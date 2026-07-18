Cómo decorar tu casa según tu signo y sentirte mejor en cada espacio

Male Eirin, diseñadora de interiores, explica por qué adaptar estilos, colores y materiales a la personalidad de cada signo favorece la creatividad, la calma y hábitos más sanos dentro del espacio cotidiano. Qué estilos, colores y materiales funcionan mejor para los primeros seis signos del zodíaco

Hace años que hago esta pregunta cuando entro por primera vez a la casa de un cliente: ¿esta casa se parece a vos o es la casa que pensás que tenés que tener? La mayoría se sorprende. Nadie se lo había preguntado antes.

Como diseñadora, aprendí que decorar no es elegir cosas lindas. Es traducir en objetos, colores y espacios quiénes somos y qué necesitamos para sentirnos bien. Por eso, cuando alguien me cuenta cómo es su casa —o cómo la sueña—, casi siempre puedo intuir cómo es esa persona antes de conocerla. Y funciona también al revés: sobre qué estilo de decoración te va a hacer sentir mejor según cómo sos.

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La relación entre casa, bienestar, decoración y signo zodiacal orienta la elección de estilos, colores y materiales para adaptar el hogar a necesidades personales

Un dato que uso mucho en mis proyectos: la psicología ambiental —la disciplina que estudia cómo los espacios físicos afectan nuestro estado de ánimo— sostiene que el orden, la luz, la textura y el color de un ambiente inciden directamente en nuestro nivel de estrés, nuestra concentración y hasta en la calidad de nuestro descanso.

Según Male Eirin, la clave es “escuchar qué busca cada persona al llegar a casa” y crear un espacio único

No es esotérico, es diseño aplicado al bienestar. El horóscopo, en este caso, es solo un motivo más para pensar algo que sí es real: cada personalidad necesita un tipo de espacio distinto para estar en paz.

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Así que hoy te traigo mi propia lectura, cruzando años de oficio con los rasgos de cada signo.

♈ Aries — Energía en movimiento

Aries es fuego puro: acción, impulso, ganas de moverse. Cuando trabajo con un Aries, lo primero que descarto es cualquier ambiente que lo frene. Necesita un espacio que sostenga esa energía, no que la reprima.

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Aries encuentra afinidad con una casa de estilo industrial, con líneas rectas, materiales nobles y muebles funcionales que puedan reorganizarse con facilidad

Por eso, el estilo que mejor le queda es el industrial: ladrillo a la vista, metal, madera natural, líneas rectas, cero adornos innecesarios. Nada de cuadros decorativos vacíos ni almohadones de más. En la casa de un Aries, cada objeto tiene que justificar su lugar. Si no cumple una función o no significa algo, sobra.

Ambientes flexibles y funcionales, sin adornos innecesarios, reflejan el dinamismo propio de las personas Aries

Mi tip de diseñadora para este signo: Aries se aburre rápido, así que evito venderle muebles fijos o soluciones definitivas. Le recomiendo piezas modulares, livianas, que se puedan mover o reconfigurar sin esfuerzo. Un living que se pueda reinventar en una tarde es, para un Aries, sinónimo de libertad.

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♉ Tauro — Una casa que active los sentidos

Tauro es el signo más sensorial del zodíaco y, regido por Venus, tiene una relación casi física con el confort. Pero ojo, no hablo del confort de revista, de esos livings que se ven cómodos en foto y son un incordio en la vida real. Hablo del confort de verdad, el de llegar a tu casa después de un día largo y sentir que el cuerpo tiene espacio donde relajarse.

Textiles naturales, madera y tonos tierra conforman el refugio ideal para quienes buscan el confort sensorial de Tauro

Para Tauro trabajo siempre con el estilo campestre o rústico: madera maciza, piedra, textiles naturales como el lino o el algodón grueso. Nada de sintético, Tauro lo nota enseguida, casi sin darse cuenta, en la calidad de cómo se siente un ambiente.

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La paleta ideal es de tierra: beige, tostado, verde oliva, blanco roto. Una mesa con historia, una manta de lana, una vela con buen aroma. Todo lo que uno puede tocar, oler y sentir.

Cada rincón de la casa de Tauro invita a relajarse y conectar con los sentidos a través de materiales auténticos

Un dato de diseño que aplico siempre en estos proyectos: activar los cinco sentidos en un mismo ambiente —textura al tacto, aroma, luz cálida, materiales nobles— es lo que hace que un espacio se sienta “hogar” y no solo “decorado”. Esa es, literalmente, la fórmula de una casa Tauro.

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♊ Géminis — Mil personalidades, mil espacios

Géminis es el signo más difícil de encasillar en un solo estilo, y con razón: tiene mil personalidades, y su casa también las necesita. El error más común que veo es tratar de meter a un Géminis en un ambiente cerrado y de un solo lenguaje estético. Se aburre en dos semanas.

La diversidad de estilos y zonas diferenciadas permiten a Géminis reinventar su espacio según el momento y el ánimo

Por eso, el estilo que mejor le sienta es el ecléctico o boho chic: la mezcla inteligente de lo clásico y lo moderno. Un mueble antiguo con tapizado contemporáneo, una lámpara industrial sobre una mesa de madera minimalista. La clave está en la palabra “inteligente”: no es amontonar estilos, es combinarlos con criterio.

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Ambientes eclécticos y flexibles reflejan la creatividad y la versatilidad que caracterizan a Géminis en el hogar

Lo que sí necesita Géminis, sin excepción, son zonas diferenciadas dentro de su propia casa: un rincón para trabajar, uno para recibir gente, uno para leer o simplemente estar. Ayuda a su cabeza a ordenarse cuando el espacio ya viene ordenado por función.

Géminis se reconoce por la variedad, la curiosidad y la necesidad de reinventarse. Eso se refleja en ambientes eclécticos o boho chic

Mi tip para este signo: como Géminis necesita variedad todo el tiempo, sugiero una base neutra —blancos rotos, verdes suaves, madera natural— y un único color de acento que se pueda cambiar cada temporada. Así renueva la energía de su casa sin mudar un solo mueble.

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Géminis necesita dividir los ambientes por función: un rincón de trabajo, otro para leer y uno para recibir visitas

♋ Cáncer — Una casa con alma

Cáncer no decora una casa, construye un refugio. Es el signo más emocional del zodíaco y su relación con el hogar es casi ancestral; para Cáncer, la casa es memoria, es historia familiar, es un lugar donde el tiempo pasa distinto.

El estilo vintage y los objetos con historia construyen ambientes cargados de memoria y pertenencia para Cáncer

El estilo que mejor lo representa es el vintage: muebles con historia, paletas suaves, fotos en marcos distintos, objetos heredados. Nada de espacios fríos ni superficies muy brillantes; para Cáncer, todo tiene que tener alma, tiene que sentirse “vivido”.

Detalles personales y fotos familiares convierten la casa de Cáncer en un refugio emocional lleno de autenticidad

El truco que más le recomiendo: armar una galería de fotos en la pared principal de su living o su cuarto. No hace falta que sea perfecta ni simétrica, de hecho, mejor si no lo es. Tiene que ser auténtica. Cáncer necesita ver su historia en las paredes para sentirse en casa.

♌ Leo — Espacios con presencia

Leo no decora: escenifica. Y lo digo con cariño y con total admiración profesional, porque trabajar con un Leo es divertido. Entiende que un espacio bien diseñado también comunica quién sos.

Colores intensos, molduras y muebles de presencia marcan el estilo teatral y sofisticado de Leo en la decoración

Su estilo es el clásico o tradicional: molduras en paredes y techos, muebles con volumen, telas con textura. Los colores tienen que ser profundos —verde botella, azul petróleo, borgoña— o ir directamente al contraste de blanco con dorado. Con Leo no hay término medio: o el ambiente tiene carácter, o no sirve.

Puntos focales claros y piezas protagonistas reflejan la necesidad de Leo de expresar su identidad en el hogar

El dato clave que aplico en cada proyecto Leo: necesita un punto focal en cada ambiente. Un lugar donde la vista descanse y diga “esto es importante para mí”: puede ser una lámpara, un cuadro de gran formato o un sillón con presencia propia. Sin ese protagonista, un espacio para Leo se siente incompleto, por más bien decorado que esté.

♍ Virgo — En orden y en calma

Virgo es, sin dudas, el signo que más disfruta del orden. Y eso no tiene nada de aburrido. El orden, para Virgo, es la forma más concreta de tener paz mental.

El minimalismo ordenado, con tonos neutros y soluciones inteligentes de guardado, aporta calma al espacio de Virgo

El estilo que mejor le sienta es el minimalista: paleta neutra, muebles de líneas limpias, nada a la vista que no cumpla una función. Pero ojo, el minimalismo de Virgo no tiene que ser frío; se logra con texturas sutiles, buen aprovechamiento de la luz natural y —esto es innegociable— cada objeto en su lugar exacto.

Ambientes despejados y funcionales favorecen el bienestar y la concentración para quienes priorizan el orden, como Virgo

Mi truco para este signo, el que más resultado me da: invertir en buenas soluciones de guardado. Para Virgo, tener dónde guardar cada cosa cambia completamente su relación con el espacio. No es estética, es salud mental.

¿Y ahora qué?

Esto fue solo la primera mitad del mapa: Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis vienen la semana que viene, en la segunda parte. Pero más allá de tu signo puntual, lo que realmente importa es cómo te sentís en tu propia casa.

Nuestra casa expresa cómo somos, qué buscamos y qué necesitamos para sentirnos bien

Si tu living no te representa, si tu dormitorio no te da paz, hay algo para repensar —y no siempre implica gastar una fortuna—. Te aliento a que frenes la rutina y pienses de qué manera funcionaría para vos.

Fotos: Ilustrativas Infobae