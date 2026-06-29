Receta de batatas gratinadas al horno, rápida y fácil

Un clásico reinventa la mesa familiar: las batatas gratinadas al horno. Son la guarnición que despierta nostalgia, trayendo recuerdos de domingos largos, con el perfume dulzón y tostado invadiendo la cocina. Ese toque dorado y crocante por fuera, suave y cremoso por dentro, es el guiño perfecto para acompañar carnes, pollos o simplemente alegrar una comida cotidiana.
Este plato tiene esa magia simple de lo hecho en casa: transforma un tubérculo en una preparación capaz de robar protagonismo, incluso frente a los cortes de carne más codiciados del asado argentino. Cada fuente humeante invita a servirse una y otra vez, porque sabe a reunión, a infancia y a recetas que pasan de generación en generación.
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Las batatas, protagonistas del otoño y el invierno, son inseparables de la cocina argentina. Aparecen tanto en guarniciones sencillas como en recetas regionales, y su versión gratinada es una verdadera favorita cuando el clima invita a prender el horno. El gratinado, técnica popular en nuestra gastronomía, transforma ingredientes nobles en platos memorables, gracias al toque dorado y su irresistible perfume. Así, las batatas gratinadas al horno se ganaron un espacio en la memoria de muchas familias, como un plato versátil, siempre bien recibido y fácil de personalizar al gusto.
Receta de batatas gratinadas al horno
Se trata de una preparación simple: rodajas de batata cocidas al horno, cubiertas con queso y crema, gratinadas hasta lograr una superficie crocante y tentadora. El secreto está en cortar las batatas en rodajas finas y no escatimar en el queso para el gratinado.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 800 g de batatas
- 200 g de queso cremoso (o mozzarella)
- 100 g de queso rallado (tipo reggianito o similar)
- 200 ml de crema de leche
- 2 cucharadas de manteca
- Sal y pimienta a gusto
- 1 pizca de nuez moscada (opcional)
Cómo hacer batatas gratinadas al horno, paso a paso
- Precalentar el horno a 200°C. Pelar las batatas y cortarlas en rodajas finas, de 0,5 cm aproximadamente.
- Enmantecar una fuente para horno con 1 cucharada de manteca.
- Disponer una capa de batatas, superponiéndolas apenas.
- Salpimentar y, si se desea, agregar una pizca de nuez moscada.
- Cubrir con parte del queso cremoso cortado en cubos y un poco de queso rallado.
- Repetir el proceso hasta terminar los ingredientes, siempre terminando con queso rallado arriba.
- Verter la crema de leche de manera uniforme sobre toda la preparación.
- Distribuir la manteca restante en trocitos sobre la superficie.
- Hornear durante 30 minutos o hasta que las batatas estén tiernas y la superficie bien dorada y gratinada. Consejo clave: Si el gratinado no se dora lo suficiente, subir la fuente a la rejilla superior y dejar 5 minutos más.
- Dejar reposar 5 minutos antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones como guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 290 kcal
- Grasas: 14 g
- Carbohidratos: 34 g
- Proteínas: 8 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, dura hasta 3 días en recipiente cerrado. Puede freezarse por hasta 2 meses; recalentar en horno para recuperar el gratinado.
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