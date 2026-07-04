El detalle que cambia una rutina de pelo “correcta” y evita que el calor arruine las puntas

El aceite aplicado antes del calor puede perder su función protectora sobre la fibra capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un error de cuidado capilar puede repetirse durante años sin resultar evidente: aplicar aceite en las puntas antes de usar secador, plancha o tenacilla. Según Vogue, ese hábito, extendido en muchas rutinas de peinado, puede ir en contra del objetivo de mantener una melena sana y sin puntas abiertas.

La Cleveland Clinic advierte que la exposición de aceites vegetales al calor puede modificar su composición y reducir su capacidad protectora, lo que disminuye sus beneficios sobre la cutícula capilar.

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La práctica suele formar parte de una rutina que va más allá del shampoo y el acondicionador, con productos para desenredar, hidratar y sellar. El problema aparece cuando ese producto oleoso se aplica antes del uso de herramientas de calor.

Las herramientas de peinado trabajan a temperaturas altas que aceleran el deterioro del cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó Alfonso Luque, peluquero experto de Hair Rituel by Sisley, en declaraciones recogidas por el medio citado, “no es recomendable aplicar aceite en el pelo si posteriormente vamos a peinarlo con calor”.

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El especialista precisó que las herramientas de peinado alcanzan temperaturas de entre 180 y 230 grados y que “con cualquier producto oleoso se facilita y fomenta el propio deterioro del pelo”.

Luque añadió que “la textura oleosa es conductora del calor que, a través de las cutículas, penetra en el córtex, el corazón de nuestra fibra capilar, incrementando la rotura y quemado de la fibra”.

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La explicación técnica, tal como la recoge el medio, sitúa el daño en la combinación entre el producto oleoso y la temperatura de las herramientas.

La textura oleosa puede aumentar la conductividad térmica hacia el interior de la hebra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios publicados por la American Academy of Dermatology (AAD) han señalado que el uso de aceites capilares antes de exponer el pelo a altas temperaturas incrementa la posibilidad de daño estructural.

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Según la AAD, los aceites pueden aumentar la conductividad del calor, lo que eleva el riesgo de deterioro en la cutícula y en el córtex capilar, favoreciendo la aparición de puntas abiertas y la pérdida de brillo natural.

Esa advertencia no implica que los aceites queden descartados para las puntas o el largo del pelo. La recomendación del experto es aplicarlos sobre el pelo mojado solo si después no se va a usar calor.

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La hidratación superficial mejora cuando el producto se usa tras el styling y no antes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se van a usar secador o plancha, la alternativa pasa por cambiar el orden. En ese caso, Luque recomienda “aplicar el aceite capilar una vez hayamos secado el pelo y con algo de temperatura en él”.

El experto señaló a Vogue que, de ese modo, “el calor ya es indirecto”. También sostuvo que así “el producto se vuelve más fundente y su acción se garantiza al 100% al penetrar en el interior y reparar desde dentro hacia fuera”.

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Cuando se busca aplicar un producto sobre el pelo húmedo antes del secado o del peinado, la indicación cambia. La recomendación es optar por una crema de peinado con protección térmica que selle la cutícula, facilite el peinado y reduzca el encrespamiento.

Una crema de peinado con protección térmica ayuda a sellar la cutícula y bajar el frizz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El National Center for Biotechnology Information (NCBI) respalda la importancia de emplear productos con protección térmica antes del uso de herramientas de calor. Un análisis de revisiones científicas indica que los protectores térmicos forman una barrera que reduce la transferencia directa de energía calórica a la fibra capilar, lo que ayuda a conservar la integridad del cabello y a limitar el daño por deshidratación y quiebre.

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La Mayo Clinic, en sus guías sobre salud capilar, recomienda reservar el uso de aceites para después del peinado con calor, ya que su aplicación en este momento puede ayudar a restaurar la hidratación y mejorar la flexibilidad de la fibra capilar.

Esto se debe a que los aceites penetran mejor en la hebra una vez que el pelo ha sido acondicionado térmicamente, contribuyendo a la reparación superficial sin aumentar el riesgo de daño térmico.

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