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Receta de empanadas criollas picantes, rápida y fácil

El plato se asocia a la conmemoración del Día de la Independencia y se elabora en hogares y restaurantes de todo el país

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Plato con varias empanadas doradas, una cortada que muestra relleno de carne, cebolla, pimientos, huevo, aceitunas y pasas. Fondo de madera, salsas y especias.
El Día de la Independencia Argentina refuerza el lugar de este plato como símbolo gastronómico nacional en fechas patrias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma inconfundible de una empanada recién horneada forma parte del paisaje cotidiano argentino, evocando escenas familiares, encuentros entre amigos y reuniones en los clubes de barrio. La combinación de masa dorada, carne jugosa y un picor moderado representa uno de los sabores más emblemáticos del país y permanece presente en los recuerdos de distintas generaciones.

Las empanadas criollas picantes ocupan un lugar destacado en las celebraciones nacionales, en particular durante las fechas patrias, cumpleaños y otras reuniones sociales. En cada provincia, la receta adquiere matices propios, con ingredientes y técnicas que reflejan la identidad local. Entre las variantes más extendidas se encuentra la que integra carne, ají molido y comino, acompañada de huevo, aceitunas y pasas, logrando un equilibrio entre sabor y un leve ardor característico.

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El jueves 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia Argentina, una fecha en la que este plato se consolida como símbolo gastronómico nacional. Esta comida tradicional, preparado en hogares y restaurantes de todo el país, resume la diversidad cultural y el valor de las costumbres transmitidas a lo largo del tiempo.

Receta de empanadas criollas picantes

Las empanadas criollas picantes se preparan con una masa fina que contiene un relleno de carne cortada a cuchillo, cebolla, morrón, huevo duro, aceitunas y pasas. La mezcla adquiere su identidad por el ají molido y la pimienta, que aportan el nivel de picor característico sin opacar el resto de los sabores. El resultado es un guiso equilibrado que se adapta a los gustos y costumbres de distintas regiones argentinas.

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La cocción puede realizarse al horno o mediante fritura, de acuerdo con las preferencias y tradiciones familiares. Ambas opciones buscan una masa dorada y un interior jugoso, elementos que distinguen a este plato dentro de la cocina nacional y que lo consolidan como una de las recetas más representativas en fechas patrias y reuniones sociales.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora.

  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 12 tapas para empanadas (criollas para horno o freír)
  • 500 gr de carne de ternera (ideal cortada a cuchillo, puede ser picada)
  • 2 cebollas grandes, picadas
  • 1 morrón rojo, picado
  • 2 huevos duros, picados
  • 50 gr de aceitunas verdes, descarozadas y picadas
  • 30 gr de pasas de uva
  • 2 cucharadas de aceite (puede ser de girasol o mezcla)
  • 1 cucharada de manteca
  • 1 cucharada de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de ají molido (o a gusto)
  • ½ cucharadita de pimienta de Cayena (o ají picante seco)
  • 1 cucharadita de comino molido
  • Sal a gusto
  • 1 huevo batido (para pintar)
  • Agua, cantidad necesaria
Manos sostienen tapa de empanada con relleno de carne, huevos, aceitunas y pasas. Cuchara añade más relleno. Bandeja con empanadas en el fondo.
La preparación combina carne, ají molido y comino con huevo, aceitunas y pasas, una mezcla presente en distintas regiones argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer empanadas criollas picantes, paso a paso

  1. Saltear la cebolla y el morrón en una sartén amplia con el aceite y la manteca hasta que la cebolla esté transparente.
  2. Agregar la carne y cocinar a fuego fuerte, revolviendo para que se dore sin soltar demasiado jugo.
  3. Incorporar el pimentón, el ají molido, la pimienta de Cayena y el comino. Probar el nivel de picante antes de continuar.
  4. Salar a gusto y cocinar unos minutos más.
  5. Apagar el fuego y dejar entibiar. Añadir las pasas, las aceitunas y los huevos duros. Mezclar bien.
  6. Dejar enfriar el relleno al menos 30 minutos en la heladera. Esto ayuda a que la masa no se humedezca y sea más fácil armar las empanadas.
  7. Separar las tapas de empanada y rellenar con una cucharada generosa de la mezcla. Humedecer los bordes con agua y cerrar haciendo el repulgue tradicional o presionando con un tenedor.
  8. Colocar en una placa apenas aceitada. Pintar con huevo batido.
  9. Hornear a 200 °C durante 20-25 minutos o hasta que estén bien doradas. Si se prefieren fritas, calentar abundante aceite y freír hasta dorar.
  10. Dejar entibiar unos minutos antes de servir. Servir calientes para disfrutar el relleno jugoso y el toque picante.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de los ingredientes y el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 12 empanadas (4 porciones como plato principal, 6 como entrada).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 310
  • Grasas: 15 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Proteínas: 14 g

Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados durante la preparación, cómo así también el tamaño de las porciones.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las empanadas cocidas se conservan en la heladera hasta 3 días, bien tapadas. Se pueden freezar (crudas o cocidas) hasta 3 meses. Para recalentar, llevar al horno fuerte por 10 minutos o directo al horno sin descongelar si están crudas.

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