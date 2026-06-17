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Jardines verticales, la tendencia que convierte una pared ordinaria en el elemento más llamativo de cualquier ambiente

Desde el aislamiento térmico hasta la purificación del aire, los beneficios de llevar el verde a la vertical superan con creces lo meramente decorativo, según especialistas en diseño de interiores. Claves para realizarlos en el hogar

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Ilustración acuarela de un patio moderno con jardín vertical, tres sillas de mimbre, dos mesas blancas y plantas en macetas sobre un suelo de madera.
Los jardines verticales convierten paredes en superficies verdes que optimizan el espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente popularidad de los jardines verticales en el hogar se debe a su capacidad de transformar espacios reducidos en ambientes verdes y saludables. Además de decorar, estos sistemas favorecen la calidad del aire y el bienestar.

Según El Mueble, Vogue y Elle Decor, instalar un jardín vertical puede ser sencillo, incluso para quienes no tienen experiencia en jardinería, y es viable tanto en interiores como en terrazas o patios.

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Un jardín vertical, o “muro verde”, es, según El Mueble, una estructura dispuesta sobre una pared o panel que posibilita el desarrollo de plantas en orientación vertical. Estas pueden ser naturales o artificiales.

Un frondoso jardín vertical cubre una pared interior, con diversas plantas verdes y pequeñas flores rosadas. A su lado, una ventana refleja el jardín y revela una silla de madera.
Los muros verdes aportan una mejora estética y una sensación de bienestar en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de su aspecto visual, Elle Decor enfatiza que estas instalaciones resultan ecológicas en viviendas urbanas, pues ahorran espacio útil al no requerir suelo, mejoran la eficiencia energética y pueden funcionar como barrera frente al calor y la radiación solar.

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Las ventajas de sumar un jardín vertical en casa comprenden aislamiento térmico y acústico, reducción de la temperatura ambiente, optimización del espacio y mejora del entorno visual. De acuerdo con El Mueble y Vogue, también purifican el aire y crean un microclima relajante para los habitantes.

Tipos de estructuras y soportes para jardín vertical

Sofá integrado de color claro con cojines frente a un jardín vertical exuberante y plantas en macetas, iluminado por luces cálidas en un patio moderno.
Los sistemas modulares facilitan el armado de un jardín vertical sin remodelaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen diversos sistemas para instalar un jardín vertical en casa. Se utilizan marcos de madera tratados contra la humedad, paneles metálicos resistentes al óxido o sistemas de bolsillos de fieltro, estos últimos muy populares por su durabilidad y versatilidad, de acuerdo con Vogue.

Elle Decor propone estructuras modulares y soportes prefabricados que pueden colocarse directamente sobre una pared o separar ambientes, facilitando el diseño personalizado.

En interiores, es recomendable colocar una lámina impermeable o contrachapado tratado sobre la pared para prevenir filtraciones. Los especialistas de El Mueble indican que macetas colgantes, jardineras o mallas de alambre también permiten conseguir el efecto vertical con menor dificultad técnica. El soporte debe ser resistente al peso de las plantas y sustrato, pero ligero en caso de muros interiores.

Vista de un gran jardín vertical que cubre una fachada con múltiples plantas verdes y frondosas en jardineras rectangulares marrones, con una piscina abajo.
La protección impermeable ayuda a evitar filtraciones en instalaciones de interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para soluciones prácticas, Elle Decor señala el uso de palets reciclados o paneles de fácil instalación, mientras que Vogue sugiere adaptar la estructura en tamaño y tipo a las condiciones lumínicas y espaciales de cada caso.

Plantas ideales y combinaciones recomendadas

La correcta selección de plantas de interior determina el éxito del jardín vertical. El medio citado menciona especies como suculentas, helechos, aromáticas y plantas trepadoras, ya que requieren menos agua y cuidados.

Las plantas preservadas son una opción sin mantenimiento, y las colgantes, como la hiedra sueca y la planta araña, aportan dinamismo visual.

Un patio exterior moderno presenta un gran jardín vertical con follaje verde, una pared de ladrillo blanco y un juego de mesa y dos sillas de metal amarillo.
La elección de especies según luz y riego define el éxito del conjunto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vogue recomienda escoger especies con requerimientos semejantes de luz y riego. Combinar plantas tropicales de porte colgante o rastrero permite que la instalación gane volumen y oculte la estructura gradualmente.

Entre las opciones sugeridas están Begonia maculata, Monstera adansonii y diferentes filodendros, conocidas por su valor ornamental y capacidad de adaptación.

Por su parte, Elle Decor aconseja plantas robustas para interiores con poca luz como bromelias, potos y cintas. En patios con exposiciones soleadas, pueden combinarse clavelinas, lavandas y especies de floración abundante.

Jardín vertical de plantas verdes variadas en interior moderno con suelo de madera. Grandes ventanales muestran edificios de ciudad al fondo y luz solar.
Las plantas colgantes y trepadoras suman volumen y ocultan la estructura con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al sustrato, Vogue destaca que uno universal enriquecido con perlita y fibra de coco favorece el drenaje y la aireación, esenciales para la salud de las plantas en sistemas verticales.

Pasos clave para instalar y mantener tu jardín vertical

La instalación sugerida por los especialistas empieza con la protección adecuada de la pared mediante láminas impermeables y la elección de un sistema de soporte.

Tras fijar la estructura, se planifica la disposición de las plantas según sus necesidades de luz, situando las especies más exigentes en las zonas más luminosas.

Dos chefs, uno recolectando hierbas de un jardín vertical y otro cortándolas en un plato sobre una mesa, contra una pared de ladrillo blanco.
Un sustrato con buen drenaje favorece la aireación en sistemas verticales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar el sustrato y colocar cuidadosamente cada planta son pasos básicos. El riego debe ser preciso, utilizando un sistema por goteo, difusor en spray o regadera, lo que garantiza humedad sin saturar el sustrato.

Según El Mueble, es recomendable realizar limpiezas periódicas, retirar hojas secas y aplicar fertilizante durante los periodos de crecimiento.

La constancia es clave para el éxito. Vogue subraya que la evolución del jardín vertical depende del riego regular, la limpieza de plagas y la nutrición correcta, recomendando abonar cada dos semanas durante el crecimiento.

Terraza con paredes cubiertas de jardines verticales de follaje verde y morado, una mesa redonda oscura y cuatro sillas con asientos tejidos en un suelo de madera.
Las versiones artificiales ofrecen impacto visual constante sin tareas de mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método Skogluft, detallado por Jørn Viumdal en Elle Decor, señala que la combinación de jardín vertical e iluminación adecuada puede maximizar los beneficios para la salud y el ambiente interior.

Alternativas accesibles y jardines verticales artificiales

Se puede improvisar un jardín vertical mediante maceteros colgantes o paneles fácilmente instalables, sin obras ni conocimientos técnicos. Los medios citados coinciden en que los jardines verticales artificiales, realizados con plantas sintéticas de alta calidad, tienen la ventaja de no requerir mantenimiento y conservar un aspecto constante.

Lo fundamental es adaptar el sistema a las posibilidades del espacio y a la disposición del usuario para el mantenimiento, sea natural o artificial, asegurando que el jardín siga siendo un punto focal decorativo en el hogar.

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