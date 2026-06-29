Receta de pechuga de pollo a la mostaza, rápida y fácil

El aroma de la mostaza tibia mezclada con pollo recién dorado suele despertar recuerdos de mesas familiares y cenas de semana donde lo práctico no está reñido con lo sabroso. Es ese tipo de receta que salva cualquier apuro, pero no deja de ser reconfortante y llena de sabor.
En muchos hogares argentinos, la pechuga de pollo a la mostaza es sinónimo de comida rápida, casera y nutritiva, ideal para cuando se busca algo sencillo pero con ese toque especial que da la salsa. Suele servirse con arroz blanco, puré de papas o una ensalada fresca.
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Receta de pechuga de pollo a la mostaza
La pechuga de pollo a la mostaza es un plato muy simple: se trata de filetes de pechuga de pollo dorados en sartén y bañados en una salsa cremosa de mostaza, que puede llevar crema de leche o caldo para suavizar y ligar. Es una opción liviana y rápida, perfecta para cualquier día.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo (aprox. 400-500 gr)
- 1 cucharada de mostaza tipo Dijon o mostaza común
- 100 ml crema de leche
- 1 cucharadita de manteca
- 1 cucharada de aceite
- 1 diente de ajo (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- 1 ramita de perejil fresco (opcional, para decorar)
Cómo hacer pechuga de pollo a la mostaza, paso a paso
- Cortar las pechugas en bifes finos. Salpimentar por ambos lados.
- En una sartén, calentar la manteca y el aceite juntos. Cuando estén calientes, dorar los bifes de pechuga de ambos lados a fuego medio-fuerte. No sobrecargar la sartén, para que se doren bien.
- Si se usa ajo, agregarlo picado cuando el pollo esté casi listo.
- Cuando el pollo esté dorado y cocido, bajar el fuego. Agregar la mostaza y mezclar bien para que cubra el pollo.
- Incorporar la crema de leche y mezclar suavemente. Calentar sin que hierva fuerte, para que la crema no se corte.
- Cocinar 2 minutos más, hasta que la salsa espese apenas y tome color.
- Servir de inmediato, decorando con perejil fresco picado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 porciones abundantes (o 3 livianas).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 280 kcal
- Grasas: 15 gr
- Carbohidratos: 3 gr
- Proteínas: 32 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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