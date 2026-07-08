La confesión del padre de Enzo Fernández luego del gol de la clasificación de Argentina ante Egipto: “Mi mente quedó en blanco”

Raúl compartió sus sentimientos luego de ver el partido épico que ganó la selección argentina en el Mundial

El triunfo de la selección argentina ante Egipto generó un desahogo inmenso en medio de un encuentro de una tensión extrema en Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni estaban perdiendo 2-0 a falta de 11 minutos para cumplirse los 90 reglamentarios, pero el corazón y la mística del campeón hicieron posible una remontada épica gracias a un cabezazo de Enzo Fernández en los instantes finales del encuentro para establecer el 3-2 decisivo.

El gol que convirtió el mediocampista del Chelsea tras una asistencia de Lautaro Martínez desató el delirio en la tribuna del estadio, donde estaban sus familiares, entre ellos su papá Raúl, quien relató cómo fueron esos momentos de emoción.

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“Estábamos junto con mi señora y nuestros hijos, así que nos abrazamos entre los cinco, porque desgraciadamente uno de mis hijos no pudo venir porque la mujer está por tener familia. Nos abrazamos, como siempre y nos pusimos a llorar”, contó el papá de Enzo Fernández en diálogo con el programa Super Deportivo Radio. Al ser consultado por su primera reacción con el jugador que le permitió a la Argentina avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo, Raúl respondió: “Le di el abrazo de siempre”.

“En ese momento, sinceramente, uno grita el gol, se pone a llorar, nos abrazamos. No sé, creo que mi mente quedó en blanco. Únicamente uno siente felicidad”, remarcó sobre lo que sintió en el preciso momento que Enzo marcó el 3-2 ante Egipto.

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Enzo Fernández celebra tras marcar el tercer gol de Argentina frente a Egipto en el Mundial 2026 (REUTERS/Amanda Perobelli)

Luego, ante la consulta del periodista Emiliano Nunia, Raúl Fernández afirmó que supo en primera instancia que había sido Enzo el autor del gol. “Uno tiene la visión de juego, vi que entraba como nueve y la pelota ya directamente le venía a la cabeza a Enzo y dije: ‘Tiene que ser gol’. Uno trata de decir cómo aguanta mi corazón. Este es un equipo de leones, porque por ahí cualquier otro equipo o selección con un 2-0 abajo y faltando 15 minutos, por ahí se hubiese desmoronado. Tiene como 80 partidos en el lomo del año pasado jugando", completó.

Luego del partido ante Egipto, Enzo Fernández realizó un posteo en sus redes sociales en el que escribió, junto a un carrusel de imágenes: “Agradecido por vivir estos momentos con esta camiseta. Qué equipo, qué familia. Nunca dejamos de creer. Gracias a todos los argentinos por el apoyo. Estamos en cuartos, vamos por más. Nos vemos en Kansas”.

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Antes del encuentro, la pareja del jugador, Valu Cervantes, tuvo una premonición en la que vaticinó que Enzo convertiría un gol. En la previa, un periodista del canal TyC Sports le sugirió: “Quién te dice que hoy convierte, puede ser el día”. “Ojalá, está muy contento. Me dijo que está feliz hoy”, contestó Valu, dejando entrever que algo importante podía suceder en el Mercedes-Benz Stadium.

La familia Fernández vivió el partido con orgullo y nerviosismo en las tribunas, acompañando al mediocampista desde el inicio de la Copa del Mundo. “Lo amo y sabe que toda la familia, tanto sus padres, sus hijos y yo, estamos muy orgullosos de él, y de dónde llegó y cómo trabaja día a día para ser lo que es hoy”, completó la influencer, que tras el agónico triunfo subió una foto con el futbolista y sus hijos en la tribuna.

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