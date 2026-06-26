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Mundial 2026: cómo evitar excesos y comer saludable durante los partidos

La licenciada en Nutrición, Solana Argüeso, explicó en Infobae al Mediodía que el desafío no es buscar la perfección, sino encontrar un equilibrio

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La meta no es buscar la perfección, sino encontrar un equilibrio que pueda sostenerse en el tiempo. Una picada saludable puede ser igual de rica y variada que una tradicional. La clave es priorizar alimentos frescos y con buen aporte nutricional

En la Argentina, los grandes eventos deportivos como el Mundial suelen ser sinónimo de reuniones, asados y picadas abundantes. Durante una entrevista en Infobae al Mediodía, la licenciada en Nutrición, Solana Argüeso, advirtió que el contexto social no debe ser excusa para descuidar la alimentación: “Siempre tratamos de hacer una pequeña educación alimentaria, de buscar opciones un poco más saludables dentro de estas picadas”.

El desafío, explicó, no es buscar la perfección, sino encontrar un equilibrio que pueda sostenerse en el tiempo: “Una picada saludable puede ser igual de rica y variada que una tradicional. La clave es priorizar alimentos frescos y con buen aporte nutricional”.

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Según remarcó, el estrés y la ansiedad que generan los partidos también impactan en los hábitos: “Pueden alterar el funcionamiento gastrointestinal, favoreciendo síntomas como acidez, distensión abdominal o sensación de pesadez. Además, muchas personas comen de manera automática o más rápido cuando están concentradas en el partido, lo que puede llevar a consumir más cantidad de la necesaria”.

“Los argentinos lo tenemos muy incorporado esto de juntarnos a ver el partido, que haya siempre un asado, una picada de por medio”, explicó Argüeso
“Los argentinos lo tenemos muy incorporado esto de juntarnos a ver el partido, que haya siempre un asado, una picada de por medio”, explicó Argüeso

Qué comer durante los partidos: recomendaciones prácticas

Llegar al partido sin hambre es un primer paso para evitar el exceso. Argüeso recomendó: “Lo ideal es realizar una comida equilibrada previamente. Esto ayuda a evitar el picoteo impulsivo y el consumo excesivo de snacks”.

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En cuanto a las opciones para la mesa, la especialista del Hospital de Clínicas de la UBA propuso alternativas sencillas y accesibles: bastones de zanahoria y apio, dips de hummus, guacamole casero, yogur condimentado, tomates cherry, quesos magros, frutos secos sin sal, pochoclo casero con poca sal y manteca, mini sándwiches integrales de pollo o atún, brochettes de frutas frescas, y ensaladas individuales. “Tratar de sumar más vegetales no solo ayuda a la salud, sino también al bolsillo”, remarcó.

Sobre las carnes y el clásico asado, Argüeso fue clara: “El asado sí, siempre y cuando, teniendo en cuenta qué tipo de asado. Las achuras y vísceras tienen mucha grasa y sodio, por eso preferimos cortes magros como la colita de cuadril o el lomo. El chorizo y la morcilla, por ser embutidos, mejor en menor cantidad”. Es decir, conviene priorizar los cortes con menos grasa y acompañar con verduras a la parrilla o ensaladas.

La nutricionista advirtió que el contexto social no debe ser excusa para descuidar la alimentación durante los grandes eventos deportivos

La sal y los alimentos ultraprocesados fueron otro foco de la charla. “Consumimos el doble de sodio de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. No es solo la sal que agregamos, sino la que ya viene en productos procesados, congelados y gaseosas”, enfatizó la nutricionista. Esto significa que, aun sin sumar sal, muchos productos que se consumen durante los partidos ya contienen cantidades elevadas de sodio.

Mundial, ansiedad y cuidados, según la edad

Para enfrentar la ansiedad por el resultado, Argüeso aconsejó “comer tranquilo, compartir con amigos, pero sin la ansiedad que induce al picoteo y a perder el control de lo que uno está comiendo”.

La Dirección de Alimentación del Hospital de Clínicas también elaboró recomendaciones específicas, según la edad y el estado de salud. Para personas con hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares, se sugiere planificar con anticipación, priorizar preparaciones caseras y limitar el consumo de sodio, grasas saturadas y azúcares simples.

El estrés y la ansiedad de los partidos pueden alterar el funcionamiento gastrointestinal y llevar a comer de más, alertó la nutricionista
El estrés y la ansiedad de los partidos pueden alterar el funcionamiento gastrointestinal y llevar a comer de más, alertó la nutricionista

“En el caso de quienes tienen diabetes, también es importante respetar los horarios habituales de las comidas y evitar largos períodos de ayuno seguidos de ingestas abundantes”, subrayó. Es decir, mantener la regularidad y no suspender la medicación ni los controles.

Para los niños, la nutricionista destacó que los partidos pueden ser una oportunidad para ofrecer frutas, verduras, quesos, yogures o pochoclo casero. “El foco debe estar en el momento compartido y no solo en la comida”, recomendó. En el caso de los adultos mayores, puso especial atención a la hidratación: “Hay que moderar el consumo de sal, alcohol y comidas muy grasas, y elegir alimentos de fácil masticación y digestión”.

Por último, en lo que respecta a las bebidas, Argüeso sugirió: “El agua debe ser la bebida principal. También pueden sumarse aguas saborizadas naturalmente, limonadas, soda o bebidas sin agregado de azúcares”. Y, ante la consulta por el consumo de alcohol, remarcó la importancia de la moderación.

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