Cómo elegir vinos para brindar en el Día del Amigo: diez etiquetas recomendadas

El Día del Amigo impulsa reuniones alrededor de una mesa, y el vino aparece como una elección central para celebrar con amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vino une, dice el dicho, y en el Día del Amigo eso queda más que confirmado, porque son mayoría los que eligen salir a celebrar con sus amigos alrededor de una buena mesa, ya sea en la casa de alguno o en un restaurante. Lo importante es encontrarse y poder charlar, disfrutando la compañía; y qué mejor que hacerlo con buenos vinos y alrededor de una mesa. Son esas botellas las que pueden aportar más diversión a la juntada gastronómica, sin que lo gourmet sea el tema central. Empezar con un vino y luego servir otros distintos, a medida que pasa el tiempo y los platos, resulta más divertido.

En primer lugar, por el tema del maridaje, porque una comida se disfruta más con los vinos adecuados. No se trata de algo muy estricto, ya que existen cientos de vinos para cada plato y viceversa. Así como se inicia con una picada, luego se pasa a un plato más contundente y se termina con el postre, lo mismo sucede con los vinos. Si la juntada es en casa, conviene disponer de buenas copas y tener diferentes vinos a temperatura, ya que es indispensable para disfrutarlos más. Recordá que, aunque acá es invierno y las bajas temperaturas facilitan el buen servicio del vino, siempre será preferible servirlos más fríos y que se vayan atemperando en las copas, antes que servirlos naturales y tener que refrescarlos de alguna manera. Si es en un restaurante, todo será más relajado, aunque la idea de la progresión de las etiquetas debería ser similar.

PUBLICIDAD

Se sabe que para muchos el Día del Amigo es uno de los momentos más esperados del año y aprovechan para reunirse alrededor de una mesa y brindar. En Argentina, es una fecha que cada año adquiere mayor importancia, ya que la amistad es una de las relaciones más valiosas para los argentinos. Culturalmente, los amigos son figuras muy importantes en la vida de cada persona, a veces más que las de las propias familias.

Compartir una botella en casa o en un restaurante realza la experiencia de celebrar la amistad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claro que la esencia cultural, la historia, los usos y costumbres, y hasta el clima influyen en el comportamiento de una sociedad. Eso explica que la amistad sea un sentimiento muy cultivado acá. Seguramente comenzó mucho antes de la llegada de esa segunda oleada de inmigrantes a fines del siglo XIX, principalmente de España e Italia. Fueron esos grupos quienes, lejos de sus tierras, se reunían primero para mantener vivas sus costumbres —muchas de las cuales se transformaron en costumbres de todos— y luego para entretenerse. La amistad, fuera de los lazos familiares, es la madre de todos los sentimientos.

PUBLICIDAD

Amigos del cole, de la vida, de la facultad, del trabajo, de algún deporte; amigos de vacaciones, de viajes; amigos del mundo, amigos de las redes; amigos de los amigos, con todos ellos se puede brindar, porque por algo ocupan ese lugar.

¿Cómo elegir los vinos para brindar con los amigos?

Puede ser iniciativa de uno o algo más colaborativo; esto implica que alguien debe encargarse de pensar qué vinos comprar o cuáles pedir. En ambos casos, es importante considerar el ambiente, la comida y los asistentes, para poder determinar cantidades y estilos, entendiendo que las calidades van a depender del presupuesto de cada grupo. La buena noticia es que, en la Argentina, ya no se trata solo de calidad: hoy es una obligación para toda bodega que quiera vender sus vinos en el mercado. El valor agregado debe ir más allá, al menos en esos vinos que destacan y salen de lo correcto.

PUBLICIDAD

El maridaje, lejos de la rigidez, se adapta a la diversidad de platos y preferencias de cada grupo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que hay buenos vinos en todos los segmentos. Cada bodega tiene su historia y debe mantener su esencia, respetándola lo más posible, ya que la genuinidad y el respeto son valores que el consumidor considera al elegir un vino, y más aún al adoptarlo entre sus preferidos. Es ahí donde los “otros” aspectos del vino entran en juego para diferenciarse: el estilo, el origen y la vinificación aportan a la diversidad, al igual que la marca y su concepto. Pero hay algo que va más allá: la historia detrás de cada etiqueta, que es la piedra fundamental para entender lo que hay en las copas.

Con qué abrir el juego en el Día del Amigo es una pregunta habitual. Hay que considerar quiénes asistirán y sus gustos, ya que no es lo mismo un grupo solo de chicas o de chicos, que un grupo mixto. Más allá de los invitados, la clave está en la diversidad de la propuesta. Todo puede comenzar con un buen espumoso, ideal para celebrar ese encuentro especial, porque las burbujas son sinónimo de festejo. Esa recepción y la primera copa después del abrazo del reencuentro predisponen de la mejor manera para lo que sigue. Además, el espumoso es un vino refrescante, perfecto como aperitivo y para acompañar la entrada o la picada inicial. Si el encuentro es en casa y se empieza con una picada, los espumosos nacionales acompañan muy bien los fiambres y embutidos; mejor aún si es un rosé.

PUBLICIDAD

Los quesos tal vez convenga dejarlos para el final, como hacen los franceses antes de los postres, porque son muy llenadores y algunos piden vinos más contundentes. El espumoso se adapta bien a cualquier comienzo, incluso como único vino de la noche, aunque siempre resulta más interesante ir variando. Después de las burbujas y pensando en el plato principal, se puede elegir un buen blanco o un buen tinto. Lo importante es que el vino seleccionado tenga algo especial, algo que, al contarlo a los amigos, llame la atención incluso antes de ser descorchado.

Para muchos argentinos, el Día del Amigo es una fecha esperada que refuerza vínculos y tradiciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es que el vino sea más importante que los protagonistas, sino que simboliza una ofrenda y su elección demuestra interés por los demás. En este momento pueden intervenir más de un vino, considerando que de una botella beben diez personas, lo que permite servir dos o tres vinos diferentes para el principal, siempre teniendo en cuenta qué se va a comer. Si la propuesta incluye pescados y frutos de mar, después de las burbujas conviene pasar a un blanco o un rosado; si se prefiere un tinto, lo ideal es un Pinot Noir joven y refrescante. Para carnes rojas, guisos, pastas o risottos, los tintos equilibrados funcionan muy bien, y también se puede ofrecer más de uno, en orden creciente de intensidad.

PUBLICIDAD

Al final, muchos se van a tentar con la mesa dulce, lo que complica la elección del vino tinto. Una alternativa es, antes de los postres, servir los quesos que quedaron de la picada, u otros especialmente seleccionados, para fomentar la sobremesa. Esto ayuda a prolongar la charla y a que los recuerdos y anécdotas llenen el ambiente. Algunos pueden optar por una bebida espirituosa, pero cuando el grupo es grande, resulta mejor compartir otro vino, uno relevante. Esa botella especial que alguien guardó para una ocasión importante, o ese vino añejado donde predominan los sabores del tiempo.

Cuando las intenciones, la compañía, el ambiente y la comida se eligen bien, el vino puede ser el complemento ideal que lleva la experiencia a otro nivel. Compartir un vino con un amigo es especial, y más aún en el Día del Amigo.

PUBLICIDAD

El grupo de amigos trasciende ámbitos: hay vínculos que nacen en la escuela, el trabajo, los viajes o las redes (Imagen Ilustrativa Infobae)

10 vinos para brindar con los amigos

DV Catena Nature s/a

Catena Zapata, Mendoza, Valle de Uco, Tupungato $35.000

Tradicional blend de Chardonnay (70%) y Pinot Noir (30%), elaborado por Alejandro Vigil mediante el método tradicional y con 30 meses sobre borras. Es un vino que el enólogo no solo disfruta hacer, sino también tomar. Presenta aromas clásicos y elegantes, con notas de frutas blancas maduras y toques de levaduras. En boca se muestra tenso y envolvente, con burbujas finas y persistentes que realzan su final complejo.

PUBLICIDAD

Puntos: 92,5

Casa Boher Extra Brut s/a

Rosell Boher, Los Árboles, Valle de Uco $36.300

El aspecto cobrizo brillante revela su composición: Pinot Noir (70%) y Chardonnay (30%), siempre del viñedo propio en Los Árboles y elaborado por el método tradicional con al menos 18 meses sobre borras. Presenta aromas expresivos a frutas maduras y brioche. Es un vino voluptuoso y fresco, de paso firme por sus burbujas persistentes. Franco y amplio, muestra la fuerza del lugar y resalta su costado frutado en el final.

PUBLICIDAD

Puntos: 90,5

Estancia Uspallata Pinot Noir 2021

Mil Suelos, Mendoza, Las Heras, Uspallata $55.000

Más allá de las condiciones extremas de este lugar, el entorno es único y ese paisaje se refleja en estos vinos elaborados por Alejandro “Colo” Sejanovich. Es un tinto de aspecto muy pálido, con aromas intensos que ofrecen las típicas notas de cerezas. En boca muestra muy buena fluidez, impulsada por una acidez natural y tensa que caracteriza la región y resalta las texturas finas de su trago. Es un vino franco, que se abre en la copa con el paso de los minutos. Ideal para beber entre 2026 y 2029.

Puntos: 92,5

En la Argentina, la calidad de los vinos es un estándar, pero la historia y el origen suman valor a cada etiqueta (Imagen Ilustrativa Infobae)

MEG 2021

Escorihuela Gascón, Mendoza, Valle de Uco $60.000

El enólogo Matías Ciciani Soler ha logrado definir el nuevo estilo de este ícono de la casa, así como de otras etiquetas emblemáticas, un desafío complejo. Con un año más de estiba, este blend de Malbec (de Finca Cordón el Cepillo) y Cabernet Sauvignon (de San José) se muestra equilibrado, con taninos incipientes que resaltan su carácter de frutos del bosque con dejos herbales. De paladar franco y consistente, sigue demostrando que tiene más vida por delante. Ideal para beber entre 2024 y 2029.

Puntos: 93,5

Casa de Uco Winemakers Blend 2022

Casa de Uco, Mendoza, Valle de Uco, Los Chacayes $65.000

Este blend, concebido por el hacedor en cada edición para resaltar lo mejor del lugar en cada cosecha, fue evolucionando en los últimos años bajo la mano del enólogo Gustavo Bauzá. Esta nueva edición refleja la cosecha, evidenciando que no es un blend de añadas. Presenta buen volumen y un agarre de texturas finas, con un trago equilibrado y una madurez propia de una buena evolución. Aunque es expresivo, resulta más sutil tanto en nariz como en boca, y posee esa vivacidad característica del lugar que le garantiza un buen potencial de guarda. Para beber entre 2026 y 2030.

Puntos: 94

El vino puede adaptarse a cada momento: desde el aperitivo y el plato principal, hasta la sobremesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

BBBV Blend de Blancas 2022

Vistalba, Mendoza, Valle de Uco, Tupungato $80.000

Combinando Semillon, Chardonnay y Sauvignon Blanc de viñedos propios en Los Árboles y Gualtallary, se obtiene este blanco con carácter propio. De buen cuerpo y acidez marcada, con notas herbales y cierta potencia (13,7%), bien equilibrada por la frescura. Presenta un paladar franco y amplio, vivaz, pero matizado por el paso del tiempo y la crianza en barricas de 500 litros. Es un blanco completo que mantiene su vivacidad y ostenta un buen potencial de guarda. Ideal para beber entre 2026 y 2029.

Puntos: 93

Nassella Chardonnay 2022

Viña Artesano, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $88.200

Aunque la uva proviene de una porción de una parcela seleccionada por la composición del suelo, el vino se guarda en tres tipos de vasijas durante 15 meses: 60% en foudre, 20% en barricas de roble de 500 litros y 20% en tanques de inoxidable, con una porción de crianza biológica. Resulta un blanco limpio y tenso, con frescura bien integrada y un cuerpo delineado por su acidez. Presenta notas de levaduras y frutas blancas, con texturas incipientes que resaltan su final limpio y profundo. Con mucho potencial para ganar complejidad. Para beber entre 2026 y 2030.

Puntos: 94,5

Microterroir Gravel & Stone Malbec 2021

Finca Flichman, Mendoza, Valle de Uco, Tupungato $98.000

Este malbec trajo mucha satisfacción a la bodega y a su hacedor, Rogelio Rabino. En 2024, en la competencia Decanter Wine World Awards, este vino obtuvo 97 puntos y fue el único “best in show” y el Mejor Malbec entre 18.000 vinos de 57 países. Las diferencias de los suelos entre ambos vinos de “micro terroir” (junto con el Sand & Silt) se perciben claramente en boca, ya que en este destacan más las texturas y una frescura más integrada y definida. Esto le asegura una gran longevidad, además de mostrar su carácter frutado de manera delicada. Beber entre 2026 y 2030.

Puntos: 94

La elección del vino simboliza una ofrenda hacia los amigos y enriquece la experiencia del Día del Amigo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fósil Chardonnay 2024

Familia Zuccardi, Mendoza, Valle de Uco, San Pablo $105.000

Chardonnay elaborado con uvas de Estancia San Pablo, a 1400 msnm, fermentado con levaduras autóctonas: el 70% en vasijas de concreto y el 30% restante en barricas usadas de 500 litros, sin fermentación maloláctica. En la cosecha 2024 se percibe mayor intensidad y un perfil más vegetal, propio de una añada fresca, junto a notas leves de frutas blancas. Presenta buen volumen y frescura integrada, con una amabilidad bien delineada. Al abrirse en la copa, aparecen las lías y un dejo salino. Se muestra más amplio, con matices vegetales y una potencia superior a ediciones anteriores. Ideal para beber entre 2026 y 2029.

Puntos: 94

As Bravas Malbec Gualtallary 2021

Aleanna, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $125.000

Era previsible que Alejandro Vigil apostara a Gualtallary para su gran Malbec, aunque el primero que vio la luz fue el de El Cepillo. Ambos provienen de terruños fríos del Valle de Uco. En estos vinos, la experiencia de Vigil resulta clave, ya que no solo se trata de viñedo y manejo, sino también de apostar por el paso del tiempo, sin temor a perder fuerza ni frescura. Aquí, pese a contar con menos tiempo de crianza en foudre, destaca el ataque de frutas frescas. En boca es mordiente, típico de Gualtallary, con buen volumen y taninos granulosos que potencian su expresión. Paladar franco y expresivo. Resta esperar cómo evolucionará su complejidad, ya que es un vino sin el dulzor típico de la variedad, apoyado en las hierbas salvajes del lugar, lo que le otorga un perfil más amargo, más allá de su final de frutas negras. Para beber entre 2026 y 2030.

Puntos: 97