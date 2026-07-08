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Receta de mermelada de manzana con canela, rápida y fácil

Con limón y una cocción simple, esta preparación casera vuelve a ganar lugar por su sabor, su ahorro y la posibilidad de guardar frascos durante meses sin equipos especiales

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Frasco de vidrio abierto con mermelada de manzana y canela, una cuchara dentro. Alrededor, manzanas, ramas de canela, un cuenco con mermelada y una servilleta.
La conservación de la mermelada casera alcanza hasta 6 meses en frasco cerrado al vacío y hasta 3 semanas en heladera una vez abierta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor a manzana con canela cocinándose a fuego lento es uno de esos aromas que llenan la casa entera y despiertan recuerdos de meriendas en familia. Una tostada con manteca y mermelada casera es, para muchos argentinos, el desayuno más honesto que existe. Hay algo en esa combinación simple —el pan crocante, la fruta dulce, la especia cálida— que no necesita explicación: entra directo a la memoria afectiva.

Lo que diferencia a una mermelada casera de cualquier producto de góndola no es solo el sabor, sino el proceso. Saber exactamente qué lleva lo que uno come, elegir la fruta, controlar el dulzor: eso tiene un valor que va más allá de la receta.

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La mermelada de manzana con canela tiene raíces en la tradición repostera europea que llegó al país de la mano de inmigrantes españoles e italianos. Hoy es una preparación muy habitual en hogares de todo el interior, especialmente en las provincias del Alto Valle rionegrino y el Valle de Uco mendocino, donde la manzana abunda en temporada.

En esas regiones, hacer mermelada en casa no es una moda ni una tendencia: es parte del calendario. Cuando llega el otoño y la fruta se cosecha en cantidad, las familias aprovechan para preparar frascos que duran meses. Una práctica de aprovechamiento y economía doméstica que hoy vuelve a cobrar sentido en todo el país.

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Receta de mermelada de manzana con canela

Se trata de una confitura espesa elaborada con manzanas peladas y troceadas, cocidas a fuego suave con azúcar, jugo de limón y canela en rama, hasta obtener una textura untable, brillante y de color dorado. La preparación no requiere equipamiento especial ni técnicas complejas: solo una cacerola, una cuchara de madera y paciencia.

Tiempo de preparación

  • Total: 50 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de manzanas (variedad Red Delicious o Granny Smith, o una mezcla de ambas)
  • 600 gr de azúcar
  • 1 limón (jugo y ralladura)
  • 2 ramas de canela
  • 100 ml de agua
  • Frascos de vidrio esterilizados con tapa hermética, cantidad necesaria
Frasco de vidrio abierto con mermelada de manzana y canela, una cuchara de madera, tres manzanas, palos de canela y anís estrellado sobre una mesa de madera.
La preparación se volvió habitual en el Alto Valle rionegrino y el Valle de Uco mendocino, donde la manzana abunda en temporada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mermelada de manzana con canela, paso a paso

  1. Pelar las manzanas, retirar el corazón y las semillas, y cortarlas en cubos pequeños de aproximadamente 1 cm.
  2. Colocar los cubos de manzana en una cacerola mediana junto con el agua, el jugo de limón y la ralladura.
  3. Agregar el azúcar y las ramas de canela. Mezclar bien con una cuchara de madera.
  4. Llevar a fuego medio y cocinar sin tapar, revolviendo con frecuencia para evitar que se pegue en el fondo.
  5. Una vez que rompa el hervor, bajar el fuego a mínimo. Cocinar entre 30 y 35 minutos, o hasta que la mezcla espese y adquiera consistencia de mermelada.
  6. Para verificar el punto: colocar 1 cucharadita de mermelada sobre un plato frío. Si al inclinar el plato la mezcla se desliza lentamente y no se escurre, está lista.
  7. Retirar las ramas de canela y, si se prefiere una textura más lisa, procesar brevemente con mixer de mano.
  8. Envasar en caliente en los frascos esterilizados, cerrar bien y dejar boca abajo durante al menos 6 horas para generar vacío. Guardar en la heladera una vez fríos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 2 frascos medianos (de 250 gr cada uno), lo que equivale a unas 20 porciones de 1 cucharada sopera.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 65 kcal
  • Carbohidratos: 17 gr
  • Grasas: 0 gr
  • Proteínas: 0,1 gr
  • Azúcares: 16 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • Frasco cerrado al vacío (sin abrir): hasta 6 meses en un lugar fresco y oscuro fuera de la heladera.
  • Frasco abierto en heladera: hasta 3 semanas bien tapado.
  • No se recomienda freezar, ya que la textura puede volverse acuosa al descongelarse.

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