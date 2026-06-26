Bersuit en Infobae a la Tarde: Maradona, el fútbol y los 25 años de un disco que marcó una época

Bersuit Vergarabat repasó en Infobae a la Tarde su vínculo con Maradona, el fútbol y los 25 años de Hijos del culo

Hay bandas cuya historia no puede separarse del fútbol. Bersuit Vergarabat es una de ellas. Desde canciones que terminaron convirtiéndose en himnos populares hasta recitales atravesados por los Mundiales, la pelota siempre ocupó un lugar central en el recorrido del grupo. En medio de la gira por los 25 años de Hijos del culo, Dani Suárez y Juan Subirá pasaron por Infobae a la Tarde y repasaron esa relación con anécdotas que incluyeron a Diego Maradona, partidos inolvidables vistos en plena gira y un disco que, dos décadas y media después, sigue dialogando con la realidad argentina.

Entre todos los recuerdos, hubo uno que sobresalió por encima del resto. Fue la inesperada visita de Maradona al camarín de la banda antes de un show. Suárez contó que, en el momento, la escena les pareció casi natural por la vorágine de lo que estaban viviendo, aunque con el paso del tiempo tomó otra dimensión. “Después se lo contás a un amigo y te dice: ‘Pará, ¿qué Diego?’. Y cuando respondés ‘Maradona’, recién ahí entendés lo que significó”, recordó.

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Subirá completó la escena con otro detalle que todavía lo hace sonreír. Según contó, el ex capitán de la Selección abrió la puerta de la carpa donde la banda se estaba cambiando y, sin demasiados preámbulos, preguntó qué tenía que hacer para convencerlos de tocar en su programa. “No lo podíamos creer”, resumió.

Dani Suárez recordó la visita de Diego Maradona al camarín de Bersuit antes de un show y dijo que con el tiempo entendieron su dimensión (Infobae en Vivo)

La pasión futbolera nunca quedó limitada a esos encuentros. Subirá reconoció que vive cada Mundial con la misma intensidad desde 1978 y que es un hincha “muy fanático de River y de Argentina”. Esa pasión también obligó a adaptar más de una gira.

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Una de las postales más recordadas ocurrió durante el Mundial de Alemania 2006, cuando Bersuit tenía programado un recital en Zaragoza el mismo día del partido entre Argentina y México por los octavos de final.

La solución fue sencilla: ver el encuentro junto al público y subir al escenario apenas terminó. “Vimos el partido ahí con toda la gente, terminó el gol de Maxi Rodríguez y salimos a tocar tranquilos”, recordó Suárez, para quien esa mezcla entre recitales y fútbol se repitió en numerosas oportunidades.

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No siempre, claro, los recuerdos fueron felices. También les tocó atravesar finales mundialistas lejos del país. Suárez evocó una de ellas en Alemania, rodeado de hinchas locales celebrando el título mientras la banda seguía de gira. Incluso en ese contexto encontró lugar para el humor: los alemanes, contó entre risas, festejaban “todos bien ordenados, estacionando con baliza y todo”.

Bersuit adaptó giras por los Mundiales y vio con el público el partido entre Argentina y México del Mundial de Alemania 2006 antes de un recital en Zaragoza (Infobae en Vivo)

La entrevista también permitió revisar otra de las marcas de identidad de Bersuit: la decisión de romper las fronteras entre géneros musicales cuando buena parte del rock todavía desconfiaba de esos cruces. Suárez recordó que la primera incursión de la banda en la cumbia generó resistencias incluso puertas adentro. “Había algunos que decían: ‘No toco más, somos una banda de rock’”, reveló.

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Subirá explicó que aquella primera experiencia fue con una canción compuesta años antes junto a Gustavo Cordera. El verdadero impulso llegó de manera inesperada, cuando durante un ensayo un amigo que escuchaba desde una escalera interrumpió para preguntar qué era eso que estaban tocando porque le parecía “buenísimo”. Ese comentario terminó funcionando como una señal.

Después llegaron un candombe, Murguita del sur, más tarde Yo tomo y una apertura musical que terminó convirtiéndose en uno de los sellos de Bersuit. Vista con la perspectiva que dan los años, Suárez cree que aquella apuesta terminó marcando un camino que luego recorrerían muchos otros artistas.

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Para Subirá, además, esa lógica hoy forma parte del ADN de la música popular: las colaboraciones y los cruces entre géneros dejaron de ser una excepción y enriquecen a toda la escena.

Juan Subirá sostuvo que Hijos del culo y Libertinaje retrataron a la Argentina de fines de los noventa en la antesala de la crisis de 2001 (Infobae en Vivo)

El aniversario de Hijos del culo también abrió la puerta para volver sobre un disco profundamente atravesado por el contexto social de fines de los años noventa. Subirá consideró que tanto ese álbum como Libertinaje terminaron funcionando como una fotografía de una Argentina que avanzaba hacia la crisis de 2001, mientras que Suárez eligió una definición más sensorial: para él son discos que “tienen olor a llanta quemada” y que lo transportan inmediatamente a aquellos años de tensión política y social.

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Lejos de convertirse en un recuerdo nostálgico, esas canciones siguen convocando público en cada presentación. La respuesta de la gente impulsó a Bersuit a extender la gira aniversario por distintos países. Después de recorrer buena parte de la Argentina, la banda pasó por México, Colombia y España, y ahora prepara nuevas presentaciones en Chile y Perú, una señal de que el repertorio conserva la misma vigencia que hace 25 años.

El cierre de la entrevista fue, como no podía ser de otra manera, con música. Bersuit interpretó en vivo Toco y me voy y La argentinidad al palo, dos canciones que resumen buena parte de su historia: una banda que nunca entendió al fútbol como un fenómeno aislado, sino como una expresión más de la cultura popular argentina.

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