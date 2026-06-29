Tendencias

Las frases que usan las personas más carismáticas para conectar de inmediato con cualquiera, según dos expertos

Vanessa Van Edwards, investigadora en conducta humana, y John Bowe, especialista en oratoria, sostienen que la simpatía no es innata, sino entrenable, y que ciertas expresiones breves bastan para alcanzar un vínculo genuino y duradero

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Dos personas adultas mantienen una conversación amistosa y atenta en el interior de un café contemporáneo. Ambos disfrutan de una taza de café y se muestran involucrados en el diálogo, en un ambiente luminoso y acogedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas piensan que el carisma es un rasgo innato, una cualidad exclusiva que distingue a quienes nacen con una personalidad arrolladora o capacidad natural para atraer a los demás. Sin embargo, Vanessa Van Edwards, investigadora en conducta humana y experta en oratoria, afirma que es una habilidad que puede entrenarse y perfeccionarse a través de patrones de comunicación concretos.

Según explicó Van Edwards en un artículo publicado por CNBC, el carisma verdadero se construye sobre la base de la “calidez” y la “camaradería”. No se trata de sobresalir por volumen o protagonismo, sino de saber escuchar activamente, mostrar interés genuino y usar frases breves que hagan sentir al interlocutor validado y valorado. “Las personas carismáticas no necesariamente dominan la conversación, sino que logran que quienes las rodean se sientan importantes y comprendidos”, señala la especialista.

PUBLICIDAD

Esta perspectiva también ha sido respaldada por publicaciones como Psychology Today, que destaca que la capacidad de generar simpatía y confianza se apoya en la autenticidad y la atención plena durante el intercambio, con expresiones que, según los expertos, fomentan la apertura emocional y fortalecen el vínculo interpersonal.

El medio Toastmasters Magazine, perteneciente a una organización mundial sin fines de lucro que entrena la oratoria y el liderazgo, aborda el tema desde la práctica cotidiana y remarca que la construcción del carisma implica presencia, coherencia y agradecimiento. No basta con recurrir a frases hechas; es fundamental acompañarlas de gestos, contacto visual y una actitud que transmita respeto y empatía. La clave está en hacer sentir al otro escuchado y apreciado, lo que genera una atmósfera de confianza y entendimiento mutuo.

PUBLICIDAD

Las 5 frases que construyen simpatía y generan conexión inmediata

Cinco personas en una reunión de oficina: un hombre de pie saluda a una mujer sentada con un apretón de manos, en una mesa con laptops y tazas.
Los expertos coincidieron en que preguntar con interés, escuchar sin distracciones y agradecer de manera explícita permite cultivar carisma, simpatía y liderazgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas más carismáticas logran dejar huella en quienes las rodean a través de expresiones sencillas, directas y empáticas. Según un análisis de CNBC y expertos en comunicación, el uso estratégico de ciertas frases ayuda a construir relaciones sólidas y a ser percibido como alguien memorable, sin necesidad de grandes discursos ni talentos innatos.

Por su parte, John Bowe, experto en oratoria citado por CNBC, sostiene que el carisma puede entrenarse y que comienza con la elección de palabras. Entre las expresiones más recurrentes que utilizan las personas carismáticas se destacan: “¿Qué piensas tú?”, “Cuéntame más”, “Eso tiene sentido”, “¿Cómo puedo ayudar?” y “Gracias por compartirlo”.

Estas frases abren la puerta a la participación y refuerzan la autoestima del interlocutor. “El carisma no es impresionar, sino hacer sentir bien al otro sobre sí mismo”, afirma el especialista. Además, preguntar “¿Cómo te hizo sentir eso?” permite que la conversación se vuelva más personal y significativa, potenciando la conexión emocional.

Toastmasters Magazine aporta otro enfoque, señalando que el carisma se potencia con presencia, autenticidad y lenguaje sencillo: “Preguntar, escuchar y agradecer marcan la diferencia en cualquier interacción social”. Utilizar frases que invitan al otro a compartir, o que reconocen su aporte, genera un ambiente más abierto y propicio para el entendimiento mutuo.

La importancia de la autenticidad y la atención plena

Estas señales demuestran una falta de sensibilidad
Frases como “Cuéntame más”, “Eso tiene sentido” y “¿Qué piensas tú?” ayudan a validar al interlocutor y fortalecer el vínculo interpersonal - (Freepik)

La autenticidad es el ingrediente esencial para que estas frases tengan impacto real, de acuerdo con Toastmasters Magazine. No basta con repetir fórmulas; es necesario mostrar una atención genuina, mantener contacto visual y emplear un tono abierto. El carisma, advierten los expertos, se refleja en la capacidad de hacer sentir apreciado al otro en cada interacción.

El artículo de CNBC subraya que el uso regular de frases como “Eso tiene sentido” o “¿Cómo puedo ayudar?” eleva la percepción de simpatía y liderazgo, tanto en contextos personales como laborales. Onedio agrega que recordar a la otra persona que su presencia o sus opiniones importan fortalece la relación y deja una impresión positiva duradera.

Las personas carismáticas no brillan por discursos complejos, sino por la forma en que hacen sentir a quienes las rodean, resumieron los expertos.

Temas Relacionados

ComunicaciónEmpatíaConfianzaRelaciones personalesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Descubren cómo una proteína cerebral expande la enfermedad de Alzheimer de neurona a neurona

Un equipo de científicos de los Estados Unidos identificó un mecanismo que lleva la Tau tóxica de células enfermas a células sanas. Por qué el hallazgo publicado en la revista Cell abre una vía para detener el avance de la demencia, según contó uno de los investigadores a Infobae

Descubren cómo una proteína cerebral expande la enfermedad de Alzheimer de neurona a neurona

Adiós a los estantes tradicionales: la nueva tendencia cómoda y elegante para el hogar

La propuesta plantea una solución flexible pensada para hogares multifuncionales y que favorece el orden

Adiós a los estantes tradicionales: la nueva tendencia cómoda y elegante para el hogar

Llave inglesa o francesa: cuál es la diferencia y para qué sirve cada una

Un detalle ubicado cerca de las mordazas o más abajo modifica la comodidad, el acceso y el tipo de tarea que conviene resolver con cada modelo

Llave inglesa o francesa: cuál es la diferencia y para qué sirve cada una

Hallazgo en la Patagonia: descubren en Santa Cruz una planta fosilizada de 150 millones de años

Científicos del CONICET y del Museo Paleontológico Egidio Feruglio identificaron la especie en rocas jurásicas. Gracias a su estado excepcional de conservación permite ver detalles a nivel celular

Hallazgo en la Patagonia: descubren en Santa Cruz una planta fosilizada de 150 millones de años

Cuál es la vitamina presente en las verduras de hoja verde que se relaciona con mejor función pulmonar

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Edith Cowan de Australia halló que una mayor ingesta de este nutriente se asoció con menor tasa de EPOC, sobre todo en fumadores

Cuál es la vitamina presente en las verduras de hoja verde que se relaciona con mejor función pulmonar

DEPORTES

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: la Scratch busca la clasificación ante un elenco asiático que se defiende

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: la Scratch busca la clasificación ante un elenco asiático que se defiende

La meditación salvó su carrera en el tenis y ahora entrena jóvenes mientras patrulla las calles de Tailandia

Argentina, campeón invicto del Sudamericano Sub-12: el proyecto que apuesta al futuro del tenis nacional

La sutil decisión del Atlético de Madrid con Julián Álvarez y la postura de Simeone ante un posible pase

El crudo relato de dos futbolistas argentinos en medio de los terremotos en Venezuela: “Escuchaba la tierra quebrándose”

TELESHOW

La nueva faceta de Furia Scaglione: lanzó su álbum musical y causó revuelo con su voz

La nueva faceta de Furia Scaglione: lanzó su álbum musical y causó revuelo con su voz

La divertida anécdota de Darío Barassi al ir a misa con su hija menor: “Menos oído que yo”

Daniela Pantano, la reemplazante de Laurita Fernández en La cena de los tontos: “Hay mucho ego e inseguridad”

El fin de semana a puro fuego de Ivana Figueiras: romance, pasión futbolera y lencería con encaje

Guillermina Valdés contó su encuentro con el hijo de Ernestina Pais horas antes del fatal suceso: “Quedé impactada”

INFOBAE AMÉRICA

Un modelo matemático revela cómo se conectan las regiones cerebrales

Un modelo matemático revela cómo se conectan las regiones cerebrales

República Dominicana entrega Bono de Emergencia a más de 1,700 familias afectadas por las lluvias

Honduras: Ocho mil jóvenes podrán optar a becas universitarias

Colores y diversidad: Así se vivió la marcha del orgullo en El Salvador

Más de 400 trasplantes de células madre hematopoyéticas se han realizado hasta el momento en Panamá