Cuatro restaurantes argentinos obtienen su primera estrella Michelin: cuáles son y qué proponen

La estrella Michelin reconoce una cocina de gran nivel y se otorga por calidad del producto, dominio técnico, equilibrio de sabores, personalidad del chef y regularidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Guía Michelin 2026 incorporó cuatro restaurantes argentinos con una estrella: Han, en Buenos Aires, y Cal, Centauro y La VidA, en Mendoza. Así, la selección reúne 14 establecimientos distinguidos: uno con dos estrellas y 13 con una.

La estrella reconoce “una cocina de gran nivel y por la que merece la pena hacer una parada en el camino”. El galardón se otorga según cinco criterios aplicados globalmente: calidad del producto, dominio de cocciones y texturas, equilibrio de sabores, personalidad del chef y regularidad.

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El equipo internacional de inspectores visitó Buenos Aires y Mendoza para actualizar la selección. El resultado: una guía con un restaurante de dos estrellas, 13 con una estrella, 11 Bib Gourmand (relación precio-calidad) y 64 recomendados.

La Guía Michelin 2026 incorporó cuatro restaurantes argentinos con una estrella (Imagen Ilustrativa Infobae)

Han lleva una nueva estrella Michelin a Buenos Aires

Han aportó la única novedad porteña entre los nuevos restaurantes con una estrella. El local está en Villa Crespo y propone una experiencia singular desde el acceso, a través de un pasillo discreto que desemboca en una sala de atmósfera íntima.

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La guía describe una iluminación tenue, una gran barra frente a la cocina, un jardín vertical y un atuendo tradicional coreano que domina el salón. Al frente está Pablo Park, chef y propietario, con dos menús degustación contemporáneos.

Entre los pasos, la selección destacó el Mandu ceremonial. Se trata de un ravioli coreano relleno de lengua de vaca al jang-jorim, con kimchi blanco, batata morada y caldo de frutas.

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“Es una emoción enorme. Desde el primer día que entramos a la guía sentimos que era un reconocimiento muy importante al trabajo que veníamos haciendo. Especialmente siendo un restaurante muy joven, haber ingresado ya fue un antes y un después. Ahora, recibir una estrella representa muchísimo más. Es un reconocimiento al tiempo, a los años de trabajo, de búsqueda, de errores, de aprendizaje y a la construcción de una identidad propia”, dijo Park.

La Guía Michelin 2026 destacó la evolución técnica de la gastronomía argentina, el protagonismo del fuego y las brasas, y el peso creciente del vino en la experiencia en mesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mendoza suma tres nuevos restaurantes con una estrella

Mendoza concentró tres de las cuatro incorporaciones de esta edición. Los nuevos distinguidos son Cal, Centauro y La VidA, con propuestas que van de la cocina de territorio al menú creativo y a una experiencia centrada en el vino.

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Cal aparece escondido entre los paisajes del suroeste mendocino, al final de una ruta sinuosa. El restaurante funciona en la finca-bodega familiar Sitio La Estocada, bajo la mirada de Matías Michelini.

La terraza cubierta, la cocina abierta y el fuego marcan el ambiente del lugar. Allí, Enzo González Petra plantea un menú de siete pasos que nace de la huerta, la granja y el río andino.

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En Centauro, la guía puso el foco en una antigua casona reconvertida en restaurante. El proyecto combina historia, distintos espacios y una propuesta gastronómica con personalidad.

La selección de recomendados de la Guía Michelin agregó 13 novedades y alcanzó un total de 64 restaurantes entre Buenos Aires y Mendoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El menú degustación lleva la firma de Aris Pabón, un chef colombiano. Entre los platos destacados figuran los langostinos con salsa meunière, y la casa suma cervezas artesanales, vinos y cócteles de autor.

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La VidA se ubica en Chacras de Coria, a pocos minutos de la ciudad de Mendoza, dentro de Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites. La experiencia gira alrededor del vino desde el comienzo hasta el final.

La llegada entre árboles, la bienvenida y el paso inicial por el bar con aperitivos y cóctel fijan el tono de la visita. Después entra en escena, en un comedor contemporáneo con cocina a la vista, el menú de siete pasos de Flavia Amad Di Leo, concebido en diálogo con la vinificación y con los vinos de la casa.

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Aramburu renovó sus dos estrellas Michelin y sigue como la referencia argentina en la cima de la selección. El restaurante de Gonzalo Aramburu en Recoleta mantiene un menú degustación sorpresa que combina técnica e innovación a partir de productos argentinos.

“Revalidar las dos estrellas es una enorme alegría y un orgullo. Más allá del reconocimiento, representa la confirmación de un camino de trabajo, compromiso y constancia que sostenemos cada día junto a todo el equipo. Mantener esta distinción en una nueva edición de la guía demuestra que la consistencia es tan importante como la creatividad. Nos impulsa a seguir evolucionando, respetando nuestra identidad y buscando siempre ofrecer la mejor experiencia posible a cada persona que nos visita”, dijo Aramburu.

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Mendoza concentró tres nuevas estrellas Michelin (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo queda la Guía Michelin Argentina 2026

La Guía Michelin 2026 distingue a 14 restaurantes argentinos con estrellas. Aramburu, en Recoleta, conserva dos estrellas. En la ciudad de Buenos Aires, Don Julio, Trescha, Crizia y Han recibieron una estrella.

En Mendoza, la distinción alcanzó a Azafrán, Angélica Cocina Maestra, Brindillas, Casa Vigil, Riccitelli Bistró, Zonda Cocina de Paisaje, y las nuevas incorporaciones Cal, Centauro y La VidA. La edición de este año también incluye 11 con estrella Verde, que premia la sustentabilidad.

En ese sentido, Cal añadió otra distinción además de su nueva estrella. El restaurante mendocino se incorporó a la comunidad de estrella Verde por su filosofía de trabajo, la selección de materias primas, el respeto por la temporada y la colaboración con productores del entorno.

La categoría Bib Gourmand sumó dos novedades y todos sus establecimientos siguen en Buenos Aires. Los nuevos son Chuchú, dentro del Museo Nacional Ferroviario, y Garabato Bistro, junto a la estación de Núñez.

En Chuchú, la guía resaltó la terraza, el comedor acristalado y los guiños al mundo del tren. También recomendó el carpaccio de lomo y la lasaña dentro de una cocina de aire porteño.

La estrella Verde reconoce el trabajo con materias primas de temporada y el vínculo con productores del entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Garabato Bistro fue descrito como un neo bistró con sala luminosa, mesa compartida como zona de pase y cocina a la vista. Clara Corso y Lucas Canga firman una propuesta tradicional con toques actuales y vocación de compartir.

La selección de recomendados añadió 13 novedades, con siete en Buenos Aires y seis en Mendoza. En la capital se sumaron Casa Palanti, Casa Veltri, José El Carnicero, Kobito, Ness, Nika Club Omakase y Presencia.

En Mendoza entraron Antigal Authentic Flavors, Awasi – Mendoza, Clos de Chacras, Crux, Diam’s y Nube. Con esos ingresos, la categoría de recomendados alcanza 64 establecimientos.

“Ser parte de la selección es una enorme alegría y un orgullo para todo nuestro equipo. Lo sentimos como un reconocimiento al camino que hemos construido y un impulso para seguir evolucionando, siempre desde Mendoza, con profundo respeto por nuestros productos, nuestros productores y la identidad que nos inspira”, expresó Edward Holloway, chef ejecutivo de Crux.

Se trató del tercer anuncio de la Guía en Argentina (Imagen ilustrativa Infobae)

También se entregaron cuatro Premios Especiales de la Guía Michelin. Enzo González Petra recibió el premio al mejor chef joven a sus 28 años; Nicolas Cordeiro, maître de Aramburu, obtuvo el Service Award; Camila Torta, de Azafrán, el Sommelier Award; y Flavia Arroyo, de Casa Cavia, el Exceptional Cocktail Award, que se concedió por primera vez en Argentina.

Gwendal Poullennec, director internacional de las Guías Michelin, afirmó: “Me complace presentar la Guía Michelin Buenos Aires & Mendoza 2026, una publicación que demuestra la increíble vitalidad de la hostelería en Argentina. Los inspectores, a través de los 89 restaurantes citados en las diferentes categorías, han quedado gratamente sorprendidos por la variedad de ofertas, con una amplia amalgama de estilos en la ciudad de Buenos Aires y un seductor foco gastronómico en la provincia de Mendoza, donde dan un paso más allá para hablarnos en detalle del territorio circundante, con sus huertas, granjas, ríos y montañas”.

Poullennec añadió: “A nivel culinario, vemos que el fuego y las brasas continúan siendo el eje central de la propuesta, con las carnes argentinas como grandes protagonistas. Por otra parte, los inspectores ven una evolución técnica en torno a las maduraciones, también de pescados, y una vuelta a los orígenes, con una apuesta por el uso de productos nacionales”.

La edición también subraya el peso creciente del vino en la experiencia en mesa. En la selección 2026, los maridajes aparecen cada vez más integrados en la propuesta de los restaurantes.