Tendencias

Cinco ideas para integrar la naturaleza en casa y mejorar la luz, la ventilación y el bienestar

Soluciones arquitectónicas que incorporan vegetación como parte del proyecto buscan que el verde esté presente en la vida diaria, aportando una atmósfera más amable y una relación constante con el entorno

Guardar
Google icon
Dibujo estilo acuarela de una sala de estar con ventanal, jardín, consola, estanterías, sillón, banco, taburete, altavoz, plantas en maceta y cuadro en pared.
La vegetación se integra desde el diseño y deja de ser un agregado decorativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integrar la naturaleza en casa puede traducirse en decisiones de diseño concretas más allá de sumar macetas o jardineras. Según AD Magazine, estas cinco ideas ayudan a ese objetivo.

Pasan por tratar la vegetación como parte de la arquitectura y no como un añadido final. Patios abiertos al cielo, árboles preservados, vistas verdes desde distintas estancias, muros de celosía y jardines verticales pueden aportar sombra, ventilación cruzada, privacidad y regulación del microclima.

PUBLICIDAD

1. Integrar la vegetación en la arquitectura desde el diseño

Un luminoso comedor con techo y paredes de cristal que dan a un patio con escaleras y plantas. Una mesa de madera con sillas verdes y un jarrón de flores en el centro.
Los patios abiertos al cielo llevan luz natural a zonas profundas de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las claves consiste en incorporar jardines, bordes ajardinados y patios desde el origen del proyecto.

La integración de la vegetación desde la fase de proyecto es un criterio respaldado por publicaciones como AD Magazine y Architectural Digest. Los profesionales recomiendan optar por jardines escalonados y bordes verdes que acompañen el recorrido interior-exterior, favoreciendo la entrada de luz y la ventilación natural.

PUBLICIDAD

Además, se sugiere emplear especies nativas para facilitar el mantenimiento y asegurar la adaptación al clima local, mejorando así el bienestar y la eficiencia ambiental de la vivienda.

Vista de un patio soleado con paredes blancas, plantas trepadoras, macetas y flores colgantes. Una mesa redonda con dos taburetes y servicio de mesa para dos. Se ve una puerta abierta al interior.
La vista al verde se plantea como parte constante de la experiencia cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese planteamiento hace que los jardines escalonados sigan el relieve del terreno. También permite que las aberturas al cielo lleven la luz hasta el interior.

En un clima cálido y húmedo, esos recursos cumplen además una función ambiental. Aportan aire, generan sombra, atenúan el calor y crean un entorno interior con regulación propia del clima inmediato.

2. Diseñar la casa alrededor de los árboles existentes

Patio exterior soleado con paredes blancas, grandes ventanales negros, un sofá largo beige, mesas de madera y plantas en macetas, incluyendo naranjas en un tazón.
Preservar árboles existentes redefine la distribución y la identidad del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra idea central es adaptar la distribución de la vivienda a los árboles que ya están en el terreno.

Especialistas en diseño sustentable, como los entrevistados por Elle Decor, señalan que preservar árboles preexistentes no solo protege el entorno, sino que también enriquece la identidad del hogar.

Sugerencias frecuentes incluyen realizar un relevamiento botánico previo y planificar circulaciones que respeten la ubicación de ejemplares destacados. De esta forma, la vivienda se adapta al terreno y no al revés, dando lugar a espacios únicos y personalizados.

3. Crear patios interiores y vistas verdes en toda la vivienda

Un patio exterior moderno presenta un gran jardín vertical con follaje verde, una pared de ladrillo blanco y un juego de mesa y dos sillas de metal amarillo.
Las especies nativas facilitan el mantenimiento y mejoran la adaptación al clima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los patios interiores permiten llevar naturaleza y luz a zonas que, de otro modo, quedarían más cerradas.

La revista Livingetc destaca que los patios interiores pueden actuar como pulmones verdes que oxigenan la casa y generan microclimas agradables.

Los profesionales aconsejan ubicar estos patios de modo que estén conectados visualmente con varias estancias y utilizar materiales permeables para el suelo, lo que facilita el drenaje y promueve la biodiversidad. Además, incorporar espejos de agua contribuye a refrescar el ambiente y suma valor sensorial al espacio.

Un frondoso jardín vertical cubre una pared interior, con diversas plantas verdes y pequeñas flores rosadas. A su lado, una ventana refleja el jardín y revela una silla de madera.
La ventilación cruzada se potencia con aperturas, sombra natural y recorridos de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El objetivo general era poder ver vegetación desde cualquier habitación en la que se estuviera”, explicó John.

Ese principio convierte la vista verde en parte de la experiencia cotidiana de la vivienda. La naturaleza aparece así como un fondo permanente que acerca el exterior a las estancias principales.

4. Usar celosías y pantallas vegetales para sombra y privacidad

Jardín vertical de plantas verdes variadas en interior moderno con suelo de madera. Grandes ventanales muestran edificios de ciudad al fondo y luz solar.
Las celosías y pantallas vegetales filtran luz y resguardan la intimidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las envolventes vegetales también pueden resolver necesidades prácticas. Expertos en arquitectura bioclimática citados por Domus sugieren que las celosías vegetales funcionan como filtros solares y visuales, ideales para fachadas o cerramientos perimetrales.

Recomiendan elegir especies trepadoras de hoja perenne y estructuras modulares que permitan el crecimiento progresivo de la vegetación. Así, se logra controlar la luz, mejorar la privacidad y reducir la temperatura interior, sin renunciar al contacto visual con el exterior.

5. Aprovechar muros y balcones para crear jardines verticales

Sofá integrado de color claro con cojines frente a un jardín vertical exuberante y plantas en macetas, iluminado por luces cálidas en un patio moderno.
Los jardines verticales amplían el área verde cuando el suelo disponible es limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quinta idea es extender la presencia de plantas hacia superficies verticales y zonas aéreas de la vivienda.

Priya Rose, integrante de Workers of Art, explicó que la propuesta partió de la idea de jardines aéreos y verticales como reflejo de sus propietarios.

Publicaciones como Vogue Living y Casa Vogue aconsejan utilizar sistemas de riego automático y sustratos ligeros para instalar jardines verticales en muros y balcones.

Un balcón soleado con un escritorio de madera y taburetes. Hay un portátil plateado, una taza de café, velas y una planta en maceta.
Los jardines verticales y las plantas en balcones amplían la presencia del verde en altura y refuerzan la conexión entre interior y exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas sugieren alternar especies de distintos tamaños y texturas para obtener un efecto visual dinámico y fácil de mantener. Esta estrategia permite maximizar el área verde disponible y refuerza la conexión sensorial con la naturaleza en todos los niveles de la casa.

Rose describió ese efecto sensorial con una imagen precisa: “El susurro de las hojas y el murmullo del agua crean una experiencia de otro mundo”. Según la revista, la vegetación en muros, accesos y balcones refuerza así la atmósfera doméstica y multiplica la presencia del jardín sin depender solo del suelo disponible.

Temas Relacionados

Arquitectura ResidencialDiseño BioclimáticoJardines VerticalesPlantasVegetaciónDecoraciónHogarCasaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Aguante corazón, aguante”: cómo llega el pulso del hincha argentino a la final del Mundial y qué opinan sus vecinos de América Latina

Un análisis de la conversación en redes sobre la evolución del sentimiento en la Argentina y en la región

“Aguante corazón, aguante”: cómo llega el pulso del hincha argentino a la final del Mundial y qué opinan sus vecinos de América Latina

La ciencia explica por qué los dragones de “House of the Dragon” desafían las leyes de la física

Un análisis publicado por Popular Science examinó la anatomía, el tamaño y la biomecánica de estas criaturas para evaluar hasta qué punto su diseño podría ajustarse a los principios de la biomecánica

La ciencia explica por qué los dragones de “House of the Dragon” desafían las leyes de la física

Vin Diesel cumple años: así construyó un estilo propio entre trajes, cuero y guiños a “Rapido y Furioso”

La identidad visual del actor se consolidó a través de elecciones de vestuario que fusionan elegancia clásica, prendas de cuero y referencias directas a la saga que lo consagró, definiendo una presencia única en la cultura pop y las alfombras rojas

Vin Diesel cumple años: así construyó un estilo propio entre trajes, cuero y guiños a “Rapido y Furioso”

Cuántos volcanes activos hay en América Latina y por qué la protección a la población aún es insuficiente

Un estudio de 11 científicos de la región advierte que América Latina registra una de cada cinco erupciones del planeta y que los Estados actuaron históricamente después de los desastres, no antes. Qué medidas recomiendan los expertos para reducir riesgos

Cuántos volcanes activos hay en América Latina y por qué la protección a la población aún es insuficiente

Cómo decorar tu casa según tu signo y sentirte mejor en cada espacio

El hogar también refleja quién eres según el zodíaco: opciones concretas de muebles, texturas y paletas para que cada vivienda acompañe necesidades reales de quienes la habitan

Cómo decorar tu casa según tu signo y sentirte mejor en cada espacio

DEPORTES

Francia vs. Inglaterra, EN VIVO, por el tercer puesto del Mundial 2026: hora, TV y todo lo que que saber

Francia vs. Inglaterra, EN VIVO, por el tercer puesto del Mundial 2026: hora, TV y todo lo que que saber

Franco Colapinto se benefició con las penalizaciones y largará 11° el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

Franco Colapinto largará 11° en el GP de Bélgica, pero no escondió su fastidio por el rendimiento del Alpine: “Es un auto bastante difícil de manejar”

¿Argentina o España? La supercomputadora lanzó su última predicción y vaticinó quién será el campeón del mundo?

Dura crítica del brasileño Ronaldo a Cristiano: “Tal vez tenga nivel para jugar en Arabia Saudita”

TELESHOW

La emoción de Karina Mazzocco después de hacer un safari con su hijo: “Para siempre en nuestro corazón”

La emoción de Karina Mazzocco después de hacer un safari con su hijo: “Para siempre en nuestro corazón”

El tierno saludo de cumpleaños de Nicolás Cabré a su hija Rufina: “Seguí soñando con todas tus fuerzas”

La odisea de Agus Gandolfo y su familia en su viaje a Nueva York para la final: “Otra hora girando por el aire”

Soledad Cescato presenta a su nuevo novio, bailarín de Sex: “No imaginaba volver a enamorarme”

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

INFOBAE AMÉRICA

Romería en Costa Rica contará con 500 policías y una red de 25 centros de salud para atender a los peregrinos

Romería en Costa Rica contará con 500 policías y una red de 25 centros de salud para atender a los peregrinos

“Le di su último beso en la frente”: Hallan en bolsas plásticas el cuerpo de una menor desaparecida en Honduras

El Salvador mantiene una alianza estratégica con el Programa Mundial de Alimentos

Noruega sufre uno de los peores incendios de los últimos tiempos: hay al menos 400 evacuados y tres heridos

Los países del Golfo acusaron al régimen de Irán de llevar a cabo “crímenes de guerra” y exigieron que Teherán rinda cuentas