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Receta de pechuga de pollo a la mostaza, rápida y fácil

El aroma de la combinación de ingredientes transforma cualquier cena de apuro en una experiencia reconfortante. Este plato, clásico en mesas argentinas, ofrece una solución práctica y sabrosa

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Pechuga de pollo cocida y cortada con salsa de mostaza en sartén, patatas asadas, espárragos, cuenco con mostaza en grano y tomillo fresco sobre tabla de madera.
Salsa cremosa de mostaza cubriendo bifes dorados de pollo, ideal para una comida rápida y casera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de la mostaza tibia mezclada con pollo recién dorado suele despertar recuerdos de mesas familiares y cenas de semana donde lo práctico no está reñido con lo sabroso. Es ese tipo de receta que salva cualquier apuro, pero no deja de ser reconfortante y llena de sabor.

En muchos hogares argentinos, la pechuga de pollo a la mostaza es sinónimo de comida rápida, casera y nutritiva, ideal para cuando se busca algo sencillo pero con ese toque especial que da la salsa. Suele servirse con arroz blanco, puré de papas o una ensalada fresca.

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Receta de pechuga de pollo a la mostaza

La pechuga de pollo a la mostaza es un plato muy simple: se trata de filetes de pechuga de pollo dorados en sartén y bañados en una salsa cremosa de mostaza, que puede llevar crema de leche o caldo para suavizar y ligar. Es una opción liviana y rápida, perfecta para cualquier día.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo (aprox. 400-500 gr)
  • 1 cucharada de mostaza tipo Dijon o mostaza común
  • 100 ml crema de leche
  • 1 cucharadita de manteca
  • 1 cucharada de aceite
  • 1 diente de ajo (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 ramita de perejil fresco (opcional, para decorar)
Una pechuga de pollo cruda, mostazas, limones, ajo entero y picado, tomillo, perejil, sal, pimienta y aceite de oliva sobre una tabla de madera.
Un clásico de la cocina argentina: pechuga de pollo a la mostaza en versión simple y express - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pechuga de pollo a la mostaza, paso a paso

  1. Cortar las pechugas en bifes finos. Salpimentar por ambos lados.
  2. En una sartén, calentar la manteca y el aceite juntos. Cuando estén calientes, dorar los bifes de pechuga de ambos lados a fuego medio-fuerte. No sobrecargar la sartén, para que se doren bien.
  3. Si se usa ajo, agregarlo picado cuando el pollo esté casi listo.
  4. Cuando el pollo esté dorado y cocido, bajar el fuego. Agregar la mostaza y mezclar bien para que cubra el pollo.
  5. Incorporar la crema de leche y mezclar suavemente. Calentar sin que hierva fuerte, para que la crema no se corte.
  6. Cocinar 2 minutos más, hasta que la salsa espese apenas y tome color.
  7. Servir de inmediato, decorando con perejil fresco picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones abundantes (o 3 livianas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 15 gr
  • Carbohidratos: 3 gr
  • Proteínas: 32 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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