Premios Balseiro: cuáles fueron los 15 proyectos de innovación tecnológica ganadores

La nómina de proyectos premiados reflejó la diversidad y vitalidad del ecosistema científico-tecnológico argentino

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De una vacuna contra el COVID a medicamentos personalizados impresos en 3D. De tecnologías para el agro a desarrollos para litio, energía y captura de carbono. La XVII edición de los Premios Balseiro volvió a poner en primer plano a una parte de la ciencia argentina que busca salir del laboratorio y transformarse en soluciones concretas para la producción y la sociedad.

En total, fueron distinguidos 15 proyectos de base científica y tecnológica desarrollados entre 2022 y 2024, con aplicaciones en salud, biotecnología, petróleo y gas, agroindustria, construcción y transición energética. La ceremonia, realizada en el Salón Azul del Senado de la Nación, reunió además a investigadores, emprendedores, empresas e instituciones del sistema científico.

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El dato más fuerte de esta edición es la variedad de apuestas premiadas: desde la vacuna ARVAC, uno de los hitos recientes de la ciencia argentina, hasta un test para detectar Chagas en recién nacidos, pasando por un dispositivo de captura biológica de CO2, bioinsumos para el agro, tecnologías para construcción en seco y herramientas para mejorar la cadena de valor del litio.

Los Premios Balseiro reconocen desde 1993 las experiencias que logran convertir el saber científico en desarrollos productivos y sociales de impacto tangible

Organizados por el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción (Foro CyTP), los Premios Balseiro reconocen desde 1993 las experiencias que logran convertir el saber científico en desarrollos productivos y sociales de impacto tangible.

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El acto, presidido por la senadora nacional por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Cristina López, distinguió en esta edición a 15 iniciativas surgidas en los últimos dos años, abarcando desde la salud y la energía hasta la agroindustria y la explotación responsable del litio.

En el auditorio resonó la memoria de José Antonio Balseiro, el físico que inspira estos galardones y que, a mediados del siglo XX, soñó con un país capaz de producir ciencia propia, formar profesionales de excelencia y aportar soluciones originales a los desafíos locales y globales. La evocación de su legado marcó el clima de una jornada donde la emoción y el reconocimiento se entrelazaron con la mirada hacia el futuro.

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Innovación en el centro de la escena

La nómina de proyectos premiados reflejó la diversidad y vitalidad del ecosistema científico-tecnológico argentino.

En total, fueron distinguidos 15 proyectos de base científica y tecnológica desarrollados entre 2022 y 2024

Entre los reconocidos en la categoría Innovación, se destacó la Fundación Pablo Cassará por la vacuna ARVAC contra el COVID-19, símbolo de la rápida respuesta nacional ante la emergencia sanitaria.

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Y-TEC, empresa público-privada de YPF y el CONICET, fue distinguida por su desarrollo de resonancia magnética nuclear aplicada a la caracterización de rocas madre, tecnología clave para la industria energética. Microbioliz.ar, por su trabajo en consorcios microbianos para la agricultura sostenible, y María Alejandra Marino por PASTECH, un sistema inteligente de manejo de pasturas, completaron el cuadro de premiados en este rubro.

En la categoría Institución fueron premiados Antonio Arciénaga, por el proyecto Soila Bio, e Y-TEC, por Y-Algae, un dispositivo para la captura biológica de CO2.

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La ceremonia fue organizada por el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Grupo de Investigación resultaron distinguidos Andrea Yamila Mansilla (bioestimulantes algales), Cristian López Rey (Nanopapeles bacterianos), Fabricio Darío Cassán (SoyGREEN), Carolina Carrillo (Neokit Chagas Neonatal, un test que permite detectar la enfermedad de Chagas en recién nacidos) y Exequiel Rodríguez (cilindros hidráulicos ultralivianos).

En Investigador Joven fueron reconocidos Alejandro Andrés Mateos (tecnología EPS-UHD para la construcción en seco), Martín Ignacio Thames Cantolla (criterios de optimización para la cadena de valor del litio), Juan Pablo Real (Pillar, medicamentos personalizados impresos en 3D) y María Clara Pagliaricci (Y-Aqua).

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Distinciones por trayectoria y compromiso

La ceremonia también reservó un momento para el homenaje y la memoria. Marta Edith Borda y Antonio Castro Lechtaler recibieron menciones a la trayectoria por su contribución a la consolidación del Sistema Nacional de Innovación.

Además, un minuto de silencio recordó a Marcelo Daelli, secretario y socio fundador del Foro CyTP, fallecido este año, cuyo legado fue reconocido con respeto y gratitud. En representación de la entidad organizadora, el ingeniero José Olano Melo, director de proyectos del Foro, tomó la palabra en reemplazo del presidente, Conrado González, ausente por motivos de salud. Por los premiados, el doctor Antonio Arciénaga transmitió las voces de quienes día tras día apuestan por la investigación y el desarrollo como motores de progreso.

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Ciencia, territorio y soberanía

El discurso de la senadora López puso en primer plano la importancia estratégica de la ciencia y la tecnología para el desarrollo nacional y la soberanía. “Cuando el conocimiento, la producción y el trabajo se encuentran, el país entero gana”, afirmó ante el auditorio.

La senadora Cristina López remarcó la importancia de la soberanía científica y destacó el trabajo del CADIC-CONICET en Ushuaia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legisladora subrayó que el espíritu de los Premios Balseiro reside en “la decisión de un país de dejar de ser solamente importador de ciencia y tecnología para convertirse en productor”, y sostuvo que “cada uno de los proyectos distinguidos representa la prueba de que cuando este país invierte en conocimiento, el conocimiento devuelve soberanía”.

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López dedicó también un pasaje especial a la labor del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), con sede en Ushuaia, al que definió como “el centro de investigación multidisciplinario más austral del mundo”. Destacó el trabajo que la institución realiza desde 1969, produciendo conocimiento sobre el ambiente, el clima y la biodiversidad, y su vínculo con la Antártida, en una región de enorme valor geopolítico para la Argentina.

Un puente entre el conocimiento y la producción

Los Premios Doctor José A. Balseiro, instituidos en homenaje al físico argentino que fundó el emblemático centro de formación en física e ingeniería de Bariloche, resumen más de tres décadas de apuesta por la sinergia entre universidades, organismos públicos, empresas y emprendimientos tecnológicos. El Foro CyTP, organizador de los premios desde 1993, sostiene una agenda de fomento a la innovación que se tradujo, entre otras iniciativas, en la promoción de la ley de innovación de 1990.

La XVII edición distinguió a 15 premiados en cuatro categorías: Innovación, Institución, Grupo de Investigación e Investigador Joven (Imagen Ilustrativa Infobae)

La XVII edición de los Premios Balseiro dejó en claro que la ciencia y la tecnología argentinas, lejos de ser un patrimonio exclusivo de laboratorios y universidades, tienen la capacidad de incidir en la vida cotidiana, la producción y la soberanía nacional. En un contexto de desafíos económicos y sociales, la apuesta por el conocimiento sigue siendo un camino posible y necesario hacia el desarrollo.