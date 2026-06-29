Tendencias

Tres argentinos están entre las personalidades más influyentes de la coctelería global, según un ranking

El Bar World 100 reconoce a referentes por su impacto en la escena internacional de la mixología, la innovación y el desarrollo de proyectos que trascienden fronteras

Guardar
Google icon
Un hombre bartender vierte líquido de coctelera a una copa de Martini; botellas de gin y vermut, un shaker, aceitunas y piel de limón en la barra.
El Bar World 100 reconoce a las figuras que generan impacto real y positivo en la comunidad, impulsando tendencias globales en coctelería (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocimiento internacional a la coctelería argentina vuelve a consolidarse con la nueva edición del Bar World 100, el listado anual que distingue a las personalidades más influyentes de la industria global. En la edición 2026, Buenos Aires reafirma su papel destacado gracias a la inclusión de tres referentes locales: Sebastián Atienza, Tato Giovannoni e Inés De Los Santos.

El ranking, elaborado por un panel de 124 expertos de 72 ciudades, destaca a quienes generan impacto real y positivo en la comunidad, impulsan tendencias y ofrecen nuevas oportunidades tanto en el país como a nivel internacional.

PUBLICIDAD

La publicación de este ranking de Drinks International y la proyección de bares y figuras argentinas en el escenario mundial no solo refuerza la calidad técnica y creativa del sector, sino que también subraya un modelo de trabajo basado en la formación, la inclusión y el desarrollo comunitario. Según informó Drinks International, el listado busca resaltar a quienes “marcan tendencias y definen el rumbo” de la coctelería contemporánea, sin perder de vista el compromiso con la comunidad y la innovación constante.

Bartenders argentinos: liderazgo, proyectos y visión global

Sebastián Atienza, cofundador de Tres Monos, La Uat, Víctor Audio Bar y La Escuelita, ocupa el puesto 15 del Bar World 100, ascendiendo 21 posiciones respecto al año anterior. Atienza acumula más de 22 años de experiencia y se destaca tanto por su creatividad como por su visión social. El bartender explica que “La Escuelita nació para generar oportunidades”, y detalla que la escuela, ubicada en el Barrio Mugica, ofrece formación en coctelería, cocina, sommellerie y barismo, con el objetivo de ampliar el acceso laboral para jóvenes de barrios populares.

PUBLICIDAD

Sebastián Atienza ocupa el puesto 15 del Bar World 100, ascendiendo 21 posiciones respecto al año anterior según el panel internacional
Sebastián Atienza ocupa el puesto 15 del Bar World 100, ascendiendo 21 posiciones respecto al año anterior según el panel internacional

El proyecto Tres Monos se mantiene como el eje central de su actividad. El bar, ubicado en Palermo, figura en el puesto 10 de The World’s 50 Best Bars de 2025. El establecimiento impulsa la creación de productos propios, como whisky, gin y licores, en colaboración con productores locales, priorizando el uso de materias primas nacionales. Este modelo de integración entre creatividad y desarrollo local ha sido clave para la proyección internacional del bar y su equipo.

Atienza también lidera La Uat, un espacio inspirado en la Argentina de los años 80 y 90, con una carta de cócteles retro reinterpretados, y Víctor Audio Bar, que combina coctelería clásica, música en vinilos y una propuesta gastronómica creada junto al equipo de Niño Gordo. “Siempre buscamos entender cómo cambia el consumo, cómo cambian los clientes y poder adaptarnos para mantener negocios sanos y seguir cuidando a nuestro equipo”, señaló.

Tato Giovannoni, al frente de Florería Atlántico Barcelona
Tato Giovannoni ocupa el puesto 49 del Bar World 100, fusionando raíces locales con una visión internacional y expansión en varias ciudades (@floreriaatlanticobarcelona)

Por otro lado, Tato Giovannoni, fundador de Florería Atlántico y Brasero Atlántico, ocupa el puesto 49 del Bar World 100. Su visión integra raíces locales y proyección internacional, y fue reconocido como Industry Icon 2022. Combina su formación en diseño gráfico y dirección de arte con una profunda conexión con la costa argentina, lo que influye en cada aspecto de sus proyectos. Además de sus bares icónicos en Buenos Aires, expandió su propuesta a ciudades como Bahréin y Washington DC. Estos desarrollos consolidan a Giovannoni como una figura central en el impulso y la internacionalización de la coctelería argentina, aportando calidad y creatividad tanto en el país como en el exterior.

Finalmente, Inés De Los Santos se ubica en el puesto 85. Es referente de la mixología argentina y fundó proyectos como Cochinchina, Costa 7070 y Kōnā Corner. Cochinchina, dirigido por De Los Santos, ocupa el puesto 26 en The World’s 50 Best Bars 2025. “Representar a la Argentina y Latinoamérica en este tipo de escenarios es un honor enorme, y también una motivación para seguir creciendo y mejorando lo que hacemos cada día”, declaró previamente De Los Santos a Infobae.

Premio bares argentinos
Inés De Los Santos, referente de la mixología argentina, lidera Cochinchina, Costa 7070 y Kōnā Corner desde Buenos Aires

La presencia de estos tres profesionales en el Bar World 100 refleja la diversidad, el compromiso social y la capacidad de innovación que caracteriza a la nueva generación de la coctelería argentina.

Cómo se elabora el ranking Bar World 100

El Bar World 100 se distingue por su proceso de selección riguroso y transparente. La lista surge de una encuesta realizada a 124 expertos distribuidos en 72 ciudades, donde ningún centro urbano aporta más de cinco votantes, lo que garantiza una representación diversa y evita concentraciones de influencia regional. El panel está compuesto mayoritariamente por especialistas enfocados en el análisis de la industria, como profesionales de medios, representantes de marcas, organizadores de eventos, educadores y consultores, además de bartenders, gerentes y dueños de bares.

Cada integrante del panel debe nominar a las diez personalidades que considera más influyentes en la industria global de bares, valorando especialmente la capacidad de innovación, la promoción de nuevos estándares y la inspiración positiva en la comunidad. La metodología prohíbe votar por colegas directos o por personas con intereses comerciales en común, y limita la cantidad de votos locales para estimular una mirada internacional.

Vista de tres amigos sonriendo y brindando con tres cócteles coloridos en un bar con luces cálidas y botellas en el fondo.
Argentina consolida su posición como polo de innovación y referencia global, combinando excelencia técnica y compromiso social en la coctelería (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la edición 2026, 81 de los seleccionados ya formaban parte del listado anterior, mientras que 14 ingresaron por primera vez y 7 volvieron a figurar tras ediciones previas. El liderazgo de Jean Trinh, radicado en Colombia, marca la segunda vez consecutiva en que la lista presenta un nuevo número uno, manteniendo el criterio de actualizar el panel anualmente para captar los cambios y talentos emergentes en la industria.

Por ciudades, Buenos Aires figura entre las que más representantes aporta, junto con Nueva York, Londres, Barcelona, Hong Kong, Singapur, Tokio, París y Ciudad de México. En términos de roles, el 71% de los seleccionados trabaja directamente en bares, mientras que un 11% se desempeña como consultor o educador y un 10% en medios de comunicación. Este enfoque plural permite identificar a quienes realmente ejercen influencia global dentro del universo de la coctelería.

La edición 2026 del Bar World 100 confirma la consolidación de Argentina como un polo de innovación y referencia en la industria, con profesionales que combinan excelencia técnica y compromiso social, impulsando el crecimiento colectivo y el reconocimiento internacional del país.

Temas Relacionados

BartendersCoctelería argentinaBuenos AiresCocteleríaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de pechuga de pollo a la mostaza, rápida y fácil

El aroma de la combinación de ingredientes transforma cualquier cena de apuro en una experiencia reconfortante. Este plato, clásico en mesas argentinas, ofrece una solución práctica y sabrosa

Receta de pechuga de pollo a la mostaza, rápida y fácil

Receta de batatas gratinadas al horno, rápida y fácil

Una preparación con rodajas de batata cocidas y cubiertas con crema y quesos logra una capa dorada y crocante, y una textura tierna por dentro, pensada para acompañar carnes o pollo

Receta de batatas gratinadas al horno, rápida y fácil

El misterio del vestido de novia de Taylor Swift: quién lo podría diseñar y qué pistas alimentan la especulación

La expectativa por el casamiento de la artista con Travis Kelce empuja el debate hacia la moda, con varios diseñadores que ganan terreno por antecedentes recientes, estética compatible y potencial para una elección histórica

El misterio del vestido de novia de Taylor Swift: quién lo podría diseñar y qué pistas alimentan la especulación

Las frases que usan las personas más carismáticas para conectar de inmediato con cualquiera, según dos expertos

Vanessa Van Edwards, investigadora en conducta humana, y John Bowe, especialista en oratoria, sostienen que la simpatía no es innata, sino entrenable, y que ciertas expresiones breves bastan para alcanzar un vínculo genuino y duradero

Las frases que usan las personas más carismáticas para conectar de inmediato con cualquiera, según dos expertos

Descubren cómo una proteína cerebral expande la enfermedad de Alzheimer de neurona a neurona

Un equipo de científicos de los Estados Unidos identificó un mecanismo que lleva la Tau tóxica de células enfermas a células sanas. Por qué el hallazgo publicado en la revista Cell abre una vía para detener el avance de la demencia, según contó uno de los investigadores a Infobae

Descubren cómo una proteína cerebral expande la enfermedad de Alzheimer de neurona a neurona

DEPORTES

El hito que logró Thiago Messi en el Inter Miami mientras su papá brilla con la selección argentina en el Mundial

El hito que logró Thiago Messi en el Inter Miami mientras su papá brilla con la selección argentina en el Mundial

Video: la burla de una de las figuras de Brasil a los japoneses tras eliminarlos del Mundial

Un ex delantero de Uruguay exigió que los jugadores expliquen qué pasó en el Mundial: “Escondieron dos años de maltrato de Bielsa”

Ancelotti destacó la calma de Brasil para vencer a Japón y explicó por qué Neymar no ingresó desde el banco

La desgarradora reacción de los jugadores de Japón tras el gol de Brasil que los eliminó del Mundial

TELESHOW

Jimena Monteverde lloró al aire al despedir a Ernestina Pais, compañera en Mañanas informales: “Era una mina espectacular”

Jimena Monteverde lloró al aire al despedir a Ernestina Pais, compañera en Mañanas informales: “Era una mina espectacular”

Las tiernas imágenes de Gemma, la hijita del Colo Barco, jugando en la concentración argentina

La nueva faceta de Furia Scaglione: lanzó su álbum musical y causó revuelo con su voz

La divertida anécdota de Darío Barassi al ir a misa con su hija menor: “Menos oído que yo”

Daniela Pantano, la reemplazante de Laurita Fernández en La cena de los tontos: “Hay mucho ego e inseguridad”

INFOBAE AMÉRICA

Dos terremotos, 39 segundos y más de 1.700 muertos: un geólogo argentino explica qué pasó en Venezuela

Dos terremotos, 39 segundos y más de 1.700 muertos: un geólogo argentino explica qué pasó en Venezuela

Qatar prohibió la actividad marítima tras la muerte de un ciudadano alcanzado por metralla en el Golfo

Fiscalía salvadoreña inaugura el modelo de atención psicosocial en Santa Ana Centro

Universidad de Panamá se prepara para escoger a su próximo rector este 1 de julio

Guatemala a través de Gobernación impulsa en Chiquimula el proyecto Zona Segura