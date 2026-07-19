Claves de la moda en los shows de la final del Mundial: del look audaz de Madonna al vestido escotado de Shakira

Celebridades de la música y el deporte transformaron el estadio de Nueva Jersey en una pasarela global, imponiendo tendencias con estilos que fusionan moda, identidad y espectáculo (REUTERS/Lee Smith)

La final del Mundial 2026 transformó el estadio de Nueva Jersey en una auténtica pasarela global, donde la moda y la música se fusionaron en uno de los espectáculos más esperados del año.

El show de medio tiempo y la ceremonia de clausura no solo destacaron por sus impactantes actuaciones, sino también por la forma en que cada artista y personalidad eligió expresar su identidad a través de la vestimenta.

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Las elecciones de estilo, cuidadosamente pensadas y ejecutadas, se convirtieron en tema de conversación y marcaron tendencia en redes sociales y medios internacionales.

A continuación, un repaso detallado de los looks que definieron el evento.

Madonna: tonalidades metálicas y fuerza icónica

Impacto visual con atuendo metálico en tonos rosados y lilas, botas altas moradas, y accesorios futuristas que refuerzan su sello icónico

La aparición de Madonna en el escenario fue uno de los momentos visuales más potentes del show. La cantante eligió un conjunto de campera y shorts metálicos en tonos rosados y lilas, una combinación que evocó tanto la sofisticación como la audacia de su trayectoria.

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Las botas altas moradas acentuaron la longitud de sus piernas y sumaron un aire dramático a su presencia. Las medias en tonos pastel y los guantes cortos aportaron un toque retro, mientras que los anteojos de sol plateados reforzaron el espíritu futurista y original del atuendo.

Ronaldinho y Ronaldo: espíritu deportivo reinventado

Conjunto deportivo amarillo con detalles verdes, gorro negro y gafas metálicas; una reinterpretación festiva del estilo futbolero brasileño

El escenario recibió a Ronaldinho con un look típicamente ligado a su personalidad y carrera. Eligió un conjunto deportivo amarillo brillante con detalles verdes, una camiseta amplia y pantalón holgado que evocaron la indumentaria tradicional del fútbol brasileño, pero adaptada a un contexto festivo.

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El gorro negro y las gafas de sol metálicas aportaron un aire urbano y relajado, fusionando el deporte y la moda contemporánea.

Ronaldo, por su parte, se mantuvo fiel a la estética deportiva, pero con una vuelta de tuerca elegante. Lució un chándal azul eléctrico con franjas verdes y amarillas en mangas y pantalón, un guiño a los colores de Brasil. Las zapatillas blancas aportaron un toque sobrio y limpio.

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Justin Bieber: desenfado y autenticidad

Camiseta polo blanca, chaqueta verde sobre los hombros y bermudas de jean, estilo relajado y juvenil centrado en la autenticidad

El canadiense Justin Bieber apostó por la frescura y el desenfado. Se presentó con una camiseta blanca de cuello polo, sobre la que descansaba una chaqueta verde colocada de manera casual sobre los hombros.

Las bermudas de jean azul oscuro, junto a las medias deportivas blancas arrugadas y zapatillas beige, crearon un aire juvenil y relajado. El accesorio central fue una guitarra de madera cruzada al frente, símbolo de su identidad artística y de la conexión con el público a través de la música.

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La comodidad y naturalidad de su look contrastó con la teatralidad de otros artistas, mostrando la diversidad de estilos presentes en el evento.

BTS: coordinación, modernidad y grafismo

Vestimenta coordinada en rojo, blanco y negro con detalles gráficos y accesorios metálicos, que reafirman la imagen moderna y vanguardista del grupo

La presencia de BTS en el show aportó un componente visual de alto impacto. El grupo surcoreano apostó por una vestimenta coordinada en tonos rojos, blancos y negros, donde cada integrante combinó elementos como chaquetas deportivas, pantalones holgados, camisas tipo béisbol, chalecos y guantes.

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Los detalles gráficos y los accesorios metálicos destacaron sobre el escenario, reforzando la imagen moderna y vanguardista del grupo.

Las botas y zapatillas negras completaron la propuesta, mientras que algunos miembros sumaron anteojos de sol oscuras para potenciar el aura de misterio y sofisticación.

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Shakira: brillo, color y movimiento en escena

Vestido corto con escote halter en rosa y amarillo neón, pedrería y flecos en movimiento, que resaltan su energía y espontaneidad en el escenario

Shakira fue una de las artistas que más apostó por el color y el dinamismo. Lució un vestido corto con escote halter en tonos rosa y amarillo neón, cubierto de pedrería y detalles brillantes que captaron la luz y siguieron cada uno de sus movimientos.

El diseño del vestido incluyó tiras y flecos que se movieron al ritmo de la música, reforzando la energía intensa de su actuación.

La cantante permaneció descalza durante su presentación, con el cabello suelto y ondulado, optando por una imagen natural y libre que contrastó con el brillo del vestuario. Su estilo combinó sensualidad y espontaneidad, aportando frescura a la puesta en escena.

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Post Malone: estética vaquera y urbana

Conjunto vaquero de jean azul claro, botas marrones y sombrero blanco, combinación de estética western y urbana con sello personal

Post Malone llevó al escenario un conjunto vaquero compuesto por chaqueta y pantalón de jean azul claro, acompañado por una camiseta blanca con letras visibles.

El cinturón de hebilla metálica grande y las botas marrones reforzaron la impronta western de su look, mientras el sombrero blanco de ala ancha y las gafas oscuras sumaron un toque de misterio y autenticidad.

Otros looks destacados en la ceremonia

IShowSpeed Apareció junto a más de 50 bailarinas con chaquetas doradas estampadas con la inscripción FIFA, sumando un guiño festivo y global al espectáculo

En la ceremonia de apertura y clausura también participaron otros artistas y personalidades que sumaron diversidad de estilos.

El streamer IShowSpeed irrumpió en escena acompañado de más de 50 bailarinas, todas luciendo chaquetas doradas con la inscripción FIFA, en una clara referencia al carácter global y festivo del evento.

Jennifer Hudson Interpretó el himno nacional de Estados Unidos con un conjunto blanco de blazer y pantalón, destacando elegancia y sobriedad sobre el escenario

La cantante Jennifer Hudson interpretó el himno nacional de Estados Unidos con un conjunto blanco de blazer y pantalón, mientras que María Becerra hizo lo mismo con el himno argentino y lució un vestido largo de tono celeste confeccionado en una tela ligera y con caída fluida.

María Becerra Vestido largo en tono celeste y tela ligera, una elección elegante y sobria para interpretar el himno argentino en la ceremonia

La combinación de todos estos estilos y propuestas convirtió al FIFA Halftime Show 2026 en un verdadero escaparate de la moda y la música global, donde cada celebridad aportó su sello y contribuyó a crear una experiencia visual inolvidable.

(Fotos: Reuters/EFE/AFP/AP)