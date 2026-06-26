Guatemala

Diputado de oposición Boris España presenta una iniciativa para escalonar horarios en el Ejecutivo

La propuesta plantea reorganizar entradas y salidas del personal estatal para repartir los desplazamientos diarios y aliviar la saturación en la capital, con una reducción estimada de 5 % a 10 % en horas pico

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Infografía de horario escalonado. Gráfico circular con franjas horarias. Íconos: carro tachado, grupo de personas, dos balanzas con figuras, reloj y engranajes.
Una infografía detalla la implementación de horarios escalonados para trabajadores del Estado en Guatemala con el fin de optimizar el servicio público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diputado Boris España presentó el jueves en Guatemala una iniciativa de ley para aplicar horarios escalonados en las instituciones del Organismo Ejecutivo, con la apuesta de reducir el tráfico en la capital mediante una redistribución de los desplazamientos diarios que, según estudios citados en la propuesta, podría bajar entre 5 % y 10 % la demanda vial en horas pico.

La iniciativa aparece en un contexto de saturación creciente: España aseguró que alrededor de 1.2 millones de vehículos circulan cada día en la ciudad de Guatemala y que el parque vehicular nacional supera los 5.3 millones de unidades.

El proyecto se plantea como una medida de aplicación inmediata frente a un problema de movilidad que, según el legislador, afecta a millones de guatemaltecos todos los días.

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La propuesta busca reorganizar de forma técnica y gradual los horarios de ingreso y salida del personal del sector público. El objetivo es evitar la concentración de automóviles en los momentos de mayor circulación y distribuir mejor los viajes durante la jornada.

La propuesta crea una mesa técnica para definir franjas horarias y medir resultados

El proyecto establece la creación de una mesa técnica integrada por el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Trabajo y las municipalidades. Ese órgano tendría a su cargo la generación de datos, la recomendación de franjas horarias y la evaluación de los resultados de la medida.

De acuerdo con estudios del Plan Maestro de Movilidad Urbana y de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), un esquema bien aplicado de horarios escalonados permitiría aliviar la saturación en las principales rutas de la capital. La iniciativa toma esos antecedentes como base para justificar una intervención administrativa en lugar de una obra de infraestructura.

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El texto también dispone que la implementación no afectará salarios, prestaciones ni derechos laborales de los trabajadores del sector público.

España sostuvo que la medida no requiere inversiones millonarias, porque se trata de una reorganización administrativa cuyo efecto podría advertirse desde las primeras fases de ejecución.

La iniciativa incorpora además mecanismos de transparencia. Entre ellos, informes semestrales que deberán presentarse al Congreso de la República y al Organismo Ejecutivo.

El proyecto prevé sumar al sector privado, universidades y centros educativos

La propuesta incluye la participación voluntaria del sector privado, universidades y centros educativos. Con esa ampliación, el alcance del sistema dejaría de limitarse al Ejecutivo y se proyectaría como una estrategia más amplia de movilidad urbana.

España defendió la iniciativa como una respuesta práctica a un problema que, según dijo, consume tiempo productivo y deteriora la vida familiar. El diputado del bloque Vamos describió una rutina cada vez más extensa para quienes se desplazan a diario en el área metropolitana.

“Termina Fraijanes, no se sabe dónde empieza Mixco, dónde termina Fraijanes, dónde empieza Palencia y quién está pagando el pato de esta situación. El ciudadano guatemalteco que cada día, el año pasado se estaba levantando entre cuatro de la mañana y saliendo cuatro y veinte, cuatro cincuenta. El próximo año, así como vamos, prácticamente el ciudadano se va a tener que levantar a las tres y media de la mañana para llegar a su trabajo”, afirmó.

En esa misma declaración, el legislador sostuvo que las familias “están viendo cada día menos a sus hijos, porque se levantan a las tres de la mañana y están llegando a las diez de la noche”. También señaló que el costo alcanza al empresariado, porque entre las 05:00 y las 08:00, y luego entre las 17:00 y las 20:00 o 21:00, las calles quedan colapsadas.

España agregó que la congestión también agrava la capacidad de respuesta ante emergencias. “Si hubiere, Dios no quiera, un accidente, un terremoto o un desastre natural, no hay para dónde salir”, dijo.

El diputado sostuvo que los horarios escalonados pueden aliviar el tránsito en el corto plazo y mencionó otras soluciones para plazos posteriores, como el aerómetro, puentes para el anillo metropolitano, vías alternas e iniciativas privadas que, según indicó, se trabajan como prioritarias. Según España, su iniciativa busca aportar desde el Congreso de la República una medida “responsable” frente a un problema que, afirmó, los guatemaltecos “ya no aguantamos”.

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