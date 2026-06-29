Sociedad

La emotiva despedida de la familia de uno de los pescadores que fue encontrado sin vida en el Río de la Plata

Los restos de Carlos Kovach y Sebastián Romegialli fueron localizados e identificados por sus seres queridos. Continúa la búsqueda del resto de los hombres que salieron en lancha a pescar

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Sigue el operativo de Prefectura Naval Argentina para encontrar rastros de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata (Fuente: 0221)
Sigue el operativo de Prefectura Naval Argentina para encontrar rastros de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata (Fuente: 0221)

Este domingo se confirmó la noticia del hallazgo del segundo cuerpo de los cinco pescadores que se perdieron en el Río de la Plata. Luego de un intenso operativo, se logró dar con los restos de Carlos Kovach, uno de los dos hermanos que estaban desaparecidos y su familia le dedicó un emotivo mensaje de despedida en las redes sociales.

Según pudo confirmar Infobae, ayer las autoridades bonaerenses realizaron un importante despliegue desde Hudson, el punto cero donde se había perdido la lancha. El hallazgo del cuerpo se produjo 20 kilómetros adentro a la altura de la zona de Punta Indio, a más de 130 kilómetros de donde habían salido.

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Los hermanos Kovach, dos de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata
Los hermanos Kovach, dos de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

De acuerdo a lo que pudo confirmar este medio, se trata de Carlos Kovach, uno de los cinco hombres que había salido a pescar. Tenía 60 años y era uno de los dos hermanos que integraban la tripulación. Según la descripción, se trataba de un hombre de tez blanca, 1,89 metros de altura, contextura delgada, semicalvo, con barba candado y ojos marrones.

Una de sus primas, Marta Kovach, le dedicó un conmovedor mensaje en Facebook. “Buen viaje, Carlos Kovach. Maxwell Smart, te saluda la 99, seguimos conectados con el alma, cambio y fuera”, escribió en el posteo que acompañó con una imagen.

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“Se requiere valentía para soltar y dejar ir... Soltar no es indiferencia, ni frialdad, ni darse por vencido. Y no, no significa que no duela.... Es dejar de hacer fuerza para retener. Soltar y bendecir la partida, es el acto de amor más grande, es honrar el camino.... Es entender y respetar el pacto álmico de cada ser... Es imposible saltar la parte difícil, por lenta, triste y dolorosa que sea, toca aceptarla, atravesarla y trascender con amor, acompañando de manera saludable el proceso. Alas para volar y motivos para quedarme...”, señaló en el texto.

Pescadores - La despedida de la familia
El mensaje de la familia para despedir a Carlos Kovach, cuyo cuerpo fue hallado este domingo

Una vez recuperado, el cuerpo fue trasladado a la base operativa, donde intervino la policía científica y los familiares pudieron reconocerlo. El operativo contó con la participación de bomberos voluntarios de Hudson, Bernal, Quilmes, Berazategui, Verónica, Brandsen y Magdalena, además de la Estación de Policía Comunal de Magdalena, la Prefectura Naval Argentina (PNA), control urbano, bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y pescadores colaboradores.

El doctor Frattini, de la Ayudantía Fiscal local, dispuso el inicio de actuaciones por Averiguación de Causales de Muerte, con la realización de autopsia y posterior entrega de los restos a los allegados del fallecido.

El hallazgo en suelo argentino se produjo un día después de que la Prefectura Nacional Naval de Uruguay reportara la aparición de otro cuerpo cerca de las costas de Montevideo. Un barco pesquero que navegaba en la zona divisó los restos y notificó a las autoridades del país vecino, quienes avisaron a sus pares argentinos al tener conocimiento del operativo en curso.

Este fin de semana también hallaron los restos de Sebastián Semegialli cerca de la costa de Uruguay
Este fin de semana también hallaron los restos de Sebastián Semegialli cerca de la costa de Uruguay

Se trataba de Sebastián Semegialli, de 52 años, quien era uno de los tripulantes de la lancha “Chamigo-Ho”, embarcación que zarpó el 14 de junio. La familia de Romegialli logró identificarlo tras ser notificada por las autoridades y trasladarse al lugar para el reconocimiento. Según su perfil de LinkedIn, era parte del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA) y había trabajado en CASAV, una empresa de elaboración de bebidas gaseosas.

Los cinco tripulantes que zarparon aquel domingo eran los hermanos Claudio y Carlos Kovach, el conductor de la embarcación, Alejandro Boscardin, de 28 años y el más joven del grupo, Damián Giubu, de 42 años, y Romegialli, oriundo de Berazategui.

La embarcación partió entre las 6 y las 8:30 del domingo 15 de junio. A las 20:50 de ese mismo día, personal del lugar alertó a la Prefectura de que la lancha no había regresado, momento a partir del cual el operativo de búsqueda no se interrumpió.

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