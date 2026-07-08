Madonna, a los 67 años, une pasado y presente en la portada de Vogue Italia

Madonna posa con un body color piel (Vogue)

Madonna deslumbró en la tapa de Vogue Italia con una producción fotográfica que fusiona pasado y presente, reafirmando su vigencia absoluta en el universo de la moda a los 67 años.

La artista, reconocida por su capacidad para reinventarse y desafiar los límites, eligió para la portada de la edición de julio un estilismo que evoca el glamour vintage y la estética boudoir, pero reinterpretado con un aire contemporáneo y teatral.

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En esta sesión, la imagen de Madonna se transforma en un puente visual entre distintas etapas de su carrera. La elección de prendas y accesorios no es casual: cada elemento dialoga con referencias a sus propios archivos personales y a momentos icónicos de su trayectoria.

El equipo detrás del concepto estuvo liderado por IB Kamara y Raw Materials, quienes asumieron la dirección creativa y el estilismo, combinando piezas históricas del guardarropa de la cantante con elementos modernos y de alta costura.

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Madonna fusiona glamour vintage y estética boudoir en la tapa de Vogue Italia (REUTERS/Brendan McDermid)

Estilismo y prendas clave en la portada de Vogue Italia

El look central que acaparó la atención partió de un corset nude de silueta estructurada, que realza la cintura y aporta una impronta escultórica.

Por debajo, Madonna luce un sujetador de Maison Close y un body de manga larga en tono nude, generando capas de transparencias y texturas.

Esta superposición se ve reforzada por la incorporación de calentadores en brazos y piernas, también en colores claros, sobre los que se dispone un tul rosa translúcido. Las medias largas de red en rosa nude de Capezio remiten al universo de la danza clásica y subrayan el carácter performático del estilismo.

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La selección de accesorios redondea el conjunto con guiños directos a la iconografía de la propia artista. Madonna recurre a pendientes, grillz y stilettos dorados de acabado brillante, piezas extraídas de su archivo personal y de marcas contemporáneas como Skims.

El estilismo combina corsetería nude, transparencias y capas en tonos rosados (REUTERS/Brendan McDermid)

El culotte de esta firma, sumado a los zapatos de tacón alto cubiertos de lentejuelas doradas, aporta un contraste de texturas y destellos que acentúan la teatralidad de la imagen.

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Producción visual y referencias artísticas

La producción fotográfica potencia este despliegue de moda con una puesta en escena sobria y cromáticamente delicada. El fondo liso de color lila y la luz suave enmarcan la figura de Madonna, cuyo cabello rubio platinado, dispuesto con ondas voluminosas y extendido sobre el suelo, crea un efecto etéreo.

La pose, con una pierna elevada y la otra extendida hacia abajo, transmite movimiento y energía, mientras que el rostro inclinado hacia atrás mantiene una expresión neutra, casi enigmática.

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Para el maquillaje, se optó por un estilo romántico y actual: piel luminosa, sombras en tonos champagne y rosados, delineado sutil, pestañas bien definidas y labios nude con acabado satinado.

El resultado es una interpretación sofisticada del clásico estilo pop de Madonna, adaptado a la sensibilidad estética contemporánea.

La dirección creativa de IB Kamara articula piezas de archivo con alta costura actual (REUTERS/Neil Hall)

Moda como manifiesto y declaración artística

La aparición de Madonna en la tapa de Vogue Italia no solo marca el lanzamiento de su decimoquinto álbum de estudio, Confessions II, sino que funciona como una declaración de principios en torno a la moda y la autoexpresión.

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La artista utiliza el vestuario para narrar su propio recorrido, retomando la estética de Confessions on a Dance Floor el disco que redefinió su carrera veinte años atrás y adaptándola a una nueva etapa creativa.

El estilismo, lejos de ser un mero accesorio, se convierte en un lenguaje visual que refuerza los ejes conceptuales del álbum: conciencia, libertad y comunidad.

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En la entrevista con Vogue, Madonna subrayó que el disco es “un álbum sobre la consciencia y la libertad. Bailar no es un acto sin sentido, sino que te permite crear un sentido de comunidad y conexión”.

Los accesorios dorados, grillz y stilettos brillantes refuerzan la iconografía de la artista (Backgrid/The Grosby Group)

Esta visión encuentra su correlato visual en cada detalle del estilismo: la elección de prendas vinculadas a la danza, la mezcla de referencias históricas y actuales, y la apuesta por una estética lencera que evoca intimidad y empoderamiento.

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El diálogo entre moda, baile y libertad

La dimensión performática del look también dialoga con la reflexión de Madonna sobre el mundo digital y la necesidad de experiencias genuinas de conexión.

“Hoy, con los smartphones, ya no nos conectamos de verdad, aunque nos engañemos pensando que sí. En cambio, cada pista de baile es un espacio ritual donde liberas tu cuerpo y tu mente; la ansiedad desaparece y tienes la oportunidad de alcanzar, quizás, un estado de consciencia más profundo”, expresó en la charla.

El estilismo propuesto para Vogue Italia, entonces, trasciende la función ornamental y se instala como un manifiesto estético y simbólico. Madonna recupera elementos de su archivo y los resignifica en clave actual, demostrando que la moda es, para ella, tanto una herramienta de transformación personal como un medio para celebrar la diversidad y la libertad de ser.