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Receta de sopa de tomate, fideos y queso, rápida y fácil

Con pocos ingredientes y un paso a paso simple, esta preparación rinde cuatro porciones abundantes, admite variantes y conserva su lugar en muchas cocinas argentinas

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Un bol de sopa de tomate con fideos, queso rallado y hojas de albahaca fresca. Al fondo, una cesta con panes y un vaso con agua.
El caldo se arma con puré de tomate o tomates frescos cocidos y se sazona con sal, pimienta y hierbas aromáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plato hondo humeante de sopa de tomate, fideos y queso representa una de las preparaciones más tradicionales y sencillas que atraviesan distintas generaciones. Su aroma intenso anticipa un plato contundente, capaz de brindar sustento en jornadas frías. Este tipo de comida suele acompañarse con pan fresco, reforzando su carácter hogareño y su valor como comida completa, ideal para quienes buscan practicidad sin abandonar el gusto por lo clásico.

En Argentina, esta receta mantiene una presencia estable en la gastronomía doméstica. Su popularidad se debe, en parte, a la facilidad de los ingredientes y la rapidez de su preparación, características apreciadas en hogares donde el ritmo diario exige soluciones culinarias efectivas. La elección de fideos y el tipo de queso pueden variar según la región o la costumbre familiar.

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También refleja la influencia de la inmigración europea en la cocina argentina, especialmente la italiana, que aportó el gusto por las pastas y el uso del tomate como base culinaria. Se trata de una muestra de cómo ingredientes básicos pueden combinarse para ofrecer un alimento nutritivo y satisfactorio. Además, su versatilidad permite incorporar otros ingredientes, como hierbas frescas o vegetales, ampliando las posibilidades dentro del recetario doméstico.

Receta de sopa de tomate, fideos y queso

La sopa de tomate, fideos y queso se caracteriza por su proceso de elaboración sencillo, que no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. El primer paso consiste en preparar un caldo suave, a partir de puré de tomate o tomates frescos cocidos, al que se le añaden condimentos básicos como sal, pimienta y, en ocasiones, hierbas aromáticas.

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Una vez que el caldo alcanza el punto de hervor, se incorporan los fideos cortos, que absorben el sabor del tomate mientras se cocinan. Al finalizar la cocción, el queso rallado se agrega directamente al plato o a la olla, permitiendo que se funda y aporte cremosidad a la preparación. Esta metodología favorece la integración de los sabores y facilita la adaptación de la receta según los productos disponibles en la despensa.

Mano con cuchara de madera revolviendo una olla con sopa de tomate, fideos y queso fundido en una estufa. Al lado, un trozo de queso, un rallador y un cuenco con fideos crudos. Ventana de fondo.
Los fideos cortos se suman cuando el líquido hierve y absorben el sabor del tomate durante una cocción de 7 a 9 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 1 litro de caldo de verduras o agua
  • 400 g de puré de tomate (o 4 tomates frescos bien maduros)
  • 120 g de fideos chicos para sopa (cabello de ángel, tirabuzón o munición)
  • 1 cebolla chica
  • 1 diente de ajo
  • 1 hoja de laurel (opcional)
  • 100 g de queso semiduro rallado (Mar del Plata, reggianito o cremoso)
  • 1 chorrito de aceite de girasol o de oliva
  • Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer sopa de tomate, fideos y queso, paso a paso

  1. Picar la cebolla y el ajo bien finos. Rehogar en una olla con el aceite caliente, a fuego medio, hasta que la cebolla esté transparente.
  2. Agregar el puré de tomate (o los tomates pelados y picados). Cocinar 5 minutos revolviendo.
  3. Verter el caldo de verduras o agua y sumar la hoja de laurel. Llevar a hervor.
  4. Cuando rompa el hervor, añadir los fideos y cocinar según el tiempo indicado en el paquete (generalmente 7-9 minutos).
  5. Probar y ajustar sal y pimienta. Revolver de vez en cuando para que los fideos no se peguen.
  6. Apagar el fuego, retirar la hoja de laurel, y agregar el queso rallado. Mezclar hasta que el queso se funda.
  7. Servir bien caliente, con más queso por encima si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 290 kcal
  • Grasas: 9 g
  • Carbohidratos: 39 g
  • Proteínas: 12 g

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados en la preparación, como así también el paso a paso y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar en heladera, en recipiente hermético, hasta 3 días. Si se desea freezar, hacerlo sin el queso agregado. Los fideos pueden perder textura al recalentar, por eso se recomienda consumirla recién hecha o recalentar a fuego suave.

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