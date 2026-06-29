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Solana Sierra, la alegría argentina en el arranque de Wimbledon: salvó dos match points y avanzó a segunda ronda

La marplatense derrotó a la húngara Anna Bondar por 6-3, 5-7 y 7-5 y fue el único triunfo nacional del día en Londres. Su próxima rival será Coco Gauff, número 7 del mundo

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Solana Sierra debutó con una trabajada victoria sobre Anna Bondár y avanzó a la segunda ronda de Wimbledon (Crédito: REUTERS/Isabel Infantes)
Solana Sierra debutó con una trabajada victoria sobre Anna Bondár y avanzó a la segunda ronda de Wimbledon (Crédito: REUTERS/Isabel Infantes)

Cuando caía la tarde en el All England Lawn Tennis Club llegó la primera victoria argentina en el tercer Grand Slam de la temporada, Wimbledon. La marplatense Solana Sierra derrotó a la húngara Anna Bondár por 6-3, 5-7 y 7-5, tras dos horas y 37 minutos de juego. En contraste, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante y Marco Trungelliti quedaron eliminados en sus respectivos debuts.

En el escenario donde el año pasado comenzó a escribir su propia historia en el circuito grande al alcanzar los octavos de final, Sierra, actual número 56 del ranking mundial, dio un nuevo paso adelante al superar a Bondár (74°) y avanzar a la segunda ronda.

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En la cancha 4 del mítico club británico, la argentina arrancó el encuentro con muy buenas sensaciones. Gracias a dos quiebres de servicio se adelantó 5-2. Aunque cedió su saque una vez, recuperó de inmediato la ventaja y terminó cerrando el primer parcial por 6-3.

El segundo set fue mucho más cambiante. A ambas les costó sostener el servicio y, en total, se registraron siete quiebres: cuatro para la tenista nacional y tres para la europea. Sin embargo, Bondár aprovechó el momento decisivo para quedarse con el parcial por 7-5 e igualar el marcador.

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Solana Sierra remontó un cierre adverso en el tercer set y ahora enfrentará a Coco Gauff por un lugar en la tercera ronda de Wimbledon (Crédito: REUTERS/Marko Djurica)
Solana Sierra remontó un cierre adverso en el tercer set y ahora enfrentará a Coco Gauff por un lugar en la tercera ronda de Wimbledon (Crédito: REUTERS/Marko Djurica)

La manga decisiva fue una continuidad de la anterior. Los quiebres volvieron a ser protagonistas: Sierra consiguió cuatro y su rival tres. Incluso, la húngara dispuso de dos puntos para llevarse el partido cuando sacaba 5-4, pero no logró concretarlos. A partir de allí, la bonaerense reaccionó con autoridad, ganó los tres juegos siguientes y selló su clasificación a la segunda ronda.

Las estadísticas finales reflejaron un partido con altibajos para la argentina. Conectó seis aces y cometió 11 dobles faltas. Además, registró un 59% de efectividad con el primer servicio, con el que ganó el 64% de los puntos, mientras que con el segundo apenas obtuvo el 27%. En cuanto al juego desde el fondo de la cancha, sumó 35 tiros ganadores, aunque también acumuló 49 errores no forzados. La clave del encuentro estuvo en los constantes quiebres de saque: Sierra rompió el servicio de su rival en diez oportunidades, pero también cedió el suyo en ocho ocasiones.

En la segunda ronda, la argentina tendrá un duro compromiso frente a la estadounidense Coco Gauff, número 7 del mundo, quien debutó con un contundente triunfo sobre la alemana Tamara Korpatsch (78°) por 6-2 y 6-1. La tenista nacida en Atlanta alcanzó los octavos de final de Wimbledon en tres oportunidades (2019, 2021 y 2024).

El historial favorece a la estadounidense, que se impuso en los dos enfrentamientos disputados hasta el momento. Ambos se jugaron esta temporada: el primero en la United Cup y el segundo en el WTA 1000 de Roma.

Derrotas de los tenistas argentinos

Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante y Marco Trungelliti quedaron eliminados en sus respectivos debuts (Crédito: REUTERS/Toby Melville)
Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante y Marco Trungelliti quedaron eliminados en sus respectivos debuts (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Los tenistas argentinos no lograron hacer pie sobre el césped de Wimbledon. Sebastián Báez (57°) fue quien estuvo más cerca de avanzar de ronda. Tras quedar en desventaja frente al alemán Jan-Lennard Struff (74°) por 1-6 y 6-7(4), reaccionó e igualó el marcador al imponerse por 6-4 y 6-2 en los dos parciales siguientes. En el set decisivo llegó a estar 3-1 arriba, pero el europeo recuperó terreno con dos quiebres de servicio, en el sexto y el duodécimo game, para inclinar definitivamente la balanza a su favor y sellar la victoria por 7-5.

Camilo Ugo Carabelli (59°) tenía el partido bajo control frente al español Daniel Mérida (84°), pero un resbalón le impidió continuar en plenitud física. El argentino, que estaba al frente en el marcador por 6-4, 6-3, 2-6 y 0-3, se vio obligado a retirarse durante el cuarto set.

El español Alejandro Davidovich Fokina (23°), que el fin de semana pasado puso fin a una racha de cinco finales perdidas al conquistar el primer título ATP Tour de su carrera sobre el césped del ATP 250 de Mallorca, prolongó su gran momento y derrotó a Juan Manuel Cerúndolo (42°) por 6-4, 6-4 y 7-6(2).

No obstante, Thiago Tirante (55°) perdió con el húngaro Fabian Marozsan (53°) por 7-5, 6-3 y 6-4 y Marco Trungelliti (94°) cayó en manos del estadounidense Martin Damm (106°) por 7-6(5), 6-7(5), 7-6(2) y 7-6(5).

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