Cinco ideas para integrar la naturaleza en casa y mejorar la luz, la ventilación y el bienestar

La vegetación se integra desde el diseño y deja de ser un agregado decorativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integrar la naturaleza en casa puede traducirse en decisiones de diseño concretas más allá de sumar macetas o jardineras. Según AD Magazine, estas cinco ideas ayudan a ese objetivo.

Pasan por tratar la vegetación como parte de la arquitectura y no como un añadido final. Patios abiertos al cielo, árboles preservados, vistas verdes desde distintas estancias, muros de celosía y jardines verticales pueden aportar sombra, ventilación cruzada, privacidad y regulación del microclima.

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1. Integrar la vegetación en la arquitectura desde el diseño

Los patios abiertos al cielo llevan luz natural a zonas profundas de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las claves consiste en incorporar jardines, bordes ajardinados y patios desde el origen del proyecto.

La integración de la vegetación desde la fase de proyecto es un criterio respaldado por publicaciones como AD Magazine y Architectural Digest. Los profesionales recomiendan optar por jardines escalonados y bordes verdes que acompañen el recorrido interior-exterior, favoreciendo la entrada de luz y la ventilación natural.

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Además, se sugiere emplear especies nativas para facilitar el mantenimiento y asegurar la adaptación al clima local, mejorando así el bienestar y la eficiencia ambiental de la vivienda.

La vista al verde se plantea como parte constante de la experiencia cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese planteamiento hace que los jardines escalonados sigan el relieve del terreno. También permite que las aberturas al cielo lleven la luz hasta el interior.

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En un clima cálido y húmedo, esos recursos cumplen además una función ambiental. Aportan aire, generan sombra, atenúan el calor y crean un entorno interior con regulación propia del clima inmediato.

2. Diseñar la casa alrededor de los árboles existentes

Preservar árboles existentes redefine la distribución y la identidad del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra idea central es adaptar la distribución de la vivienda a los árboles que ya están en el terreno.

Especialistas en diseño sustentable, como los entrevistados por Elle Decor, señalan que preservar árboles preexistentes no solo protege el entorno, sino que también enriquece la identidad del hogar.

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Sugerencias frecuentes incluyen realizar un relevamiento botánico previo y planificar circulaciones que respeten la ubicación de ejemplares destacados. De esta forma, la vivienda se adapta al terreno y no al revés, dando lugar a espacios únicos y personalizados.

3. Crear patios interiores y vistas verdes en toda la vivienda

Las especies nativas facilitan el mantenimiento y mejoran la adaptación al clima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los patios interiores permiten llevar naturaleza y luz a zonas que, de otro modo, quedarían más cerradas.

La revista Livingetc destaca que los patios interiores pueden actuar como pulmones verdes que oxigenan la casa y generan microclimas agradables.

Los profesionales aconsejan ubicar estos patios de modo que estén conectados visualmente con varias estancias y utilizar materiales permeables para el suelo, lo que facilita el drenaje y promueve la biodiversidad. Además, incorporar espejos de agua contribuye a refrescar el ambiente y suma valor sensorial al espacio.

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La ventilación cruzada se potencia con aperturas, sombra natural y recorridos de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El objetivo general era poder ver vegetación desde cualquier habitación en la que se estuviera”, explicó John.

Ese principio convierte la vista verde en parte de la experiencia cotidiana de la vivienda. La naturaleza aparece así como un fondo permanente que acerca el exterior a las estancias principales.

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4. Usar celosías y pantallas vegetales para sombra y privacidad

Las celosías y pantallas vegetales filtran luz y resguardan la intimidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las envolventes vegetales también pueden resolver necesidades prácticas. Expertos en arquitectura bioclimática citados por Domus sugieren que las celosías vegetales funcionan como filtros solares y visuales, ideales para fachadas o cerramientos perimetrales.

Recomiendan elegir especies trepadoras de hoja perenne y estructuras modulares que permitan el crecimiento progresivo de la vegetación. Así, se logra controlar la luz, mejorar la privacidad y reducir la temperatura interior, sin renunciar al contacto visual con el exterior.

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5. Aprovechar muros y balcones para crear jardines verticales

Los jardines verticales amplían el área verde cuando el suelo disponible es limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quinta idea es extender la presencia de plantas hacia superficies verticales y zonas aéreas de la vivienda.

Priya Rose, integrante de Workers of Art, explicó que la propuesta partió de la idea de jardines aéreos y verticales como reflejo de sus propietarios.

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Publicaciones como Vogue Living y Casa Vogue aconsejan utilizar sistemas de riego automático y sustratos ligeros para instalar jardines verticales en muros y balcones.

Los jardines verticales y las plantas en balcones amplían la presencia del verde en altura y refuerzan la conexión entre interior y exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas sugieren alternar especies de distintos tamaños y texturas para obtener un efecto visual dinámico y fácil de mantener. Esta estrategia permite maximizar el área verde disponible y refuerza la conexión sensorial con la naturaleza en todos los niveles de la casa.

Rose describió ese efecto sensorial con una imagen precisa: “El susurro de las hojas y el murmullo del agua crean una experiencia de otro mundo”. Según la revista, la vegetación en muros, accesos y balcones refuerza así la atmósfera doméstica y multiplica la presencia del jardín sin depender solo del suelo disponible.