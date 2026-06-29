Jornada financiera: Wall Street anotó un nuevo récord, subieron las acciones argentinas y cayó el riesgo país

Las acciones Alphabet (Google) se incorporaron al índice Dow Jones de Wall Street.

Las acciones estadounidenses subieron este lunes tras una esperada decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que dictaminó que la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, permanecería en su cargo por el momento, runa medida que significó un rechazo a los intentos del gobierno de Donald Trump de destituirla. La Corte amplió la autoridad del presidente para destituir a funcionarios de otras agencias independientes, pero, notablemente, estableció una excepción para la independencia de la Reserva Federal.

También ayudaron a la tendencia positiva del mercado los informes de que Estados Unidos e Irán acordaron detener los ataques recíprocos que estallaron durante el fin de semana, lo que permite que continúen las conversaciones de paz.

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Los principales indicadores de Wall Street negociaron con una amplia ganancia en un rango de 0,6% a 2,1 por ciento. El Dow Jones de Industriales rompió por primera vez el techo de los 52.000 puntos, en un récord nominal.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, destacó que “la jornada bursátil del lunes se definió por un fuerte rebote en el sector tecnológico, disipando parte del mal humor de la semana previa. Por su parte, los activos argentinos también experimentaron un repunte tanto en el equity como en la renta fija”.

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“Las bolsas norteamericanas inauguraron una semana abreviada por el feriado del 4 de julio con ganancias contundentes, lideradas por el regreso del apetito hacia las empresas de alta capitalización vinculadas a la Inteligencia Artificial”, añadió Vlassich. Resaltaron las subas de Tesla (+8,5%), Apple (+2,1%) y de Alphabet (+3,7%), esta última, como nueva incorporación al índice Dow Jones en reemplazo de Verizon. “La modificación incrementa de manera drástica la ponderación del índice más antiguo de Wall Street hacia los sectores de la nube, la inteligencia artificial agéntica y la publicidad digital, restando peso a los sectores maduros de conectividad tradicional”, indicó el experto de IOL.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 1,7% en pesos, a 3.176.751 puntos. Las acciones y ADR de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street ofrecieron predominio de alzas, encabezadas por Satellogic (+22,1%) y Edenor (+4,9%). Satellogic, un activo de mucha volatilidad, recuperó la mayor parte de la pérdida de la semana pasada (-22,7%).

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Francisco Speroni, analista de Estrategia de Cohen Aliados Financieros, afirmó que “el sector bancario argentino muestra señales de estabilización: mejoran los márgenes, se desacelera la mora y la rentabilidad rebota desde mínimos. Sin embargo, las valuaciones ya descuentan una recuperación exigente”.

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- marcaron un alza de 0,4% en promedio, más pronunciada para los títulos públicos de mayor duration. El índice de riesgo país de JP Morgan cayó seis unidades para la Argentina, en los 431 puntos básicos.

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Los precios del petróleo rebotaron moderadamente en un rango de 1 a 2 por ciento. El barril de Brent del Mar del Norte para agosto quedó negociado a USD 72,89 (+1,3%), mientras que el crudo intermedio de Texas se pagó a USD 70,52 (+1,9%).

“El petróleo inició la semana cerca de sus niveles más bajos desde el comienzo del conflicto entre Estados Unidos e Irán, reflejando un cambio significativo en las expectativas del mercado energético global. Detrás de este movimiento existe una razón cada vez más evidente: los inversionistas comienzan a descontar una normalización gradual de la oferta y una reducción de los riesgos sobre el suministro mundial”, expresó Sergio Cisternas, analista de mercados de EBC Financial Group.

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Máximo de ocho meses para el dólar mayorista

El dólar valió a ser negociado en alza este lunes y anotó sus valor más alto en ocho meses en la rueda mayorista, en línea con el sendero ratificado a lo largo de junio, mes en el que acumula una suba próxima al 5 por ciento.

El dólar mayorista finalizó este lunes con leve alza de 4,50 pesos o 0,3%, a $1.481,50, el precio más alto desde el 3 de noviembre de 2025 ($1.482), con un muy elevado monto operado de USD 818 millones en el segmento de contado.

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“El volumen operado hoy en el segmento mayorista es el más elevado desde el 24 de abril pasado”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

“Ya sobre el final, con una importante actividad propia de fin de mes, reflejada en un volumen operado de USD 818 millones, la divisa volvió a ganar impulso, escaló posiciones y cerró en $1.481,50″, aportó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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En junio el dólar mayorista anota una ganancia de 73,50 pesos o 5,2%, mientras que en lo que va de 2026 la ganancia es de solo 26,50 pesos o 1,8%, aún lejos de una inflación próxima al 16% acumulado en el primer semestre.

El BCRA fijó un techo para su esquema de bandas cambiarias en los $1.805,38, que dejó al tipo de cambio oficial a 323,88 pesos o 21,9% de ese límite.

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Al público en el Banco Nación finalizó a $1.495 para la venta por cuarto día operativo, en lo más alto desde el 5 de enero. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.498,22 para la venta y $1.447,18 para la compra.

La cotización informal del dólar restó cinco pesos o 0,3%, a $1.510 para la venta. En el mes de julio el dólar blue conserva una ganancia de 80 pesos o 5,6 por ciento.

El Banco Central compró USD 25 millones en la plaza spot, solo el 3,1% de la oferta privada y por debajo del nivel tentativo del 5% del monto operado que tiene en vista la autoridad monetaria.

Las reservas internacionales brutas de la entidad cedieron en USD 415 millones, a USD 46.666 millones, el stock más bajo desde el 20 de mayo. La baja de reservas se explicó en USD 70 millones por la caída en la cotización de activos como el oro (-1,7%), otros USD 30 millones por pagos a organismos, y el resto, por movimientos habituales de carteras de bancos a fin de mes.