Las frases que usan las personas más carismáticas para conectar de inmediato con cualquiera, según dos expertos

Dos personas adultas mantienen una conversación amistosa y atenta en el interior de un café contemporáneo. Ambos disfrutan de una taza de café y se muestran involucrados en el diálogo, en un ambiente luminoso y acogedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas piensan que el carisma es un rasgo innato, una cualidad exclusiva que distingue a quienes nacen con una personalidad arrolladora o capacidad natural para atraer a los demás. Sin embargo, Vanessa Van Edwards, investigadora en conducta humana y experta en oratoria, afirma que es una habilidad que puede entrenarse y perfeccionarse a través de patrones de comunicación concretos.

Según explicó Van Edwards en un artículo publicado por CNBC, el carisma verdadero se construye sobre la base de la “calidez” y la “camaradería”. No se trata de sobresalir por volumen o protagonismo, sino de saber escuchar activamente, mostrar interés genuino y usar frases breves que hagan sentir al interlocutor validado y valorado. “Las personas carismáticas no necesariamente dominan la conversación, sino que logran que quienes las rodean se sientan importantes y comprendidos”, señala la especialista.

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Esta perspectiva también ha sido respaldada por publicaciones como Psychology Today, que destaca que la capacidad de generar simpatía y confianza se apoya en la autenticidad y la atención plena durante el intercambio, con expresiones que, según los expertos, fomentan la apertura emocional y fortalecen el vínculo interpersonal.

El medio Toastmasters Magazine, perteneciente a una organización mundial sin fines de lucro que entrena la oratoria y el liderazgo, aborda el tema desde la práctica cotidiana y remarca que la construcción del carisma implica presencia, coherencia y agradecimiento. No basta con recurrir a frases hechas; es fundamental acompañarlas de gestos, contacto visual y una actitud que transmita respeto y empatía. La clave está en hacer sentir al otro escuchado y apreciado, lo que genera una atmósfera de confianza y entendimiento mutuo.

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Las 5 frases que construyen simpatía y generan conexión inmediata

Los expertos coincidieron en que preguntar con interés, escuchar sin distracciones y agradecer de manera explícita permite cultivar carisma, simpatía y liderazgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas más carismáticas logran dejar huella en quienes las rodean a través de expresiones sencillas, directas y empáticas. Según un análisis de CNBC y expertos en comunicación, el uso estratégico de ciertas frases ayuda a construir relaciones sólidas y a ser percibido como alguien memorable, sin necesidad de grandes discursos ni talentos innatos.

Por su parte, John Bowe, experto en oratoria citado por CNBC, sostiene que el carisma puede entrenarse y que comienza con la elección de palabras. Entre las expresiones más recurrentes que utilizan las personas carismáticas se destacan: “¿Qué piensas tú?”, “Cuéntame más”, “Eso tiene sentido”, “¿Cómo puedo ayudar?” y “Gracias por compartirlo”.

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Estas frases abren la puerta a la participación y refuerzan la autoestima del interlocutor. “El carisma no es impresionar, sino hacer sentir bien al otro sobre sí mismo”, afirma el especialista. Además, preguntar “¿Cómo te hizo sentir eso?” permite que la conversación se vuelva más personal y significativa, potenciando la conexión emocional.

Toastmasters Magazine aporta otro enfoque, señalando que el carisma se potencia con presencia, autenticidad y lenguaje sencillo: “Preguntar, escuchar y agradecer marcan la diferencia en cualquier interacción social”. Utilizar frases que invitan al otro a compartir, o que reconocen su aporte, genera un ambiente más abierto y propicio para el entendimiento mutuo.

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La importancia de la autenticidad y la atención plena

Frases como “Cuéntame más”, “Eso tiene sentido” y “¿Qué piensas tú?” ayudan a validar al interlocutor y fortalecer el vínculo interpersonal - (Freepik)

La autenticidad es el ingrediente esencial para que estas frases tengan impacto real, de acuerdo con Toastmasters Magazine. No basta con repetir fórmulas; es necesario mostrar una atención genuina, mantener contacto visual y emplear un tono abierto. El carisma, advierten los expertos, se refleja en la capacidad de hacer sentir apreciado al otro en cada interacción.

El artículo de CNBC subraya que el uso regular de frases como “Eso tiene sentido” o “¿Cómo puedo ayudar?” eleva la percepción de simpatía y liderazgo, tanto en contextos personales como laborales. Onedio agrega que recordar a la otra persona que su presencia o sus opiniones importan fortalece la relación y deja una impresión positiva duradera.

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Las personas carismáticas no brillan por discursos complejos, sino por la forma en que hacen sentir a quienes las rodean, resumieron los expertos.