Los modelos modulares permiten reorganizar secciones según cambian las necesidades del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el espacio es pequeño, la recomendación pasa por elegir brazos delgados, respaldos bajos y patas visibles. Esos rasgos alivian el peso visual del mueble y dan una sensación de mayor amplitud.

Los colores claros también ayudan, igual que las mesas auxiliares ligeras y los espejos que reflejan la luz natural. Con buena iluminación y pocos elementos decorativos bien escogidos, incluso una sala compacta puede convertirse en un espacio acogedor.

Vista de un salón moderno con sofá modular beige, cojines verdes y marrones, mesa de centro de madera oscura, puf verde y alfombra clara. Al fondo, un comedor y cocina.
Las líneas sencillas y los colores neutros refuerzan la sensación de amplitud visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales ventajas de este formato figura el mejor uso de las esquinas, que a menudo quedan desaprovechadas. Además, ofrece más capacidad para recibir invitados sin sumar sillones adicionales.

La extensión lateral añade confort para descansar, leer o ver una película. Si el modelo incorpora sofá cama, suma además una opción práctica para alojar visitas sin destinar una habitación exclusiva a ese fin.

Sala de estar moderna con sofá seccional crema, cortinas claras, estantes con plantas y libros, mesa de centro de cristal, y televisor montado sobre mueble de madera.
El mantenimiento se sostiene con aspirado semanal, limpieza inmediata y rotación de almohadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color debe elegirse según el estilo del espacio y el uso cotidiano del mueble. Los tonos claros, como beige, arena o blanco roto, aportan luminosidad, mientras los colores tierra transmiten calidez y combinan bien con fibras naturales y madera.

La guía de AD Magazine indica que el gris sigue como una de las alternativas más flexibles. También menciona verdes olivo, azul profundo y terracota como tonos que seguirán marcando tendencia durante los próximos años.

La decoración, añade la publicación, debe acompañar al sofá sin saturar el ambiente, con alfombras proporcionales, almohadas de distintas texturas, mantas, lámparas de piso, arte mural y plantas de interior.

Interior de un salón moderno con grandes ventanales. Incluye un sofá seccional de cuero negro, un sillón marrón, una mesa de centro negra y lámpara.
Los brazos delgados, los respaldos bajos y las patas visibles aligeran el peso del sofá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento exige constancia más que intervenciones complejas. Se aconseja aspirar el tapizado al menos una vez por semana, limpiar de inmediato cualquier derrame, usar productos compatibles con la tela y girar las almohadas desmontables para repartir el desgaste.

También conviene evitar la exposición prolongada al sol para reducir el riesgo de decoloración. Entre los errores más frecuentes figuran comprar solo por apariencia, elegir un tamaño desproporcionado para la habitación, pasar por alto la orientación de la extensión lateral y elegir un color solo porque está de moda.

Una sala de estar contemporánea con un sofá seccional beige, una mesa de centro negra, y una pared oscura con estanterías retroiluminadas llenas de objetos decorativos.
Elegir solo por apariencia y olvidar la orientación lateral provoca errores de compra frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para 2026, la publicación anticipa un mayor interés por muebles multifuncionales y sostenibles, con tejidos reciclados, telas antimanchas, madera certificada y módulos independientes. La elección final, plantea, gana valor cuando responde a medidas, materiales, colores y necesidades reales del hogar, de modo que el sofá acompañe durante años el uso cotidiano de la casa.

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