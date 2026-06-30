Grasa blanca o amarilla en la carne: qué revela el color, según los expertos

El color de la grasa subcutánea en bovinos está influido por múltiples variables, según revisiones disponibles en ScienceDirect - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La grasa de vaca no tiene un único aspecto: puede verse blanca o amarillenta por diferencias en pigmentos y en el sistema de alimentación del animal. Esa variación suele generar una duda recurrente en carnicerías y supermercados: si el color anticipa mejor calidad, si cambia el sabor o si hay una diferencia nutricional directa.

El primer punto es entender que el color está asociado a pigmentos y a alimentación. En términos generales, dietas con mayor presencia de forrajes aportan carotenoides (incluido el betacaroteno), y esos compuestos pueden reflejarse en el tejido adiposo con una tonalidad más amarillenta. Esto no implica que toda grasa amarilla sea “mejor” o “peor”: es una señal de composición vinculada a la dieta y a la forma en que el animal metaboliza y deposita esos compuestos.

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Ese vínculo entre pasto, betacaroteno y coloración aparece descrito en el informe “Greener Pastures” de Union of Concerned Scientists, una organización sin fines de lucro fundada por científicos y estudiantes del MIT, que detalla cómo el betacaroteno presente en pasturas puede contribuir al tono amarillo de la grasa en animales alimentados con pasto.

Los carotenoides de dietas con mayor presencia de forrajes pueden dar a la grasa de vaca una tonalidad más amarillenta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisiones disponibles en ScienceDirect señalan que el color de la grasa subcutánea en bovinos responde a múltiples variables, entre ellas los pigmentos provenientes de la dieta, que pueden provocar cambios de tonalidad entre animales incluso cuando los cortes pertenecen a la misma categoría comercial.

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Qué puede explicar la grasa amarilla y qué puede explicar la grasa blanca

El color no funciona como un indicador automático de calidad. Una grasa más blanca puede aparecer en cortes con mucha grasa externa o con infiltración irregular, y eso no garantiza una mejor experiencia en el plato.

Del mismo modo, una grasa más amarilla puede presentarse en cortes con infiltración pareja o con cobertura externa moderada, y el resultado puede ser muy bueno o no, según el corte y la cocción. Por eso, conviene desplazar el foco del color hacia criterios más útiles para comprar y cocinar:

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Distribución de la grasa: infiltración pareja (veteado) versus acumulación en un solo borde.

Cantidad total visible: lo que se consumirá realmente si no se recorta.

Tipo de corte y técnica: no responde igual una cocción rápida que un método largo.

Qué cambia en salud: el color importa menos que la cantidad y el tipo de grasa

Una variedad de cortes de carne de res cruda, incluyendo tomahawk, chuletón y solomillo, están presentados con sal, pimienta y hierbas frescas sobre una tabla de madera, listos para su preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo nutricional, el dato central no es si la grasa es amarilla o blanca, sino la proporción de grasas saturadas dentro de la grasa total y el patrón de consumo en el tiempo.

La American Heart Association advierte que ingerir demasiada grasa saturada puede elevar el colesterol LDL y que este tipo de grasa está presente, entre otras fuentes, en la carne roja y otros alimentos de origen animal. En ese marco, el color del corte no modifica por sí solo el criterio principal: lo que termina pesando es cuánta grasa se consume, con qué frecuencia y en qué contexto de dieta.

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Un corte puede tener grasa blanca y aun así aportar una proporción alta de grasa visible si incluye una cobertura externa gruesa o mucho tejido adiposo alrededor. A la inversa, un corte con grasa más amarillenta puede consumirse en menor cantidad si se recorta el excedente o si la porción final es moderada.

Harvard Health Publishing remarca la importancia de diferenciar grasas saturadas e insaturadas dentro de un patrón de alimentación equilibrado, sin presentar el color como un indicador principal de riesgo o beneficio. La recomendación de salud se apoya en decisiones concretas: porción, frecuencia y recorte de grasa visible.

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