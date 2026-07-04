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Cómo solucionar las humedades en la fachada por filtración: el truco sencillo para eliminar el moho y las manchas

Si el problema no se aborda en sus primeras etapas, el agua puede llegar a elevarse hasta un metro y medio por las paredes

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Una fachada con manchas por humedad
Los consejos definitivos para eliminar las humedades. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Las humedades por filtración en fachadas representan una de las amenazas más frecuentes y dañinas para la integridad de los edificios. Este fenómeno ocurre cuando el agua proveniente de lluvia o del subsuelo se introduce a través de la pared exterior, aprovechando cualquier debilidad en el aislamiento o en la impermeabilización del inmueble. La consecuencia inmediata es la aparición de manchas, desconchados y, en casos avanzados, deterioro de los materiales de construcción.

Más allá de lo que parece un simple problema estético, la filtración de agua en fachadas puede generar un impacto sanitario considerable. La humedad persistente es el ambiente ideal para el desarrollo de hongos y bacterias, agentes que afectan la calidad del aire y pueden provocar desde alergias hasta afecciones respiratorias, especialmente en personas sensibles. Además, la presencia constante de agua facilita la aparición de moho negro, el cual es tóxico y nocivo para la salud.

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La rapidez en la detección y tratamiento de estas humedades es clave. Si el problema no se aborda en sus primeras etapas, el agua puede llegar a elevarse hasta un metro y medio por las paredes, comprometiendo no solo la pintura y el yeso, sino también la estabilidad estructural de muros y cimientos. Por eso, conocer el origen y actuar sin dilaciones resulta esencial para evitar reparaciones costosas y riesgos para los ocupantes.

Causas y síntomas de las humedades

El origen de las humedades por filtración en fachadas está directamente relacionado con la incapacidad de la pared exterior para resistir el paso del agua. Las lluvias intensas y prolongadas son la principal causa, aunque la presión hidrostática que ejerce el agua del terreno también contribuye, sobre todo en sótanos y plantas bajas. Este fenómeno se agrava cuando los materiales constructivos son porosos o presentan microfisuras, facilitando la penetración del líquido.

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Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Las señales de alerta suelen ser evidentes. Las manchas de humedad, que varían de color según el tipo de moho presente, aparecen en zonas bajas y pueden alcanzar alturas significativas. El desconchado de la pintura y la formación de salitre denotan que el agua se está evaporando a través de la pared, dejando residuos minerales. Otros indicios comunes incluyen abombamientos en la superficie, grietas en el revestimiento y la presencia de gotas o regueros de agua, visibles sobre todo en días lluviosos.

El moho es uno de los síntomas más preocupantes. Se presenta en formas y colores variados, pero el negro es el más peligroso por su toxicidad. Además de afectar la estética, el moho libera esporas que pueden desencadenar problemas respiratorios y alergias, especialmente en niños, ancianos y personas con patologías previas. Por tanto, la detección precoz es fundamental para evitar consecuencias mayores.

Pasos efectivos para solucionar las humedades

La solución a las humedades por filtración en fachadas requiere un abordaje sistemático y profesional. El primer paso consiste en identificar con precisión el punto exacto de acceso del agua. No basta con cubrir la mancha, ya que las pinturas convencionales solo camuflan el problema sin resolver la causa. Es fundamental inspeccionar la pared en busca de fisuras, juntas deterioradas o zonas donde el aislamiento sea insuficiente.

Vista cercana de una esquina de pared interior blanca severamente afectada por humedad, con grandes áreas de moho negro y pintura descascarada y manchada.
Cómo quitar humedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras localizar el origen, la intervención debe centrarse en eliminar la filtración. Lo más recomendable es consultar a un técnico especializado en aislamiento, quien podrá determinar si es necesario renovar la impermeabilización o aplicar barreras físicas y químicas adecuadas. En casos donde la humedad proviene de una vivienda colindante, corresponde al responsable de esa propiedad ocuparse de la reparación para evitar conflictos futuros.

Una vez resuelto el problema estructural, llega el momento de restaurar los daños visibles. Para eliminar el moho, se utilizan productos específicos que erradican los hongos y evitan su reaparición. Luego, se debe aplicar un fondo fijador sobre los desconchados y masilla plástica para reparar las imperfecciones. La pintura antihumedad es la opción indicada para finalizar el proceso, ya que ofrece una protección extra frente a futuras filtraciones y mejora la apariencia de la fachada.

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