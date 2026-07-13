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El look de Gigi Hadid que marcó la noche parisina en su cita con Bradley Cooper: encaje y estilo vanguardista

La combinación de lunares, aberturas pronunciadas y accesorios definió una apuesta moderna que captó la atención en el circuito fashionista de París

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Gigi Hadid
Gigi Hadid elige un vestido de Rowen Rose con encaje tipo bustier y aberturas dobles para una cena en París (Backgrid/The Grosby Group)

La modelo Gigi Hadid protagonizó uno de los momentos más comentados de la escena parisina al lucir un vestido de diseñador con detalles de encaje y aberturas pronunciadas durante una cena con Bradley Cooper.

La cita tuvo lugar en el restaurante Stresa en el marco de la semana de la alta costura en París. El atuendo seleccionado pertenece a la firma Rowen Rose, reconocida por su enfoque audaz en el diseño contemporáneo.

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El vestido, en tono marrón con lunares blancos, incorpora una combinación de encaje blanco en la parte superior a modo de bustier, así como aberturas dobles con bordes de encaje en la falda.

Gigi Hadid
La modelo completa su estilismo con un bolso blanco de Miu Miu y un recogido relajado con mechones sueltos (Splash News/The Grosby Group)

La modelo acompañó el vestido con un bolso blanco de Miu Miu y optó por un recogido despreocupado con mechones sueltos que enmarcan su rostro, alineándose con una estética relajada y veraniega.

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Como accesorios, llevó anteojos de sol y un pequeño complemento en la mano derecha, manteniendo un maquillaje de acabado natural.

Hadid y Cooper alternan looks compartidos de Guest in Residence con apuestas diferenciadas, una dinámica que los instala como pareja observada tanto por la moda como por la calle (REUTERS/Bing Guan)
Hadid y Cooper alternan looks compartidos de Guest in Residence con apuestas diferenciadas, una dinámica que los instala como pareja observada tanto por la moda como por la calle (REUTERS/Bing Guan)

El fenómeno de las parejas que coordinan sus atuendos también ha tenido eco en esta dupla.

Hadid y Cooper ocasionalmente eligen prendas de la marca Guest in Residence, propiedad de la modelo, y apuestan por estilos universitarios o prendas de punto, aunque suelen mantener identidades estilísticas diferenciadas.

Gigi Hadid
Photo © 2026 Splash News/The Grosby Group Paris, July 09, 2026. Bradley Cooper and Gigi Hadid step out in style in Paris with Pedro Pascal and his sister at the restaurant Stresa. Gigi Hadid is carrying a Miu Miu bag. *** Bradley Cooper y Gigi Hadid lucen muy elegantes en París junto a Pedro Pascal y su hermana en el restaurante Stresa. Gigi Hadid lleva un bolso de Miu Miu.

La elección del vestido de Rowen Rose para una velada íntima en París refuerza la posición de Gigi Hadid como referente de la moda internacional, marcando tendencia tanto en la pasarela como fuera de ella.

Más looks de Gigi Hadid

Transparencias y brillo vanguardista

Hadid apuesta por transparencias negras y destellos plateados con bordados en llamas y aplicaciones brillantes en el escote y la cadera (REUTERS/Heather Khalifa)
Hadid apuesta por transparencias negras y destellos plateados con bordados en llamas y aplicaciones brillantes en el escote y la cadera (REUTERS/Heather Khalifa)

Para la Met Gala 2026 llevó un vestido largo completamente transparente en tono negro con destellos plateados. El diseño se ajustó al cuerpo y presentó detalles bordados en forma de llamas y líneas metálicas, además de aplicaciones brillantes en el escote y la zona de la cadera.

El estilismo incluyó una flor oscura como accesorio de mano y un peinado suelto con ondas suaves, enfatizando una estética audaz y experimental.

Minimalismo blanco en alfombra roja

Minimalismo blanco en clave sofisticada, vestido recto con escote halter y un broche central como único foco de brillo (REUTERS/Mario Anzuoni)
Minimalismo blanco en clave sofisticada, vestido recto con escote halter y un broche central como único foco de brillo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la Breakthrough Prize ceremony gala en Santa Monica eligió un vestido largo blanco de corte recto y escote halter, adornado con un broche central brillante. El vestido destacó por su silueta limpia y elegante, sin estampados ni detalles recargados.

Completó el look con el cabello semirrecogido, pendientes largos y un maquillaje natural, subrayando una orientación hacia el minimalismo sofisticado.

Metálicos y texturas en un entorno artístico

Le Grand Dîner du Louvre
Metales plateados y dorados con textura tridimensional, un diseño asimétrico que dialoga con un entorno artístico de esculturas clásicas (REX Features/Shutterstock /The Grosby Group)

En un espacio durante la Paris Fashion Week 2025, la modelo apostó por un vestido largo asimétrico, confeccionado en piezas metálicas plateadas y doradas, con textura tridimensional y aplicaciones de pedrería.

El diseño de un solo hombro y las joyas doradas acentuaron la inspiración escultórica y futurista del conjunto, mientras que el peinado con ondas marcadas aportó un aire retro.

Pasarela con inspiración setentera

Gigi Hadid camina por una pasarela de alfombra estampada, luciendo un vestido largo de terciopelo marrón con cuello alto y hombreras de malla metálica
Inspiración setentera sobre la pasarela, terciopelo marrón, cuello halter y un cinturón negro ancho que define la silueta (Associated Press)

En un desfile de Ralph Lauren, desfiló con un vestido largo en tejido marrón de textura aterciopelada, con cuello halter y mangas cortas semi-transparentes.

Un cinturón ancho negro con hebilla circular marcó la cintura. El estilismo, de líneas fluidas y cinturón llamativo, evocó referencias a la moda de los años 70.

Capas y accesorios con aire bohemio

Capas con aire bohemio, jersey negro bajo vestido tweed y cinturón de cadenas para un giro urbano y elegante (REUTERS/Angelina Katsanis)
Capas con aire bohemio, jersey negro bajo vestido tweed y cinturón de cadenas para un giro urbano y elegante (REUTERS/Angelina Katsanis)

Sobre la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York 2026, la modelo combinó un jersey negro de cuello alto bajo un vestido de tirantes marrón con textura tweed.

La falda de corte midi se ajustó con un cinturón de cadenas plateadas, y el look se completó con botas altas negras y un bolso estructurado oscuro. El conjunto mezcló capas y accesorios metálicos, logrando una imagen bohemia, urbana y sofisticada.

Lencería y drama en pasarela

Lencería rosa con encaje y un batín largo con flores voluminosas, una puesta en escena de feminidad y dramatismo (REUTERS/Brendan McDermid)
Lencería rosa con encaje y un batín largo con flores voluminosas, una puesta en escena de feminidad y dramatismo (REUTERS/Brendan McDermid)

Hadid apareció en el Victoria’s Secret Fashion Show con un conjunto de lencería rosa formado por sujetador y culotte de encaje, acompañado de un batín largo cubierto de aplicaciones florales voluminosas en el mismo tono.

Sandalias finas y peinado recogido completaron el estilismo, que apostó por el dramatismo escénico y la exaltación de la feminidad.

Esplendor dorado en gala

Esplendor dorado para gala, escote halter, pedrería integral y una cola drapeada que refuerza el efecto de lujo (REUTERS/Mario Anzuoni)
Esplendor dorado para gala, escote halter, pedrería integral y una cola drapeada que refuerza el efecto de lujo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la Met Gala 2025, optó por un vestido largo dorado con escote halter y falda drapeada con cola. El diseño incluyó aplicaciones de pedrería dorada en todo el cuerpo y una estructura ceñida en la cintura.

Complementó el look con peinado retro recogido y joyería brillante, remarcando una estética de lujo y glamour.

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