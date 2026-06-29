El misterio del vestido de novia de Taylor Swift: quién lo podría diseñar y qué pistas alimentan la especulación

Taylor Swift mantiene en secreto los detalles de su boda con Travis Kelce, mientras crece la expectativa sobre el vestido de novia y el diseñador elegido

La boda entre Taylor Swift y Travis Kelce desencadenó una ola de especulaciones y apuestas, tanto sobre la celebración en sí como sobre el aspecto más glamoroso e intrigante: el vestido de novia que lucirá la superestrella.

El hermetismo del entorno de la pareja aumentó el interés mediático y de los fanáticos, y mientras los detalles clave se mantienen bajo estricta reserva, el foco recae en un puñado de diseñadores y casas de moda que podrían encargarse de crear el atuendo nupcial más esperado de la temporada.

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Según la revista Vogue, el Madison Square Garden de Nueva York figura como el principal candidato para las festividades los días 2 y 3 de julio, aunque ni la fecha ni el lugar fueron confirmados oficialmente.

Cinco diseñadores internacionales concentran las especulaciones por su vínculo con la artista, su trayectoria y su potencial para una elección histórica (Thea Traff/The New York Times)

La organización mantiene tal nivel de discreción que ni siquiera los invitados conocen con certeza los detalles de la ceremonia.

Candidatos en la mira para el vestido de novia de Taylor Swift

El universo de posibilidades es tan amplio como la trayectoria de la cantante, pero existen cinco nombres que sobresalen por sus méritos, su relación previa con la artista o sus características estilísticas.

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Cada uno de estos diseñadores aporta un enfoque propio, y su elección estaría cargada de significado tanto para Swift como para el sector de la moda internacional.

Para la Met Gala de 2010, Taylor Swift usó un vestido de Ralph Lauren (Instagram/@mmirrorballcult)

Ralph Lauren encabeza las opciones. El vínculo entre el legendario diseñador estadounidense y la cantante es conocido desde hace años.

Swift optó por prendas de Lauren en momentos clave de su vida personal, incluido el vestido halter a rayas en sus fotos de compromiso, que se agotó en tiendas poco después de su aparición pública.

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Taylor Swift ha elegido prendas de Ralph Lauren en momentos personales significativos, lo que refuerza la expectativa de verlo al frente de su vestido nupcial (Instagram/@taylorswift)

Esta cercanía, sumada al gusto de la artista por los símbolos y guiños personales, impulsa la teoría de que podría decantarse por Lauren para su gran día.

Elegir a Ralph Lauren no solo sería un homenaje a la moda estadounidense, sino también una reafirmación de la imagen de “Miss Americana” que Swift creó a lo largo de su carrera.

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Vivienne Westwood se perfila como favorita gracias a la afinidad estética y al uso recurrente de sus icónicos corsés por parte de Swift en distintos eventos públicos (Jay Biggerstaff-Imagn Images)

Vivienne Westwood se posiciona como otra de las grandes favoritas. En los últimos años, la artista ha mostrado una notable preferencia por las creaciones de la casa británica, tanto en eventos públicos como en su vida privada. Los corsés, una de las señas de identidad de Westwood, se han convertido en un elemento recurrente en el vestuario de Swift.

Desde conjuntos de cuadros en partidos de los Kansas City Chiefs hasta piezas más sofisticadas en galas y alfombras rojas, la influencia de Westwood se ha hecho presente.

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Su experiencia en moda nupcial y la capacidad para conjugar teatralidad y clasicismo la sitúan como una opción coherente con la estética que suele elegir la cantante.

Schiaparelli emerge como alternativa sofisticada tras la aparición de Taylor Swift con un diseño de la firma en los Premios Grammy 2024 (EFE)

Schiaparelli representa una alternativa menos habitual, pero igualmente poderosa. La relación de Swift con la casa fundada por Elsa Schiaparelli es reciente y limitada a una sola aparición: un vestido blanco drapeado y con bustier que la cantante lució en los Premios Grammy 2024.

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Sin embargo, este evento podría haber marcado el inicio de una colaboración más profunda. La dirección creativa de Daniel Roseberry ha dotado a la firma de un aire contemporáneo y dramático, características que bien podrían traducirse en un vestido de novia espectacular y fuera de lo común.

La escasa presencia de Schiaparelli en el armario de Swift añade un factor sorpresa que incrementa las posibilidades de que la cantante reserve la firma para una ocasión única.

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Apostar por Jackson Wiederhoeft implicaría una señal de apoyo a la nueva generación de diseñadores y a la innovación en moda nupcial (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jackson Wiederhoeft encarna la apuesta por el talento emergente y la innovación. Aunque el diseñador estadounidense es conocido por su trabajo en moda nupcial, Swift ha preferido hasta ahora sus propuestas más coloridas y audaces para apariciones en televisión y alfombras rojas.

La elección de Wiederhoeft supondría un espaldarazo a la nueva generación de creadores y reforzaría la imagen de Swift como impulsora de voces alternativas en la industria.

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La capacidad del diseñador para combinar elementos clásicos y modernos, además de su dominio en la confección de corsés, lo convierten en una opción atractiva para quienes esperan que la cantante sorprenda con algo inédito.

El dúo Laura Kim y Fernando Garcia, ex Oscar de la Renta y fundadores de Monse, ha vestido a Swift en varias ocasiones clave de su carrera (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

El dúo formado por Laura Kim y Fernando Garcia, responsables de Monse y, hasta hace poco, de Oscar de la Renta, completa la lista de favoritos, de acuerdo con Page Six. Taylor Swift lució repetidamente diseños de ambos, tanto bajo la etiqueta de Oscar de la Renta como en su actual etapa en Monse.

Entre los momentos más recordados figuran el vestido azul celeste con flores recortadas en la premier de su película “The Eras Tour” y diversos conjuntos en galas musicales.

La transición de Kim y Garcia a su propia firma podría tener un significado especial para Swift, que suele mantener lazos cercanos con los creadores que la han acompañado en distintos momentos de su carrera.

Secreto absoluto y expectativas sobre la boda

Ningún dato oficial se ha filtrado sobre el diseño o el creador del vestido, pero las preferencias recientes de la cantante orientan el debate hacia figuras clave de la moda (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

La estrategia de mantener todos los detalles bajo llave incrementó el interés y la especulación. La organización de la boda, que podría implicar el cierre de calles cercanas al Madison Square Garden y la presencia de muchos invitados en alguna de las jornadas, está pensada para garantizar privacidad y seguridad.

En cuanto al vestido, no se ha filtrado ninguna información concreta sobre el diseño final ni sobre quién será la persona encargada de crearlo.

Esto, según Daily Mail, ha dado pie a teorías sobre posibles inspiraciones, como el vestido que lució Elizabeth Taylor en su boda con Conrad Hilton en 1950, y a la inclusión de nombres como Sarah Burton, ex directora creativa de Alexander McQueen y responsable del vestido de novia de la Princesa de Gales.

Sin embargo, hasta el momento, la lista de candidatas principales permanece en el terreno de la especulación.