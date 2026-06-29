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Receta de batatas gratinadas al horno, rápida y fácil

Una preparación con rodajas de batata cocidas y cubiertas con crema y quesos logra una capa dorada y crocante, y una textura tierna por dentro, pensada para acompañar carnes o pollo

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Plato de batatas gratinadas con queso, hierbas y pimienta en un recipiente de cerámica, con copa de vino blanco, cuchara y servilleta sobre mesa de madera.
La receta indica precalentar el horno a 200°C y cortar las batatas en rodajas finas de 0,5 cm para lograr una cocción pareja - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un clásico reinventa la mesa familiar: las batatas gratinadas al horno. Son la guarnición que despierta nostalgia, trayendo recuerdos de domingos largos, con el perfume dulzón y tostado invadiendo la cocina. Ese toque dorado y crocante por fuera, suave y cremoso por dentro, es el guiño perfecto para acompañar carnes, pollos o simplemente alegrar una comida cotidiana.

Este plato tiene esa magia simple de lo hecho en casa: transforma un tubérculo en una preparación capaz de robar protagonismo, incluso frente a los cortes de carne más codiciados del asado argentino. Cada fuente humeante invita a servirse una y otra vez, porque sabe a reunión, a infancia y a recetas que pasan de generación en generación.

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Las batatas, protagonistas del otoño y el invierno, son inseparables de la cocina argentina. Aparecen tanto en guarniciones sencillas como en recetas regionales, y su versión gratinada es una verdadera favorita cuando el clima invita a prender el horno. El gratinado, técnica popular en nuestra gastronomía, transforma ingredientes nobles en platos memorables, gracias al toque dorado y su irresistible perfume. Así, las batatas gratinadas al horno se ganaron un espacio en la memoria de muchas familias, como un plato versátil, siempre bien recibido y fácil de personalizar al gusto.

Receta de batatas gratinadas al horno

Se trata de una preparación simple: rodajas de batata cocidas al horno, cubiertas con queso y crema, gratinadas hasta lograr una superficie crocante y tentadora. El secreto está en cortar las batatas en rodajas finas y no escatimar en el queso para el gratinado.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 800 g de batatas
  • 200 g de queso cremoso (o mozzarella)
  • 100 g de queso rallado (tipo reggianito o similar)
  • 200 ml de crema de leche
  • 2 cucharadas de manteca
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 pizca de nuez moscada (opcional)
Un recipiente blanco con patatas gratinadas al horno, queso, hierbas verdes. Una cuchara, un salero y un paño en una tabla de madera.
La receta de batatas gratinadas al horno combina rodajas de batata con queso, crema de leche y un gratinado dorado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer batatas gratinadas al horno, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200°C. Pelar las batatas y cortarlas en rodajas finas, de 0,5 cm aproximadamente.
  2. Enmantecar una fuente para horno con 1 cucharada de manteca.
  3. Disponer una capa de batatas, superponiéndolas apenas.
  4. Salpimentar y, si se desea, agregar una pizca de nuez moscada.
  5. Cubrir con parte del queso cremoso cortado en cubos y un poco de queso rallado.
  6. Repetir el proceso hasta terminar los ingredientes, siempre terminando con queso rallado arriba.
  7. Verter la crema de leche de manera uniforme sobre toda la preparación.
  8. Distribuir la manteca restante en trocitos sobre la superficie.
  9. Hornear durante 30 minutos o hasta que las batatas estén tiernas y la superficie bien dorada y gratinada. Consejo clave: Si el gratinado no se dora lo suficiente, subir la fuente a la rejilla superior y dejar 5 minutos más.
  10. Dejar reposar 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 290 kcal
  • Grasas: 14 g
  • Carbohidratos: 34 g
  • Proteínas: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, dura hasta 3 días en recipiente cerrado. Puede freezarse por hasta 2 meses; recalentar en horno para recuperar el gratinado.

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