¿Las entradas en el cabello son señal de alopecia? Cómo saberlo

Las entradas pueden ser una característica anatómica y no un signo de alopecia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las consultas que más recibo en el salón, especialmente de personas jóvenes, es una que se repite con mucha frecuencia: “Rocco, ¿me estoy quedando pelado?”

Generalmente, la preocupación comienza cuando alguien se mira al espejo, cambia de peinado, se toma una fotografía desde un ángulo diferente o simplemente nota pequeños espacios en la zona de las entradas.

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En cuestión de segundos aparecen las dudas, las búsquedas en internet y el miedo a estar desarrollando alopecia.

Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y, al mismo tiempo, más tranquilizadora de lo que muchas personas imaginan.

No todo hueco en las entradas significa pérdida patológica del cabello. No toda línea frontal que cambia ligeramente con el tiempo es sinónimo de calvicie. Y no todas las diferencias de densidad indican que exista una enfermedad.

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Como estilista profesional con décadas trabajando con todo tipo de cabellos, puedo decir que una de las cosas más importantes es aprender a observar el cabello correctamente antes de sacar conclusiones apresuradas.

La comparación útil para detectar cambios es contra fotos propias de años anteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mayor error: compararte con otras personas

Vivimos en una época donde constantemente estamos viendo fotografías en redes sociales: influencers, celebridades, modelos, jugadores de fútbol, actores. Muchas veces, incluso, fotografías editadas o tomadas bajo una iluminación perfecta. Entonces ocurre algo común: la persona comienza a comparar su línea frontal con la de alguien completamente diferente. Ese es el primer error.

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Cada individuo nace con una implantación capilar distinta.

No existe una línea frontal “perfecta”.

No existe una distancia exacta entre las entradas.

No existe una simetría absoluta.

Cada cuero cabelludo es único.

Por eso, cuando alguien me pregunta si tiene entradas, mi primera recomendación nunca es compararse con otra persona. La verdadera comparación debe hacerse con uno mismo.

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Los remolinos hacen más visible el cuero cabelludo según la luz y el peinado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejor herramienta son tus propias fotografías

Si realmente quieres saber si tu línea frontal cambió, busca fotografías tuyas de hace cinco, ocho o diez años. Preferentemente, fotos con buena luz.

Sin filtros.

Sin gorros.

Sin el cabello peinado hacia adelante.

Comparar imágenes antiguas con fotografías actuales suele ser mucho más útil que observarse durante diez minutos frente al espejo.

¿Por qué? Porque muchas personas descubren algo sorprendente: las entradas siempre estuvieron allí. Simplemente nunca las habían observado con atención. Otras personas encuentran pequeñas diferencias que corresponden al proceso natural de maduración del cabello masculino. Y solo un grupo realmente presenta una pérdida progresiva que merece ser estudiada.

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Las entradas naturales existen

La mayoría de los seres humanos no tiene una línea frontal completamente recta. Es normal encontrar pequeñas diferencias, tener una entrada más marcada que la otra, observar mayor densidad en un lado o pequeños espacios donde el cabello nace en otra dirección. Eso forma parte de la anatomía, no necesariamente de una enfermedad.

Los remolinos también generan falsas alarmas

Muchas personas descubren un remolino nuevo simplemente porque cambiaron el largo del cabello o el peinado. En realidad, ese remolino siempre estuvo allí. La dirección del crecimiento hace que el cuero cabelludo sea más visible según la luz o el peinado, especialmente cerca de las entradas y la coronilla. No significa que exista alopecia, solo que el cabello crece en una dirección determinada.

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La densidad del cabello varía por zonas y se nota más con el pelo mojado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pequeñas asimetrías son completamente normales

Otro aspecto que suele generar ansiedad es descubrir que un lado de la cabeza tiene más cabello que el otro. Eso también es normal. Nuestro cuerpo entero presenta pequeñas asimetrías: no tenemos una ceja idéntica a la otra, las orejas tampoco son exactamente iguales. Lo mismo ocurre con la implantación del cabello.

Puede existir una entrada más pronunciada.

Mayor densidad en un lado.

Diferencia mínima en la altura de la línea frontal.

Todo eso forma parte de la variabilidad humana.

La densidad tampoco es igual en toda la cabeza

Mucha gente espera que todo el cuero cabelludo tenga exactamente la misma cantidad de cabello, pero eso nunca sucede. Hay zonas naturalmente más densas y otras con menor concentración de folículos. Esto se aprecia más cuando el cabello está mojado, recién lavado o bajo una luz intensa. No debemos confundir menor densidad natural con pérdida activa del cabello.

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Hombres y mujeres presentan patrones diferentes

En los hombres, las entradas suelen ser uno de los primeros signos de alopecia androgenética. La línea frontal puede retroceder lentamente y, con el tiempo, aparecer pérdida de densidad en la coronilla. Ese es el patrón masculino más conocido.

En las mujeres, generalmente no se observan entradas tan marcadas. Lo más frecuente es encontrar una disminución progresiva de la densidad en la parte superior de la cabeza: la raya se ve más ancha, el volumen disminuye, la cobertura superior pierde fuerza, pero la línea frontal suele permanecer conservada.

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Un chequeo médico permite descartar alteraciones hormonales cuando la caída es importante (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué puede provocar la aparición de entradas?

No todas las entradas tienen origen genético. Existen múltiples factores que pueden favorecer la caída del cabello o disminuir la densidad temporalmente. Identificar la causa es fundamental.

Peinados demasiado tirantes

Una de las causas más frecuentes, especialmente en mujeres jóvenes, es la alopecia por tracción. Coletas muy ajustadas, rodetes, trenzas firmes, extensiones mal colocadas o peinados repetitivos que ejercen fuerza sobre la línea frontal pueden debilitar el folículo y favorecer la caída en las entradas. La buena noticia es que, si se detecta a tiempo y se elimina la causa, muchas veces el cabello puede recuperarse.

El postparto

Después del embarazo es normal experimentar una caída importante de cabello. Esto ocurre por cambios hormonales que modifican el ciclo del folículo. Generalmente es temporal y el cabello vuelve a crecer gradualmente.

Los peinados tirantes y repetitivos pueden provocar alopecia por tracción en la línea frontal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés

El estrés físico y emocional tiene un gran impacto sobre el cabello. Puede desencadenar un efluvio telógeno, un tipo de caída difusa que aparece semanas o meses después del evento estresante. Muchas veces, la caída se asocia al momento actual, cuando el desencadenante ocurrió meses antes.

Enfermedades

Procesos infecciosos, enfermedades autoinmunes, fiebre elevada o cuadros inflamatorios pueden alterar el ciclo capilar y afectar la salud del cabello de manera temporal.

Cirugías

Luego de una cirugía importante también puede producirse una caída temporal, no necesariamente por la operación en sí, sino por el estrés fisiológico durante la recuperación. Suele ser reversible.

Pérdidas rápidas de peso

Las dietas muy restrictivas pueden llevar a deficiencias de proteínas, vitaminas y minerales, lo que afecta el cabello. También los problemas digestivos pueden influir si el organismo no absorbe bien los nutrientes.

La fiebre alta puede alterar el ciclo capilar y favorecer una caída temporal semanas después (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de evaluar la tiroides

Alteraciones tiroideas como el hipotiroidismo o hipertiroidismo pueden provocar pérdida de densidad, cabello más fino, menor velocidad de crecimiento y mayor fragilidad. Siempre recomiendo consultar con un médico ante una caída importante para descartar causas hormonales.

Las hormonas tienen un papel fundamental

No solo la tiroides. Síndrome de ovario poliquístico, menopausia, cambios hormonales del embarazo o alteraciones endocrinas pueden modificar la salud capilar.

La nutrición es uno de los pilares del cabello

No existe un cabello saludable sin una buena nutrición. El folículo necesita proteínas, hierro, zinc, vitamina D, vitamina B12, biotina (si hay deficiencia), ácidos grasos esenciales y magnesio. Antes de consumir suplementos, lo ideal es consultar con un médico y realizar estudios.

¿Se pueden recuperar las entradas?

La respuesta depende de la causa.

Si la pérdida se debe a alopecia por tracción y se actúa rápido, la recuperación es posible.

Si la causa es un efluvio telógeno por estrés, postparto, cirugía o enfermedad, el cabello suele volver a crecer tras resolver el desencadenante.

Si hay deficiencia nutricional o alteración hormonal, corregirlo puede favorecer la recuperación.

En casos de alopecia androgenética avanzada, el tratamiento apunta a frenar la progresión, estimular los folículos activos y conservar la mayor cantidad posible de cabello.

La alimentación es un pilar para sostener un cabello fuerte y con buena densidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso siempre es identificar la causa

No existe un tratamiento universal. Cada paciente necesita un diagnóstico individual. Antes de comprar productos o seguir recomendaciones virales, es clave entender qué está ocurriendo. Un mismo síntoma puede tener causas distintas, y tratar la equivocada solo retrasa la recuperación.

El papel de las lociones y estimulantes capilares

Una vez identificada la causa, el profesional puede recomendar tratamientos específicos. Hoy existen lociones tópicas y estimulantes capilares que ayudan a mejorar el ambiente del folículo y fortalecer el cabello, pero funcionan mejor como parte de un tratamiento integral.

El éxito depende de abordar el problema desde todos los frentes.

La paciencia también forma parte del tratamiento

El cabello no cambia de un día para otro. Cada folículo sigue un ciclo biológico que requiere tiempo. Al iniciar un tratamiento, los resultados suelen verse meses después. Es fundamental ser constante, seguir las indicaciones profesionales y evitar abandonar el tratamiento por falta de resultados inmediatos.

La paciencia es parte del tratamiento porque el ciclo capilar necesita tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mensaje para quienes hoy están preocupados

Si descubriste pequeñas entradas recientemente, no entres en pánico. Observa, compara fotografías antiguas, analiza si realmente hubo un cambio o si solo ves una característica que siempre estuvo allí.

Recuerda: remolinos, diferencias de densidad y pequeñas asimetrías forman parte de la anatomía de millones de personas. Si notas pérdida progresiva, caída excesiva, disminución de volumen o cambios importantes en pocos meses, consulta con un dermatólogo o un especialista en salud capilar para una evaluación completa.

El cabello suele enviar señales mucho antes de una pérdida importante, y actuar a tiempo siempre ofrece mayores posibilidades de éxito.

Hoy conocemos mucho más sobre la salud capilar que años atrás. Contamos con mejores herramientas para diagnosticar, identificar las causas y acompañar la recuperación cuando es posible.

La clave nunca es compararte con los demás. La clave es conocer tu propio cabello, entender cómo ha evolucionado con el tiempo y buscar ayuda profesional cuando realmente exista un cambio significativo. En la mayoría de los casos, la información correcta y un diagnóstico oportuno son mucho más valiosos que cualquier tratamiento que prometa resultados inmediatos.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.