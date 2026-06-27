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Matilda Blanco activó una red solidaria para buscarles hogar a perros y gatos que sobrevivieron a un incendio

Desde hace más de 10 años, la asesora de imagen colabora con un refugio que alberga a más de 60 animales y que quedó en ruinas tras un grave siniestro. Le contó a Infobae cómo organiza la asistencia a los sobrevivientes

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Dibujo a lápiz de color que muestra un gran grupo de perros de diversos tamaños y pelajes, con tonos marrones, negros y blancos.
El incendio en Rescatados Isla Maciel destruyó el refugio y provocó la muerte de decenas de animales, la emergencia movilizó a toda la comunidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un incendio devastó en la madrugada del jueves el refugio Rescatados Isla Maciel, en Avellaneda. Las llamas provocaron la muerte de decenas de animales y dejaron a la comunidad proteccionista en estado de emergencia. La situación disparó una urgente red solidaria difundida por Matilda Blanco, reconocida asesora de imagen y activista, quien impulsa la búsqueda de familias transitorias para los perros y gatos sobrevivientes.

En diálogo con Infobae, la productora de moda relató cómo la tragedia afectó no solo a los animales, sino también a quienes sostienen diariamente la protección animal. Voluntarios y vecinos colaboran para asistir a los animales rescatados, mientras Deonilda Miranda —fundadora del refugio— permanece internada recuperándose de graves quemaduras.

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El vínculo de Matilda Blanco con el refugio

El compromiso de Matilda Blanco con el refugio surgió hace más de una década, cuando conoció a Deonilda Miranda a través de otra activista. Según relató a Infobae, ese encuentro marcó el inicio de una colaboración constante: “Me fui sumando de a poco a la causa consiguiendo alimento y poniendo mis redes a disposición para que eso sucediera, sobre todo en época de pandemia”. Durante ese período, la emergencia por la cantidad de animales impulsó la consolidación del refugio, que subsistió por el esfuerzo de su fundadora y las donaciones gestionadas por la red.

Matilda Blanco
Matilda Blanco difunde las ayudas de la red solidaria que organiza tránsitos y colectas para los animales sobrevivientes y la reconstrucción del refugio (@matildablanco)

La labor cotidiana en Rescatados Isla Maciel enfrentó múltiples desafíos. Matilda Blanco explicó que la construcción de los caniles requirió el aporte de materiales y mano de obra solidaria: “Había que conseguir rejas y fuimos ellas. Después las chapas y el material”. El refugio creció a pesar de la sobrecarga y las dificultades económicas. “Llegó un momento que Deonilda estaba desbordada, pero seguía recibiendo animales porque le daba pena y prefería tenerlos con ella que en la calle”, explicó.

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La situación financiera se agravó en el último año. Matilda precisó que las donaciones de alimento y las colaboraciones con marcas se volvieron difíciles de conseguir. Frente a este panorama, el apoyo comunitario se intensificó a través de ferias y colectas, como la realizada junto a la asociación Caballos de Quilmes.

El mes pasado, Matilda coordinó una feria de moda circular con la participación de celebridades y donaciones de figuras públicas. El evento permitió reunir fondos tanto para el hospital de caballos, que asiste a animales rescatados de situaciones de explotación, como para Rescatados Isla Maciel. Todo lo recaudado se destinó a cubrir insumos y necesidades básicas de ambas organizaciones, lo que deja en evidencia cómo la unión de distintas redes solidarias puede potenciar las acciones de rescate y rehabilitación animal.

El incendio y sus consecuencias

La madrugada del incendio marcó un antes y un después para Rescatados Isla Maciel. El fuego comenzó en una de las habitaciones mientras Deonilda dormía. Al despertarse y advertir las llamas, intentó rescatar a la mayor cantidad de animales posible. Matilda describió: “Entró tantas veces para salvar animales, y terminó con el 50% del cuerpo quemado”. El siniestro destruyó por completo el refugio y causó la muerte de la mitad de los animales albergados. En ese momento, el lugar alojaba a 65 animales entre perros y gatos.

Un incendio devastó el refugio Rescatados Isla Maciel
El siniestro destruyó el refugio y causó la muerte de la mitad de los animales, en ese momento había 65 entre perros y gatos (Gentileza: Matilda Blanco)

La respuesta inmediata incluyó la intervención de los bomberos y el traslado de los sobrevivientes por parte del área del Hospital veterinario municipal Zoonosis de Avellaneda. Los rescatistas y vecinos también participaron en la búsqueda de animales que escaparon durante el incendio y en la provisión de insumos básicos.

Actualmente, los principales pedidos de la red solidaria giran en torno a la necesidad de encontrar tránsitos y adopciones para los animales, que permanecen judicializados y bajo custodia veterinaria. “Lo que más se necesita en este momento son dos cosas: uno es tránsito para estos animales, otro es ayuda para Deonilda, que lo perdió todo”, enfatizó Matilda.

Actualmente hay 21 perros del refugio bajo el resguardo de Zoonosis. De ese grupo, 10 se encuentran en condiciones de ser trasladados a hogares de tránsito, mientras que los restantes requieren estudios veterinarios antes de poder salir. Las personas interesadas en ofrecer tránsito pueden acercarse a las instalaciones de Zoonosis, donde recibirán una entrevista previa y toda la información necesaria sobre los animales:

  • Avenida Gral. Paz 441, Avellaneda
  • Avendida Manuel Belgrano 957, Avellaneda

Solidaridad colectiva y próximas acciones

Un incendio devastó el refugio Rescatados Isla Maciel
La colecta impulsada por Matilda Blanco destina fondos a la recuperación de Deonilda y la reconstrucción del refugio perdido (Gentileza: Matilda Blanco)

La tragedia en Rescatados Isla Maciel movilizó a la comunidad y a organizaciones aliadas. La colecta fue difundida por Matilda en sus redes. El objetivo principal es canalizar donaciones destinadas a la recuperación de Deonilda y la reconstrucción del refugio. Además, se solicita la donación de frazadas, alimentos e insumos básicos. “Ella quedó sin nada, porque encima habían llegado al refugio donaciones que eran ropa para ella, zapatillas, medicamentos. Y lo perdió todo”, detalló.

La situación de Deonilda permanece crítica. Se encuentra internada, bajo el cuidado de su hermana, mientras continúa la campaña para cubrir los gastos médicos y de subsistencia. El operativo de ayuda cuenta con la participación de vecinos, rescatistas y organismos municipales que, según Matilda, mantienen la asistencia directa a los animales afectados.

Deo es una mujer que ama mucho a los animales”, exclamó Matilda, subrayando la dedicación y el perfil bajo de la fundadora. La red solidaria convoca a la sociedad a sumarse y contribuir en esta etapa de emergencia, donde cada aporte resulta fundamental para la reconstrucción y el rescate de los animales que esperan una nueva oportunidad.

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