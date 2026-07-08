Más allá de Antonela: quiénes son y cómo visten las mujeres de las estrellas del Mundial 2026

En los palcos de los principales estadios, una nueva generación de mujeres redefine el vínculo entre moda y fútbol con propuestas diversas y audaces

Desde hace años, hablar de la moda en los palcos del fútbol mundial tiene un nombre y apellido indiscutible: Antonela Roccuzzo. Considerada por todos como la auténtica “primera dama” del fútbol por ser la esposa de Lionel Messi, la rosarina ha marcado la pauta de estilo durante más de una década con su elegancia magnética y sus looks impecables que equilibran el lujo y la sencillez. Hoy, ese liderazgo se consolida y se expande pero, detrás de ella, otras figuras internacionales van tomando también protagonismo. Las tribunas VIP de los estadios más exclusivos se transforman cada vez más en una extensión de las pasarelas de París y Milán, donde una nueva generación de mujeres también impone tendencia.

Ellas concentran la atención de los flashes tanto por su propio magnetismo como por acompañar a los goleadores y referentes más destacados del Mundial 2026. Entre ellas figuran esposas y parejas de capitanes y líderes de equipo, así como de jóvenes promesas cuya fama se multiplica en internet y redes sociales. Más allá del impacto de Antonela, el torneo exhibe una diversidad estilística notable: del minimalismo nórdico a la audacia urbana, estas mujeres están redefiniendo las reglas de la moda en el fútbol global.

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Ester Expósito: vanguardia Y2K y magnetismo en la alfombra roja

Ester Expósito, protagonista de la vanguardia Y2K: apuesta por firmas como Versace y Mugler en eventos formales

Ester Expósito, flamante pareja del futbolista francés Kylian Mbappé, presenta una identidad visual que oscila entre la audacia de la vanguardia Y2K y la sofisticación de la alfombra roja. En eventos formales, la española de 26 años suele elegir vestidos con transparencias, corsetería visible y aberturas pronunciadas, apostando por firmas que exploran la sensualidad arquitectónica como Versace, Mugler o Roberto Cavalli.

Ester Expósito fusiona nostalgia y vanguardia, conquistando tanto los flashes de los fotógrafos como las tendencias urbanas

En su día a día, la novia de la estrella del Real Madrid y de la selección de Francia opta por un estilo marcado por la nostalgia de los años 2000, fusionado con elementos urbanos. Los pantalones de tiro bajo, crop tops asimétricos, camisetas vintage y abrigos de piel sintética forman parte de su repertorio. Los accesorios, como gafas futuristas, zapatillas de plataforma y botas de suela gruesa, junto a peinados elaborados y maquillaje cat-eye, completan su imagen de rebeldía y sensualidad.

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Isabel Haugseng Johansen: minimalismo nórdico y confort de lujo

Isabel Haugseng Johansen, pareja de Erling Haaland, apuesta por el minimalismo nórdico y prendas funcionales de líneas relajadas

La propuesta de Isabel Haugseng Johansen, pareja de Erling Haaland (estrella del Manchester City y de la selección de Noruega), encarna la esencia del minimalismo escandinavo. Su armario se compone de prendas funcionales y siluetas relajadas, pensadas para la movilidad y el confort. Sobresalen los jerseys de cuello alto en punto grueso, pantalones de lino de pierna ancha y vestidos camiseros, junto a chaquetas acolchadas o cortavientos de marcas premium.

La ausencia de logotipos y el uso de materiales orgánicos refuerzan su propuesta de lujo discreto

La paleta cromática de la influencer de 22 años toma inspiración de la naturaleza: blancos, crema, gris melange, azul celeste y verde salvia, a los que rara vez suma estampados llamativos. Este minimalismo se extiende a la ausencia de logotipos y a la apuesta por materiales orgánicos como algodón, lino o lana virgen.

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Peinados sencillos y maquillaje natural acompañan su imagen, resaltando la pureza visual y autenticidad

El peinado y el maquillaje refuerzan su estética, con ondas suaves, recogidos sencillos y un look “cara lavada” que acentúa la pureza visual. En el entorno digital, su estilo se percibe como sinónimo de lujo discreto y autenticidad.

Katie Kane: glamour contemporáneo e influencia digital

La influencia digital de Katie Kane se refleja en su imagen, pensada tanto para las cámaras como para sus seguidores en redes sociales

Katie Kane, esposa del delantero inglés Harry Kane (jugador del Bayern Múnich y capitán de la selección de Inglaterra), representa la impronta del “Instagram-chic”, donde la imagen proyectada en las plataformas digitales es tan importante como la elección de cada prenda. Su estilo, definido por la confianza y la feminidad, explora siluetas que celebran las curvas: vestidos de punto acanalado, faldas midi de satén y conjuntos coordinados de dos piezas. La entrenadora de fitness, de 33 años, opta por tonos tierra y negro absoluto, lo que aporta versatilidad tanto para el día como para la noche.

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Katie Kane transforma el palco en una pasarela, fusionando feminidad y confianza en cada elección estilística

Uno de los sellos distintivos de su estilismo es la combinación de texturas. Kane suele lucir chaquetas de cuero desgastado tipo biker sobre vestidos lenceros de seda o jerseys gruesos con botas altas de piel. Los accesorios, siempre alineados con las tendencias de diseño, refuerzan una imagen actual que dialoga con la estética global de las redes sociales.

Inés García: casual chic urbano y básicos elevados

La pareja de Lamine Yamal elige básicos elevados y un equilibrio entre comodidad y formalidad en cada aparición pública

La propuesta de Inés García, pareja reciente del futbolista español Lamine Yamal (figura del FC Barcelona y de la selección de España), se distingue por una interpretación fresca y versátil del casual chic. Su presencia en la ciudad es reconocible por la habilidad para mezclar prendas deportivas o informales con elementos propios del guardarropa ejecutivo. La influencer de 21 años suele combinar vaqueros rectos de mezclilla rígida o pantalones cargo satinados con americanas oversize y tops ceñidos, generando un juego de proporciones que favorece la comodidad y la funcionalidad.

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Accesorios como gorras de béisbol y bolsos con acentos de color completan su imagen fresca y funcional

La base cromática de su armario se apoya en tonos neutros como el blanco, el negro y el azul denim, con acentos sutiles en bolsos o zapatillas. Una de sus fórmulas más replicadas es la combinación de americanas de oficina con zapatillas de diseño retro, y accesorios como gorras de béisbol. El resultado es un equilibrio entre la formalidad relajada y la autenticidad, que ha impactado en la manera en que muchas jóvenes construyen su imagen urbana.

Vaqueros de mezclilla rígida, tops ceñidos y zapatillas retro forman parte de su look más reconocible durante el Mundial 2026

Durante el Mundial 2026, Inés García se ha mostrado como el mayor apoyo de Lamine Yamal, acompañándolo en partidos y compartiendo momentos personales en redes sociales.

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Leonita Lekaj: la sofisticación del lujo silencioso

La pareja de Granit Xhaka, reconocida por su paleta de tonos neutros y accesorios minimalistas, redefine la elegancia atemporal en los estadio (Instagram @leonita.x)

El próximo sábado, Argentina enfrentará a Suiza por los cuartos de final. De un lado estará Antonela. Del otro, Leonita Lekaj, pareja de Granit Xhaka (capitán de la selección de Suiza y jugador del Bayer Leverkusen), quien ha ganado notoriedad por su enfoque en la elegancia atemporal. Su presencia en eventos y redes sociales ha sido definida por una predilección por las líneas limpias y estructuradas, donde los trajes de sastre y los abrigos largos de lana o cachemir se convierten en piezas clave. La paleta cromática de la modelo e influencer de 34 años descansa en tonos neutros y profundos, como el camel, el gris marengo y el negro, a los que ocasionalmente suma verdes esmeralda o burdeos.

Detalle de los brazaletes rígidos y pendientes de botón en oro que acompañan sus looks, símbolos de sofisticación sin ostentación (Instagram @leonita.x)

El secreto de su éxito radica en la capacidad de construir looks a partir de capas y accesorios de alto valor simbólico. Bolsos de lujo y la joyería minimalista de alta gama, como brazaletes rígidos o pendientes de botón en oro, permiten que sus atuendos transmitan sofisticación sin estridencias. Su estilo simboliza el “lujo silencioso” y la madurez de quien domina el lenguaje de la moda sin necesidad de recurrir a logotipos ostentosos.

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Su estilo, basado en capas y piezas clave de firmas europeas, inspira a una nueva generación de seguidoras de la moda discret (Instagram @leonita.x)