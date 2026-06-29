La congestión colapsa hasta el 90% de las vías en varios cantones del área metropolitana de Costa Rica

Una avenida principal muestra una intensa congestión vehicular con autos, autobuses y motocicletas detenidos durante la hora pico en una ciudad asiática, bajo edificios modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red vial nacional atraviesa uno de sus momentos más críticos por la congestión. Según datos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) citados en una nota del periódico El Observador, en localidades como San José, Tibás, Curridabat y Montes de Oca, hasta el 90% de las vías experimentan embotellamientos severos en las horas de mayor tránsito.

Durante el Seminario de Movilidad Segura, organizado por el Instituto Nacional de Seguros, el Cosevi presentó un estudio detallado. En este informe se reveló que la congestión en el área metropolitana alcanzó niveles comparables a los registrados antes de la pandemia.

De acuerdo a los datos publicados en El Observador, el crecimiento del parque automotor, especialmente de motocicletas, ha sido un factor determinante. Solo en el último año, se inscribieron más de 63,000 motocicletas nuevas, un salto considerable respecto a los años previos.

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Las consecuencias de esta saturación vial no solo se reflejan en los atascos, sino en la notable reducción de la velocidad promedio de desplazamiento.

En horas pico matutinas, los vehículos apenas avanzan a 12 km/h, mientras que en la tarde la cifra cae a 9 km/h. En algunos cantones, la situación es más grave: en Tibás y Curridabat, la velocidad promedio durante la tarde se sitúa en 7 km/h. En Moravia, el promedio desciende incluso a 6 km/h tras la jornada laboral.

En respuesta a la pregunta sobre el impacto de las presas en el tránsito, el informe del Cosevi muestra que la congestión afecta tanto a vehículos particulares como al transporte público.

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Los autobuses, por ejemplo, circulan entre 6 y 8 km/h en los embotellamientos más densos, lo que prolonga significativamente los tiempos de viaje y aumenta los costos para usuarios y empresas.

Diferencias entre zonas urbanas y rurales

El análisis evidenció contrastes marcados entre las áreas urbanas y las rurales. En la Gran Área Metropolitana, la reducción de la velocidad es más pronunciada durante la tarde, mientras que en provincias fuera del núcleo urbano, los descensos no alcanzan los mismos niveles críticos.

De acuerdo a los datos de la nota, San José destaca como el cantón con la mayor caída en velocidad: de 14 km/h en la mañana a solo 7 km/h en la tarde. Otras localidades como Santa Ana y Alajuela también muestran disminuciones notables, aunque menos extremas.

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Un autobús de transporte público, con sus luces de freno encendidas, se detiene en una vía urbana congestionada en medio de una fila de vehículos y motocicletas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que agravan la congestión

El aumento de la cantidad de vehículos, principalmente motocicletas, ha incrementado la presión sobre una infraestructura limitada. Entre 2020 y 2022, el promedio anual de inscripciones de motocicletas superó las 32,000 unidades; en 2023 fueron más de 42,000 y en 2024 el registro superó las 63,000.

Este crecimiento, según el funcionario Bohián Pérez Stéfanov, ha repercutido directamente en la movilidad y en la reincidencia de las presas.

Desafíos y recomendaciones del Cosevi

El Cosevi ha subrayado la urgencia de fortalecer los programas de seguridad vial dentro del sector empresarial y de fomentar el teletrabajo como medida para reducir desplazamientos. La introducción de nuevas tecnologías y la mejora del transporte público aparecen como ejes centrales de la estrategia propuesta.

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Además, el análisis recomienda la creación de indicadores para medir el impacto de los accidentes de tránsito en la productividad de empresas e instituciones.

El costo de la siniestralidad vial abarca, según la entidad, tanto los gastos en seguros y sustitución de personal como las demoras en procesos logísticos y productivos.

Una fila de motocicletas y automóviles muestra sus luces de freno encendidas mientras esperan en un semáforo urbano sobre el asfalto mojado por la lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conclusiones del informe son claras: la combinación de un parque vehicular en expansión y una infraestructura insuficiente exige la implementación urgente de medidas de movilidad que permitan disminuir la congestión y el riesgo de accidentes en los principales centros urbanos del país.