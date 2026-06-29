Por qué el tráfico y el tiempo de viaje pueden ser factores clave a la hora de aceptar una primera cita, según expertos

Helen Fisher sostuvo que viajar demasiado para una primera cita puede interpretarse como una señal de que la otra persona no justifica ese esfuerzo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 61% de los solteros en Estados Unidos no está dispuesto a desplazarse más de 30 minutos para una primera cita, según una encuesta difundida por CNBC. Esta tendencia revela cómo el valor del tiempo y la comodidad se imponen en las dinámicas actuales de las relaciones, en un contexto donde la inmediatez y la eficiencia parecen determinar incluso las oportunidades de conocer a alguien nuevo.

Un análisis realizado por la plataforma de citas Match y citado por CNBC indica que la distancia geográfica se ha convertido en un factor decisivo para avanzar o descartar un posible encuentro romántico. “No es sorprendente que la gente quiera minimizar el esfuerzo inicial”, explicó Logan Ury, directora de relaciones en Hinge, en declaraciones recogidas por el medio. La percepción del tiempo invertido y la logística influyen en la toma de decisiones de quienes buscan pareja, sobre todo al considerar que la mayoría de los solteros prioriza la conveniencia y la rapidez. Esta tendencia se acentúa en grandes ciudades, donde el tráfico y el transporte público pueden transformar una cita potencial en una tarea compleja.

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El reporte de CNBC agrega que la preferencia por encuentros cercanos también responde a un cambio en la percepción del riesgo y el valor personal. “Las personas buscan maximizar la eficiencia en todos los aspectos de su vida social, incluidas las citas. Si sienten que deben desplazarse demasiado, pueden interpretar la situación como una señal de que la otra persona no vale suficiente la pena”, afirmó Helen Fisher, antropóloga y asesora científica de Match Group. Además, sostiene que esta actitud refleja un enfoque pragmático frente a las expectativas románticas, donde la autovaloración y la administración del tiempo se entrelazan.

¿Cómo decidir si vale la pena invertir más tiempo en una primera cita?

Logan Ury, directora de relaciones en Hinge, afirmó que los solteros buscan minimizar el esfuerzo inicial en las citas y priorizan la conveniencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Determinar si un encuentro justifica un viaje más largo implica evaluar señales previas y expectativas personales, según expertos consultados por Psychology Today y The Guardian. Una recomendación frecuente es observar la calidad de la comunicación antes de concretar la cita. “Si la conversación fluye, hay intereses en común y se percibe autenticidad, podría valer la pena salir de la zona de confort”, detalla un artículo de Psychology Today sobre dinámicas de citas modernas.

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Otro aspecto relevante es el contexto social y emocional de la persona que busca pareja. The Guardian cita a la psicóloga Linda Blair, quien recomienda establecer límites claros sobre el tiempo y la distancia que cada uno está dispuesto a invertir. “Reconocer el propio valor y definir expectativas realistas ayuda a evitar frustraciones y a tomar decisiones más informadas”, señala.

La tecnología también ha modificado la percepción de las distancias. Plataformas como Hinge, Tinder y Bumble ofrecen filtros para delimitar rangos geográficos, lo que permite a los usuarios elegir el radio de búsqueda con precisión. Sin embargo, según CNBC, el filtro por distancia no resuelve el dilema de fondo: cuándo vale la pena hacer una excepción. “No existe una regla universal; cada caso depende del nivel de interés, el contexto y la disposición emocional de las personas”, concluye Fisher en el informe.

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El impacto de la inmediatez y la comodidad en los vínculos modernos

La distancia geográfica se convirtió en un factor decisivo para aceptar o descartar una primera cita, de acuerdo con un análisis de Match citado por CNBC - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia a evitar desplazamientos largos para una primera cita refleja un cambio en las prioridades y en la forma en que los solteros valoran su tiempo, su comodidad y sus expectativas románticas, de acuerdo con los especialistas citados por CNBC, Psychology Today y The Guardian. La rapidez y la accesibilidad que ofrecen las aplicaciones de citas han elevado el estándar de conveniencia en la búsqueda de pareja, lo que puede limitar experiencias espontáneas, pero también protege el tiempo y el bienestar de los usuarios.

Expertos como Fisher y Ury coinciden en que, para muchos, la decisión de no invertir más de media hora en un encuentro inicial está alineada con una gestión racional de los recursos personales, en especial el tiempo. El proceso se ha vuelto más selectivo y menos dispuesto a compromisos que no aseguran una mínima compatibilidad previa.

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