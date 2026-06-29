Costa Rica

La congestión colapsa hasta el 90% de las vías en varios cantones del área metropolitana de Costa Rica

Un estudio del Consejo de Seguridad Vial expuesto en un seminario del Instituto Nacional de Seguros indica que San José, Tibás, Curridabat y Montes de Oca presentan embotellamientos severos en horas pico

Guardar
Google icon
Avenida urbana con varios carriles muestra tráfico denso de autos, autobuses y motocicletas detenidas, semáforos, señales con caracteres chinos y edificios altos
Una avenida principal muestra una intensa congestión vehicular con autos, autobuses y motocicletas detenidos durante la hora pico en una ciudad asiática, bajo edificios modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red vial nacional atraviesa uno de sus momentos más críticos por la congestión. Según datos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) citados en una nota del periódico El Observador, en localidades como San José, Tibás, Curridabat y Montes de Oca, hasta el 90% de las vías experimentan embotellamientos severos en las horas de mayor tránsito.

Durante el Seminario de Movilidad Segura, organizado por el Instituto Nacional de Seguros, el Cosevi presentó un estudio detallado. En este informe se reveló que la congestión en el área metropolitana alcanzó niveles comparables a los registrados antes de la pandemia.

De acuerdo a los datos publicados en El Observador, el crecimiento del parque automotor, especialmente de motocicletas, ha sido un factor determinante. Solo en el último año, se inscribieron más de 63,000 motocicletas nuevas, un salto considerable respecto a los años previos.

PUBLICIDAD

Las consecuencias de esta saturación vial no solo se reflejan en los atascos, sino en la notable reducción de la velocidad promedio de desplazamiento.

En horas pico matutinas, los vehículos apenas avanzan a 12 km/h, mientras que en la tarde la cifra cae a 9 km/h. En algunos cantones, la situación es más grave: en Tibás y Curridabat, la velocidad promedio durante la tarde se sitúa en 7 km/h. En Moravia, el promedio desciende incluso a 6 km/h tras la jornada laboral.

En respuesta a la pregunta sobre el impacto de las presas en el tránsito, el informe del Cosevi muestra que la congestión afecta tanto a vehículos particulares como al transporte público.

PUBLICIDAD

Los autobuses, por ejemplo, circulan entre 6 y 8 km/h en los embotellamientos más densos, lo que prolonga significativamente los tiempos de viaje y aumenta los costos para usuarios y empresas.

Diferencias entre zonas urbanas y rurales

El análisis evidenció contrastes marcados entre las áreas urbanas y las rurales. En la Gran Área Metropolitana, la reducción de la velocidad es más pronunciada durante la tarde, mientras que en provincias fuera del núcleo urbano, los descensos no alcanzan los mismos niveles críticos.

De acuerdo a los datos de la nota, San José destaca como el cantón con la mayor caída en velocidad: de 14 km/h en la mañana a solo 7 km/h en la tarde. Otras localidades como Santa Ana y Alajuela también muestran disminuciones notables, aunque menos extremas.

Autobús azul y blanco detenido en el tráfico, con luces de freno rojas, entre automóviles, motocicletas y auto rickshaws en calle urbana con cielo nublado.
Un autobús de transporte público, con sus luces de freno encendidas, se detiene en una vía urbana congestionada en medio de una fila de vehículos y motocicletas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que agravan la congestión

El aumento de la cantidad de vehículos, principalmente motocicletas, ha incrementado la presión sobre una infraestructura limitada. Entre 2020 y 2022, el promedio anual de inscripciones de motocicletas superó las 32,000 unidades; en 2023 fueron más de 42,000 y en 2024 el registro superó las 63,000.

Este crecimiento, según el funcionario Bohián Pérez Stéfanov, ha repercutido directamente en la movilidad y en la reincidencia de las presas.

Desafíos y recomendaciones del Cosevi

El Cosevi ha subrayado la urgencia de fortalecer los programas de seguridad vial dentro del sector empresarial y de fomentar el teletrabajo como medida para reducir desplazamientos. La introducción de nuevas tecnologías y la mejora del transporte público aparecen como ejes centrales de la estrategia propuesta.

Además, el análisis recomienda la creación de indicadores para medir el impacto de los accidentes de tránsito en la productividad de empresas e instituciones.

El costo de la siniestralidad vial abarca, según la entidad, tanto los gastos en seguros y sustitución de personal como las demoras en procesos logísticos y productivos.

Fila apretada de motocicletas y automóviles con luces de freno encendidas sobre asfalto mojado, se ven placas borrosas y líneas de calle.
Una fila de motocicletas y automóviles muestra sus luces de freno encendidas mientras esperan en un semáforo urbano sobre el asfalto mojado por la lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conclusiones del informe son claras: la combinación de un parque vehicular en expansión y una infraestructura insuficiente exige la implementación urgente de medidas de movilidad que permitan disminuir la congestión y el riesgo de accidentes en los principales centros urbanos del país.

Temas Relacionados

San JoséCongestión vehicularsiniestralidad vialTeletrabajoCosta Rica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fiscalía salvadoreña inaugura el modelo de atención psicosocial en Santa Ana Centro

La nueva sede de la Fiscalía General de la República incorpora espacios para acompañar a víctimas, con énfasis en mujeres, niñas y adolescentes, como parte de una estrategia nacional de atención integral y trato digno

Fiscalía salvadoreña inaugura el modelo de atención psicosocial en Santa Ana Centro

Universidad de Panamá se prepara para escoger a su próximo rector este 1 de julio

También se elegirán a los decanos y vicedecanos de las facultades y directores y subdirectores de los centros regionales universitarios del país

Universidad de Panamá se prepara para escoger a su próximo rector este 1 de julio

Guatemala a través de Gobernación impulsa en Chiquimula el proyecto Zona Segura

Un sistema de cámaras se instalará de forma gradual en la cabecera departamental para observar la vía pública en tiempo real, disuadir ilícitos y mejorar la capacidad de reacción ante emergencias

Guatemala a través de Gobernación impulsa en Chiquimula el proyecto Zona Segura

Severos racionamientos de agua continuarán en Honduras, represas reportan bajo nivel

Los habitantes del Distrito Central continuarán recibiendo agua únicamente una vez por semana

Severos racionamientos de agua continuarán en Honduras, represas reportan bajo nivel

Asfura promete transformar Honduras con prioridad en salud, educación e infraestructura

El mandatario afirmó que los resultados de su gestión serán percibidos por la población a través de acciones concretas y el cumplimiento de sus compromisos.

Asfura promete transformar Honduras con prioridad en salud, educación e infraestructura

TECNO

Cómo reservar mi nombre en WhatsApp y evitar compartir el número de teléfono

Cómo reservar mi nombre en WhatsApp y evitar compartir el número de teléfono

Meccha Chameleon, el juego japonés del escondite, rompe récords en Steam con 10 millones de ventas

El manual esencial para entender y sacar partido a cada conector de tu televisor moderno

Partidos hoy Mundial 2026: por qué no ver Brasil vs. Japón y Alemania vs. Paraguay en Tarjeta roja y Roja directa

Por qué la alerta de sismos de Google no sirve en iPhone: qué alternativas existen

ENTRETENIMIENTO

James Cameron inventó una joya para Titanic que se convirtió en ícono y Celine Dion terminó luciéndola en los Óscar

James Cameron inventó una joya para Titanic que se convirtió en ícono y Celine Dion terminó luciéndola en los Óscar

La novia de Oliver Tree le dedica un emotivo mensaje el día que habría cumplido 33 años

La filosofía de John Cena: por qué pensar en la muerte cambió su forma de vivir, actuar y despedirse de la WWE

Dua Lipa no deja nada a la imaginación en las fotos más recientes de su luna de miel

Daveigh Chase, protagonista de ‘El Aro’, padecía de SIDA: la causa de muerte oficial ha sido revelada

MUNDO

Un nuevo bombardeo paquistaní en el este de Afganistán dejó al menos 28 civiles muertos

Un nuevo bombardeo paquistaní en el este de Afganistán dejó al menos 28 civiles muertos

Qatar prohibió la actividad marítima tras la muerte de un ciudadano alcanzado por metralla en el Golfo

La Unión Europea y China acuerdan mantener el diálogo comercial hasta octubre

El jefe de espías de Polonia advirtió que la agresión rusa es real y que deben operar como si la guerra fuera próxima

El corredor omaní del Estrecho de Ormuz queda paralizado tras dos ataques a buques en tres días