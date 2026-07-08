Tendencias

Madonna, a los 67 años, une pasado y presente en la portada de Vogue Italia

La cantante sorprendió con una producción fotográfica que recorre su historia personal a través de prendas icónicas, referencias a la danza y un estilismo que combina nostalgia y vanguardia para la edición de julio de la revista

Guardar
Google icon
Madonna en body color piel, medias de red, rodilleras, coderas y tacones dorados, con cabello rubio rizado sobre fondo lila. Título Vogue Italia
Madonna posa con un body color piel (Vogue)

Madonna deslumbró en la tapa de Vogue Italia con una producción fotográfica que fusiona pasado y presente, reafirmando su vigencia absoluta en el universo de la moda a los 67 años.

La artista, reconocida por su capacidad para reinventarse y desafiar los límites, eligió para la portada de la edición de julio un estilismo que evoca el glamour vintage y la estética boudoir, pero reinterpretado con un aire contemporáneo y teatral.

PUBLICIDAD

En esta sesión, la imagen de Madonna se transforma en un puente visual entre distintas etapas de su carrera. La elección de prendas y accesorios no es casual: cada elemento dialoga con referencias a sus propios archivos personales y a momentos icónicos de su trayectoria.

El equipo detrás del concepto estuvo liderado por IB Kamara y Raw Materials, quienes asumieron la dirección creativa y el estilismo, combinando piezas históricas del guardarropa de la cantante con elementos modernos y de alta costura.

PUBLICIDAD

Madonna fusiona glamour vintage y estética boudoir en la tapa de Vogue Italia (REUTERS/Brendan McDermid)
Madonna fusiona glamour vintage y estética boudoir en la tapa de Vogue Italia (REUTERS/Brendan McDermid)

Estilismo y prendas clave en la portada de Vogue Italia

El look central que acaparó la atención partió de un corset nude de silueta estructurada, que realza la cintura y aporta una impronta escultórica.

Por debajo, Madonna luce un sujetador de Maison Close y un body de manga larga en tono nude, generando capas de transparencias y texturas.

Esta superposición se ve reforzada por la incorporación de calentadores en brazos y piernas, también en colores claros, sobre los que se dispone un tul rosa translúcido. Las medias largas de red en rosa nude de Capezio remiten al universo de la danza clásica y subrayan el carácter performático del estilismo.

La selección de accesorios redondea el conjunto con guiños directos a la iconografía de la propia artista. Madonna recurre a pendientes, grillz y stilettos dorados de acabado brillante, piezas extraídas de su archivo personal y de marcas contemporáneas como Skims.

El estilismo combina corsetería nude, transparencias y capas en tonos rosados (REUTERS/Brendan McDermid)
El estilismo combina corsetería nude, transparencias y capas en tonos rosados (REUTERS/Brendan McDermid)

El culotte de esta firma, sumado a los zapatos de tacón alto cubiertos de lentejuelas doradas, aporta un contraste de texturas y destellos que acentúan la teatralidad de la imagen.

Producción visual y referencias artísticas

La producción fotográfica potencia este despliegue de moda con una puesta en escena sobria y cromáticamente delicada. El fondo liso de color lila y la luz suave enmarcan la figura de Madonna, cuyo cabello rubio platinado, dispuesto con ondas voluminosas y extendido sobre el suelo, crea un efecto etéreo.

La pose, con una pierna elevada y la otra extendida hacia abajo, transmite movimiento y energía, mientras que el rostro inclinado hacia atrás mantiene una expresión neutra, casi enigmática.

Para el maquillaje, se optó por un estilo romántico y actual: piel luminosa, sombras en tonos champagne y rosados, delineado sutil, pestañas bien definidas y labios nude con acabado satinado.

El resultado es una interpretación sofisticada del clásico estilo pop de Madonna, adaptado a la sensibilidad estética contemporánea.

Madonna
La dirección creativa de IB Kamara articula piezas de archivo con alta costura actual (REUTERS/Neil Hall)

Moda como manifiesto y declaración artística

La aparición de Madonna en la tapa de Vogue Italia no solo marca el lanzamiento de su decimoquinto álbum de estudio, Confessions II, sino que funciona como una declaración de principios en torno a la moda y la autoexpresión.

La artista utiliza el vestuario para narrar su propio recorrido, retomando la estética de Confessions on a Dance Floor el disco que redefinió su carrera veinte años atrás y adaptándola a una nueva etapa creativa.

El estilismo, lejos de ser un mero accesorio, se convierte en un lenguaje visual que refuerza los ejes conceptuales del álbum: conciencia, libertad y comunidad.

En la entrevista con Vogue, Madonna subrayó que el disco es “un álbum sobre la consciencia y la libertad. Bailar no es un acto sin sentido, sino que te permite crear un sentido de comunidad y conexión”.

Madonna mini vestido Paris
Los accesorios dorados, grillz y stilettos brillantes refuerzan la iconografía de la artista (Backgrid/The Grosby Group)

Esta visión encuentra su correlato visual en cada detalle del estilismo: la elección de prendas vinculadas a la danza, la mezcla de referencias históricas y actuales, y la apuesta por una estética lencera que evoca intimidad y empoderamiento.

El diálogo entre moda, baile y libertad

La dimensión performática del look también dialoga con la reflexión de Madonna sobre el mundo digital y la necesidad de experiencias genuinas de conexión.

“Hoy, con los smartphones, ya no nos conectamos de verdad, aunque nos engañemos pensando que sí. En cambio, cada pista de baile es un espacio ritual donde liberas tu cuerpo y tu mente; la ansiedad desaparece y tienes la oportunidad de alcanzar, quizás, un estado de consciencia más profundo”, expresó en la charla.

El estilismo propuesto para Vogue Italia, entonces, trasciende la función ornamental y se instala como un manifiesto estético y simbólico. Madonna recupera elementos de su archivo y los resignifica en clave actual, demostrando que la moda es, para ella, tanto una herramienta de transformación personal como un medio para celebrar la diversidad y la libertad de ser.

Temas Relacionados

MadonnaModaFashionVogueÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El endocrinólogo que atendió a Messi a los 9 años reveló detalles del tratamiento y la pregunta que más inquietaba al 10

Diego Schwarzstein, que acompañó al capitán argentino en su niñez tras ser diagnosticado con un déficit en la hormona de crecimiento, contó en exclusiva en Infobae al Mediodía los pormenores de la atención médica, el financiamiento y el impacto en la carrera del astro. La anécdota sobre Maradona

El endocrinólogo que atendió a Messi a los 9 años reveló detalles del tratamiento y la pregunta que más inquietaba al 10

Un compuesto de la planta amancay podría ser un aliado contra la enfermedad de Chagas

Investigadores de Argentina, Costa Rica y España identificaron que un alcaloide del vegetal se une de forma estable a una proteína esencial para la supervivencia del parásito que causa la infección. Por qué los resultados abren una línea promisoria hacia el diseño de terapias más seguras

Un compuesto de la planta amancay podría ser un aliado contra la enfermedad de Chagas

La actriz Margot Robbie revoluciona la elegancia contemporánea: el secreto de sus últimos outfits

La intérprete australiana destaca en cada aparición pública por su dominio del estilo y la selección precisa de piezas icónicas

La actriz Margot Robbie revoluciona la elegancia contemporánea: el secreto de sus últimos outfits

Científicos rastrearon 43.000 montes submarinos y hallaron 73 calderas volcánicas desconocidas

Un equipo de Francia, Canadá, Singapur y Australia adaptó un algoritmo de IA creado para detectar cráteres en Marte. Cómo el descubrimiento abre una nueva base para evaluar riesgos volcánicos en los océanos

Científicos rastrearon 43.000 montes submarinos y hallaron 73 calderas volcánicas desconocidas

Cuáles son las infecciones respiratorias que nos enferman en invierno: de la rinitis a la neumonía

El doctor Daniel López Rosetti detalló en Infobae en Vivo los mecanismos de transmisión de los virus y bacterias más frecuentes durante los meses más fríos

Cuáles son las infecciones respiratorias que nos enferman en invierno: de la rinitis a la neumonía

DEPORTES

Portugal eligió a su nuevo entrenador tras el fracaso en el Mundial 2026: el guiño a Cristiano Ronaldo

Portugal eligió a su nuevo entrenador tras el fracaso en el Mundial 2026: el guiño a Cristiano Ronaldo

Un argentino viajó a Bangladesh durante el Mundial 2026 y contó cómo se vive la pasión por la Selección

Un histórico entrenador arriesgó quién ganará el Mundial 2026: “Tienes que ser capaz de subirte al tren”

Alarma en Brasil por la decisión que medita Neymar luego de la eliminación en el Mundial

Fin del misterio: revelaron por qué el Ratón Ayala tenía el cartel de los cambios en el gol de Messi frente a Egipto

TELESHOW

El acercamiento de Daniela Celis con Thiago Medina luego de la separación: “Algo hicimos bien”

El acercamiento de Daniela Celis con Thiago Medina luego de la separación: “Algo hicimos bien”

La sorpresa de Jimena Barón para Momo: un viaje inventado y el divertido rol de Matías Palleiro

La desopilante confusión que vivió Julia Calvo en una misa: “Está entre nosotros”

El viaje de Eleonora Wexler a España: turismo histórico, paseos por Mérida y teatro clásico

Daniela Christiansson frente al partido de Argentina y Suiza en el Mundial: ¿por quién hinchará la esposa de Maxi López?

INFOBAE AMÉRICA

Haaland y Noruega, las mejores fotos de la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026

Haaland y Noruega, las mejores fotos de la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026

Descubren una ciudad bizantina del siglo IV enterrada bajo las arenas del desierto occidental de Egipto

Fin a la tregua: Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz

El Salvador incauta 14 toneladas de droga en 2026, valoradas en USD 351.8 millones

Delcy Rodríguez promulgó la nueva Ley de Hidrocarburos que reduce el control estatal sobre la industria petrolera venezolana