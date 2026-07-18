Vin Diesel cumple años: así construyó un estilo propio entre trajes, cuero y guiños a “Rapido y Furioso”

Vin Diesel integra en su vestuario tanto la elegancia de los trajes sobrios como guiños audaces (EFE/Eric Thayer)

Vin Diesel celebra 59 años este sábado 18 de julio y su figura trasciende el cine de acción al convertirse en un símbolo inconfundible de estilo en la cultura pop. De la pantalla grande a las alfombras rojas, el actor construyó una identidad visual tan reconocible como sus personajes, donde cada elección de vestuario se transformó en una extensión de su marca personal.

A lo largo de su carrera, el actor, productor y director de cine estadounidense, consagrado mundialmente como una de las estrellas más taquilleras de la industria gracias a su interpretación de Dominic Toretto en la saga Fast & Furious (Rápido y Furioso), logró que la coherencia no fuera sinónimo de monotonía.

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Su silueta recortada en trajes negros de líneas puras, chaquetas de cuero con guiños a la velocidad y prendas que homenajean a la saga que lo consagró, delinearon un guardarropa que rehúye el exceso y privilegia la autenticidad.

En cada aparición pública, la puesta en escena de su vestimenta se convirtió en un mensaje silencioso: sobriedad, solidez y pertenencia a un universo donde el riesgo y la elegancia conviven sin estridencias.

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A continuación, un repaso por sus mejores looks:

Traje negro clásico en alfombra roja

Traje negro clásico en la alfombra roja de Cannes para celebrar los 25 años de "Fast & Furious"

Para celebrar los 25 años de Fast & Furious, Vin Diesel apostó en las alfombras rojas del Festival de Cannes 2026 por la elegancia tradicional. Eligió un traje negro de corte recto, compuesto por saco y pantalón, acompañado de camisa negra sin corbata y zapatos de charol.

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El saco negro tenía una aplicación brillante en la espalda que representó un auto y la frase “FAST FOREVER” en representación a la película.

Vin Diesel rindió homenaje a la saga "Fast & Furious" con un saco negro decorado con la frase "FAST FOREVER"

Este conjunto, lejos de la ostentación, proyectó una imagen sobria y sofisticada. La ausencia de corbata aportó un matiz contemporáneo, situando a Diesel como un referente de formalidad relajada.

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Casual monocromático con camiseta negra y pantalón blanco

Casual monocromático con camiseta negra y pantalón blanco en otra aparición durante el Festival de Cannes 2026

En otra aparición durante el Festival de Cannes 2026, el actor nacido en California se inclinó por un estilo minimalista pero impactante: una camiseta negra de escote en “V” con un pequeño logo blanco y pantalones blancos ajustados.

Unos anteojos metálicos y los accesorios en la muñeca sumaron modernidad y un aire desenfadado. Ese look reflejó su capacidad para adaptar la tendencia monocromática a su esencia personal.

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Chaqueta de cuero negra y pantalón oscuro

Chaqueta de cuero negra y pantalón oscuro durante el estreno mundial de la película “The Bluff”

El cuero es un elemento recurrente en su guardarropa. En febrero de este año, durante el estreno mundial de la película “The Bluff” en Los Ángeles, el actor lució una chaqueta de cuero negra con textura, de corte largo y solapas amplias, sobre una camiseta negra básica y pantalón ajustado.

Las botas oscuras y las gafas de sol de gran tamaño completaron el conjunto, reforzando una estética robusta y marcada por la actitud.

Smoking negro con detalles satinados

Smoking negro con detalles satinados para la 97ª edición de los Premios Óscar, en marzo de 2025

Para la 97ª edición de los Premios Óscar, en marzo de 2025, Diesel se decantó por el clásico smoking negro con solapas satinadas. Combinó este atuendo con camisa y pantalón negro, y zapatos de charol.

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Además se lo vio sosteniendo anteojos de sol en la mano mientras mantenía un aire relajado y sonriente. Este look representó el equilibrio perfecto entre lujo discreto y coherencia estilística.

Chaqueta utilitaria negra y pantalón gris

Chaqueta utilitaria negra y pantalón gris para el estreno de la película “1992″ en Los Ángeles

Para el estreno de la película “1992″ en Los Ángeles, Diesel eligió una chaqueta negra de estilo utilitario con cierres metálicos y bolsillos de parche, pantalón gris de corte recto y una camiseta básica negra.

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Ahora sí los lentes de sol con montura negra aportaron un toque urbano y actual, mostrando su afinidad por la funcionalidad sin perder de vista la estética contemporánea.

Chaqueta bomber con estampado de llamas

Chaqueta bomber con estampado de llamas en un evento de la organización Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP) en Los Ángeles, California

Uno de los looks más audaces de Vin Diesel fue en un evento de la organización Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP) en Los Ángeles, California.

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Lució una chaqueta bomber negra con estampado de llamas en tonos naranjas y amarillos, que combinó con camiseta negra de escote en “V”, pantalón negro ajustado y botas negras de cordones.

Como accesorio optó por unos anteojos de sol que completaron el atuendo, reafirmando su disposición a incorporar guiños gráficos y referencias directas a su carrera en su vestimenta.

Traje negro brillante en evento científico

Traje negro brillante en evento científico durante una entrega de premios

En contextos vinculados a la ciencia y la tecnología, como la 9ª ceremonia de los premios Breakthrough en el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles, Diesel se inclinó por un traje negro de textura satinada, camisa negra y zapatos de charol.

Unos anteojos de sol con cristales azules y montura metálica aportaron un matiz distintivo, evidenciando su atención a los detalles y su capacidad de adaptar la formalidad a distintos ámbitos.

Un estilo coherente y con sello propio

Vin Diesel consolidó un estilo personal marcado por la preferencia por prendas oscuras

En definitiva se puede decir que el estilo de Vin Diesel se distingue por la predilección por prendas oscuras, líneas clásicas y detalles que marcan diferencia. Cortes rectos y textiles satinados o con textura aportan un interés visual siempre sobrio, lejos de cualquier estridencia cromática. Camisetas básicas de escote en “V” y pantalones ajustados componen la base de su vestuario informal, mientras los accesorios, como anteojos de sol de gran tamaño y pulseras metálicas, refuerzan su impronta personal.

Detalles gráficos y aplicaciones que remiten a su trayectoria, desde la chaqueta con llamas hasta el saco con la inscripción “FAST FOREVER”, convierten cada conjunto en un guiño a su propia historia en el cine. Su guardarropa se consolida así como una declaración de identidad, sobriedad y pertenencia al universo que lo catapultó, y como un referente de moda masculina con sello propio.

*Fotos: Reuters