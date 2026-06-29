Geología y exploración espacial: así preparó la NASA a los astronautas de Artemis II para "leer" la Luna

El entrenamiento incluye clases teóricas, simulaciones y trabajo de campo en Kamestastin e Islandia como análogos terrestres de los paisajes lunares, enriqueciendo la formación geológica.

La preparación de las misiones tripuladas a la Luna depende cada vez menos de la improvisación y cada vez más de una formación científica rigurosa. Durante décadas, los astronautas registraron imágenes y recolectaron muestras que luego analizaban especialistas en la Tierra, con un margen limitado para la interpretación directa en tiempo real.

Esa brecha empezó a cerrarse con un programa de entrenamiento pensado para que cuatro astronautas aprendan a “leer” la Luna como si fueran geólogos profesionales. La incógnita inicial era si una tripulación con formación diversa podía adquirir, en un tiempo acotado, las herramientas necesarias para reconocer estructuras, materiales y procesos geológicos desde la órbita lunar.

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Para responder esa pregunta, un grupo de especialistas de la NASA diseñó un esquema de capacitación que combinó clases, trabajo de campo, simulaciones operativas y ejercicios digitales. El objetivo fue transformar a los integrantes de Artemis II en astronautas científicos capaces de describir la superficie lunar con precisión. Ese enfoque quedó documentado en un estudio publicado en la revista Acta Astronautica.

El nuevo rol de la tripulación de Artemis II

Astronautas como Reid Wiseman y Christina Koch se preparan para actuar como observadores expertos, reconociendo estructuras y materiales durante el sobrevuelo de la Luna.

El nuevo programa tuvo como protagonistas a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, integrantes de la misión Artemis II. La intención fue que no solo cumplieran funciones operativas, sino que actuaran como observadores expertos de la geología lunar. Según explicaron en el comunicado de prensa, el equipo de entrenamiento de la NASA se propuso que “los astronautas pudieran ver, describir y comprender la diversidad de la superficie lunar durante su vuelo de prueba alrededor de la Luna”.

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La iniciativa se apoyó en las lecciones que dejaron las misiones Apolo, aunque con un esquema actualizado y más amplio. El comunicado detalla que la formación incluyó una semana de fundamentos lunares, que brindó nociones sobre la historia geológica de la Luna, los principales procesos que la modelan y el legado de la exploración previa.

Los instructores presentaron conceptos como impacto, vulcanismo y tectónica, y luego los tradujeron a ejemplos concretos que la tripulación podía reconocer en imágenes y mapas modernos. Según se detalla en el estudio, esta etapa estableció una base de alfabetización lunar sobre la cual se construyeron el resto de las actividades.

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Un elemento central fue la inclusión del equipo del centro de control de misión en estas mismas sesiones para que controladores y astronautas compartieran el mismo lenguaje técnico y los mismos criterios de descripción. De esa manera, las comunicaciones durante el vuelo incorporaron términos científicos sin perder claridad operativa.

Entrenamiento de campo y tareas de geografía lunar

Astronautas y controladores de misión compartieron el mismo lenguaje técnico gracias a sesiones conjuntas, lo que mejoró la comunicación científica durante la misión Artemis II.

El programa no se limitó al aula. Kamestastin, en la región de Labrador canadiense, y las tierras altas islandesas se eligieron como análogos terrestres de entornos lunares. Allí, la tripulación manipuló rocas formadas por grandes impactos, observó estructuras generadas por meteoritos y recorrió amplios depósitos volcánicos.

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“El entrenamiento de campo permitió que la tripulación desarrollara una sensación de escala y una comprensión física de los procesos lunares”, indicaron los investigadores en el comunicado de prensa.

En Kamestastin, un gran cráter de impacto, los astronautas identificaron brechas y rocas fundidas en materiales ricos en feldespatos, un tipo de componente predominante en la corteza lunar. En Islandia, caminaron sobre lavas, cenizas y suelos helados que funcionan como analogía de regiones con regolito rico en hielo y otros volátiles. Según se detalla en el estudio, la exposición a estos paisajes reforzó la capacidad de describir colores, texturas y formas de relieve con un vocabulario geológico más preciso.

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Las salidas de campo se complementaron con tareas de geografía lunar asignadas como deberes. Los instructores entregaron mapas y vistas globales de la Luna para que los astronautas ubicaran cráteres, mares y regiones específicas de la cara oculta.

El comunicado resalta que estas actividades, repetidas a lo largo de varios meses, “proporcionaron una exposición constante a los mismos rasgos y consolidaron el reconocimiento visual de los principales puntos de referencia”. Según se detalla en el estudio, este enfoque reforzó la memoria espacial y permitió que la tripulación identificara con rapidez regiones objetivo durante las simulaciones.

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Simulaciones en Orion y planificación de observación

Las tareas de geografía lunar, realizadas durante meses, reforzaron la memoria espacial de los astronautas y mejoraron el reconocimiento de regiones objetivo en la cara oculta de la Luna.

Otro pilar del programa fue el entrenamiento operativo en maquetas y simuladores de la nave Orion. La tripulación practicó la toma de imágenes, el uso de cámaras de alta resolución y la coordinación de movimientos en un espacio muy reducido.

El comunicado de la NASA describe que se diseñaron sesiones específicas para que cada astronauta asumiera funciones claras, como observar a través de las ventanillas, manejar las cámaras, registrar descripciones o seguir en paralelo el software de planificación.

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Ese sistema digital, conocido como Lunar Targeting Plan, integró mapas, trayectorias orbitales y ventanas de iluminación. Según el comunicado, la herramienta permitió que los astronautas ensayaran antes del vuelo qué rasgos verían en cada momento y cómo priorizarían los objetivos científicos.

El estudio académico indica que este sistema vinculó de manera directa el entrenamiento en geografía lunar con las operaciones reales, porque las mismas pantallas y productos visuales aparecieron luego en las simulaciones con el centro de control.

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Las simulaciones incluyeron escenarios con cambios inesperados en el horario de paso sobre determinadas regiones o con condiciones de luz menos favorables que las previstas. Los instructores ajustaron los ejercicios para que la tripulación se acostumbrara a modificar sobre la marcha sus listas de objetivos y sus descripciones. “El objetivo fue que los astronautas se sintieran cómodos al tomar decisiones científicas en tiempo real, en lugar de limitarse a seguir una secuencia fija de capturas”, explicaron en el comunicado de prensa.

Resultados en vuelo y próximas misiones

El estudio publicado destaca que Artemis II dejó recomendaciones clave para futuras misiones, subrayando la importancia de la actualización de contenidos y la toma de decisiones basada en escenarios prácticos.

Durante el sobrevuelo lunar de Artemis II, la tripulación puso a prueba esa preparación. Según se detalla en el estudio, una de las observaciones fue la descripción de la meseta Aristarchus, una región compleja y poco explorada.

El trabajo reproduce notas de Jeremy Hansen, quien advirtió que los tonos marrones parecían depósitos sobre mares más oscuros asociados a sistemas de rayos de cráteres, mientras que la meseta en sí mostraba matices verdosos. El estudio señala que estas descripciones, obtenidas desde la órbita, aportan información sobre la composición y la historia geológica de la zona y pueden orientar futuras misiones de superficie.

La experiencia dejó además una serie de recomendaciones para la exploración humana del sistema solar. El comunicado institucional detalla que el equipo de entrenamiento identificó la necesidad de actualizar y refrescar con frecuencia el contenido científico para sostener la memoria a lo largo de campañas extensas.

También concluyó que los ejercicios basados en escenarios concretos, con énfasis en la toma de decisiones, resultaron más efectivos que las sesiones puramente teóricas. “La tripulación de Artemis II se convirtió en un referente para mejorar la preparación científica de misiones posteriores”, indicaron los responsables en el comunicado de prensa.

Según se detalla en el estudio, la NASA planea aplicar estas lecciones a las próximas misiones Artemis que incluirán alunizajes y estadías prolongadas en la superficie. El objetivo declarado es que las tripulaciones futuras lleguen a la Luna no solo como operadores técnicos, sino como científicos y curadores de las muestras que recojan, con capacidad para interpretar sobre el terreno los paisajes y materiales que encuentren.