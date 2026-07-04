Las claves del éxito de Inés de los Santos, la bartender argentina que revolucionó la coctelería y es referente mundial

Inés de los Santos impulsó la coctelería argentina combinando innovación y perseverancia, consolidando una trayectoria de proyección global

La presencia de Inés de los Santos en la escena internacional de la coctelería refleja una trayectoria marcada por la innovación, la perseverancia y el compromiso con la excelencia. Su nombre se asocia hoy con algunos de los bares más reconocidos a nivel mundial, además de una influencia directa en la evolución de la mixología argentina.

El recorrido de De los Santos abarca desde los primeros desafíos en un sector donde el acceso y las oportunidades para las mujeres eran limitados, hasta el liderazgo de proyectos que llevaron a la coctelería local a ocupar un lugar destacado en los rankings internacionales.

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Su inclusión en la edición 2026 del Bar World 100 la consolidó como referente de la mixología argentina gracias a su aporte creativo y su rol en la profesionalización del rubro. El reconocimiento llega tras años de trabajo en bares como CoChinChina, Costa 7070 y Kōnā Corner, espacios que fueron fundados por ella y aportaron identidad propia a la oferta gastronómica de Buenos Aires.

Orígenes y desafíos en la coctelería argentina

La edición 2026 del Bar World 100 destacó a Inés de los Santos como referente de la mixología argentina por su aporte creativo y profesional (@delossantosines)

El descubrimiento de la vocación de Inés de los Santos por la coctelería surgió durante sus estudios de servicio internacional y protocolo. “Me enamoré de la coctelería, después tuve que esperar un tiempo para poder desarrollarme como bartender en un ámbito profesional. En ese momento faltaban lugares, consumidores y por supuesto espacio para las mujeres”, relató en diálogo con Infobae.

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Durante los primeros años, los obstáculos incluyeron la falta de insumos, herramientas e información, según explicó. La bartender subrayó que había mucho por aprender y experimentar en la coctelería, y esa amplitud de posibilidades la motivó a seguir creciendo en su carrera. Este período de formación coincidió con la necesidad de abrir camino en un espacio históricamente dominado por hombres y con escasa diversidad de propuestas.

El impacto de estos primeros pasos se refleja en el enfoque actual de De los Santos, quien sostiene que la exploración y experimentación constante resultan esenciales para quienes desean iniciarse en la coctelería. Aconseja estudiar las bebidas, probar distintos ingredientes y priorizar el aprendizaje como base para crecer profesionalmente.

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Creación, identidad y tendencias en la barra

Bares como CoChinChina, Costa 7070 y Kōnā Corner llevan la identidad de Buenos Aires al mundo con el sello de Inés de los Santos (@delossantosines)

Su propuesta creativa se caracteriza por la adaptación a las nuevas tendencias globales, donde las mezclas más simples, decoraciones austeras y sabores ajustados reemplazan a los cócteles recargados y dulces. La bartender remarcó la importancia de utilizar vinos en sus recetas, destacando las variedades y características de la producción argentina. Esta elección refleja una valoración de la identidad local y la integración de productos nacionales en la coctelería contemporánea.

La cultura argentina influye de manera directa en la carta de sus bares, donde los aperitivos y amargos ocupan un lugar central, diferenciando la oferta del país respecto a otras tradiciones internacionales. La apuesta por ingredientes de origen nacional responde a una visión que busca tanto la autenticidad como la innovación. El proceso creativo de De los Santos evoluciona junto a las nuevas demandas del público y las tendencias globales, manteniendo siempre un sello personal.

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Desde su perspectiva, el compromiso con la formación y el desarrollo del sector resulta fundamental. Recomienda a las nuevas generaciones de bartenders “llenar el carrito de conocimiento”, estudiar cada bebida y mantener una actitud curiosa ante las posibilidades que ofrece el oficio. Este enfoque coincide con el modelo de trabajo valorado en los rankings internacionales, que priorizan la formación y el desarrollo comunitario como indicadores de liderazgo.

Reconocimientos internacionales y proyección de la coctelería argentina

La exploración y el aprendizaje constante son claves para quienes deseen crecer en la coctelería, según la experiencia de De los Santos

El reconocimiento a Inés de los Santos en el Bar World 100 marca un hito en la consolidación de la coctelería argentina a nivel global. El listado de la publicación Drinks International distingue a las personalidades más influyentes de la industria, valorando su capacidad para impulsar tendencias y promover la innovación. En la edición 2026, Buenos Aires aporta tres representantes: Sebastián Atienza, Tato Giovannoni e Inés de los Santos, lo que refuerza el protagonismo local en la escena internacional.

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El proceso de selección del Bar World 100 involucra un panel de 124 expertos de 72 ciudades, quienes nominan a las figuras que generan impacto real en la comunidad y ofrecen nuevas oportunidades en la industria. La inclusión de De los Santos en el puesto 85 refleja la valoración de su labor al frente de bares como CoChinChina, que se ubicó en el lugar 26 del ranking The World’s 50 Best Bars de 2025, de Time Out. La bartender expresó: “Siempre es una alegría recibir el reconocimiento de mis colegas internacionales y poder hacer que la coctelería argentina con todo lo que cuesta, esté a nivel internacional”.

La presencia de Inés de los Santos en las principales listas internacionales no solo posiciona a la coctelería nacional en la conversación global, también abre nuevas oportunidades para el talento local. Su recorrido demuestra que la creatividad, la búsqueda de identidad y el trabajo colaborativo pueden transformar un sector e inspirar a futuras generaciones a impulsar la coctelería y proyectarla a todo el mundo.

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