Masacre en Sanarate, Guatemala: Cinco personas fallecidas y varias heridas tras balacera

Investigación de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público busca aclarar qué detonó la balacera en Sanarate (Foto cortesía Bomberos Municipales Departamentales de Guatemala)

Un ataque armado en Las Margaritas, en Sanarate, dejó este 29 de junio al menos cinco muertos y heridos, en un caso que las autoridades de Guatemala investigan para determinar si se trató de un enfrentamiento vinculado con extorsiones o de otra secuencia aún no confirmada.

La información inicial presenta diferencias sobre el saldo final. Los Bomberos Municipales Departamentales informaron cinco personas fallecidas y una herida, mientras que Soy 502 señaló que el hecho dejó cinco muertos y dos heridos, entre ellos un menor de edad trasladado a un hospital.

Según el parte difundido por los socorristas, al llegar a la colonia Las Margaritas las víctimas ya no tenían signos vitales por la gravedad de las heridas. El cuerpo de bomberos precisó que entre los fallecidos había tres hombres y dos mujeres y que brindó atención prehospitalaria a un hombre herido antes de trasladarlo a un centro asistencial.

PUBLICIDAD

Hipótesis preliminar sobre las víctimas y los atacantes

Según Prensa Libre, seis personas murieron en el hecho armado ocurrido este lunes 29 de junio. La publicación señaló, con base en información preliminar, que entre las víctimas había tres comerciantes, dos hombres señalados de forma inicial como presuntos sicarios y una persona que caminaba por el lugar, alcanzada por una bala perdida.

La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público resguardan la escena del tiroteo en Sanarate (Foto cortesía Bomberos Municipales Departamentales de Guatemala)

El diario aclaró que esa reconstrucción todavía no cuenta con una versión oficial. También indicó que, de manera preliminar, se presume que los tres comerciantes habrían repelido la agresión de los dos presuntos atacantes, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Esa hipótesis explicaría por qué algunas de las víctimas quedaron dentro de una vivienda de la colonia. La misma versión, todavía bajo investigación, ubica el origen del hecho en una agresión inicial que luego escaló hasta dejar los cuerpos en distintos puntos de la escena.

PUBLICIDAD

La pesquisa de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público

Agentes de la Policía Nacional Civil resguardan el lugar y realizan diligencias para establecer la secuencia de los hechos. Investigadores de la PNC y fiscales del Ministerio Público recopilan indicios y testimonios para esclarecer lo ocurrido.

Entre las primeras líneas de investigación aparece una posible relación con extorsiones, de acuerdo con la información preliminar citada por el diario. Ese extremo no ha sido confirmado oficialmente y forma parte de las averiguaciones en curso.

Ataque armado en Las Margaritas, Sanarate: cinco muertos, versiones cruzadas y una pista de extorsiones que la PNC aún no confirma (Foto cortesía Bomberos Municipales Departamentales de Guatemala)

Los bomberos notificaron a las autoridades correspondientes después de constatar las muertes y asistir a los heridos. Las autoridades indicaron que la pesquisa continúa y que en las próximas horas podrían ofrecer información oficial sobre el caso.

PUBLICIDAD

Zona de alto riesgo

El Progreso alcanzó en abril de 2026 una tasa interanual de 19.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, después de cuatro asesinatos registrados ese mes, y consolidó una evolución opuesta a la de Guatemala, donde los homicidios bajaron en los primeros meses del año.

Entre enero y mayo, el país sumó 1,168 homicidios, una caída del 13% frente al mismo período de 2025, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. En contraste, el departamento profundizó una curva ascendente entre enero y abril, de acuerdo con los informes de Diálogos.

En abril, los cuatro homicidios contabilizados en El Progreso correspondieron a una mujer y tres hombres. Ese registro llevó la tasa interanual a 19.9 por cada 100,000 habitantes, con un aumento del 42.1% respecto del mismo tramo del año anterior.

PUBLICIDAD

Bomberos y medios difieren sobre heridos y número final de víctimas. La escena dejó cuerpos en varios puntos, dentro y fuera de una vivienda. El Ministerio Público reúne indicios para reconstruir la secuencia. Foto cortesía

El dato respondió de manera directa a la pregunta central sobre la situación del departamento: la violencia letal subió allí mientras descendía en el conjunto del país. Esa divergencia quedó reflejada en la secuencia mensual que mostró un deterioro local sostenido.