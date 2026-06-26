El Turco García desmintió su nueva relación y contó cuánto le afectó el baile de Mariela Prieto en Gran Hermano: “Bajé 11 kilos”

Tras su reciente visita a la casa de Gran Hermano (Telefe) durante el segmento “Congelados”, Claudio “Turco” García se refirió públicamente a su relación con Mariela Prieto, participante del reality y su pareja fuera del programa. La aparición del exfutbolista en el ciclo televisivo no solo generó expectativa entre los seguidores, sino que además reavivó el debate por el baile que protagonizó Prieto junto a Emanuel Di Gioia, episodio que se convirtió en uno de los más comentados de la temporada.

En una entrevista con Intrusos (América), García relató cómo vivió el momento en el que vio las imágenes de su pareja bailando de manera cercana con otro concursante. Según explicó, el episodio lo sorprendió y le resultó doloroso, aunque se mostró honesto respecto a sus sentimientos. “Cuando vi el baile por primera vez me quería matar, bajé 11 kilos. Es la dieta Mariela Prieto”, comentó, combinando humor y sinceridad sobre el impacto personal de la situación.

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A pesar de la polémica, García se distanció de cualquier actitud hostil o confrontativa. Subrayó el cariño y la gratitud que siente por Prieto, destacando el rol fundamental que ella tuvo en momentos clave de su vida. “Es una mujer que si no fuera por ella yo estaría muerto hace muchos años”, aseguró, recordando dificultades pasadas y el apoyo constante recibido de su pareja.

En ese sentido, mencionó situaciones complejas que afrontaron juntos y cómo Prieto fue una figura determinante. “Me perdonó muchas cosas, tengo un hijo extramatrimonial que ella me hizo ver”, relató, reconociendo la importancia del acompañamiento de Mariela en distintos aspectos de su historia personal y familiar.

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Consultado sobre cómo afrontarán el tema del baile cuando Prieto salga de la casa, García aclaró que no buscará convertir el asunto en un conflicto mayor. “Vamos a tener una charlita cuando salga, pero bien, como charlamos siempre”, anticipó, dando a entender que resolverán sus diferencias en el marco de la intimidad de la pareja.

Así fue la entrada del Turco García a la casa de Gran Hermano

El exjugador también intentó comprender el contexto en el que se encuentra Prieto dentro del reality. Consideró que la dinámica de encierro y exposición puede llevar a actitudes que, vistas desde afuera, adquieren otra dimensión. “Por ahí se fue de mambo al estar ahí dentro, yo no puedo decir lo que ella piensa”, reflexionó. Para cerrar, el cronista le preguntó por los rumores de romance con Melisa Anzoategui, la ex de la Hiena Barrios. Sin embargo, el exdeportista afirmó: “¿Cuántos años tiene? Podría ser mi hija”.

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La polémica del baile cobró fuerza días atrás, cuando durante su ingreso a la casa, García se despidió de Prieto con una frase que rápidamente se viralizó: “Lo del baile… manejalo”. Ese breve mensaje se transformó en uno de los momentos icónicos del ciclo y alimentó el debate tanto dentro como fuera del programa.

Actualmente, con Mariela Prieto todavía en competencia y el tema instalado en la agenda mediática, García optó por restar dramatismo y poner en valor la historia compartida con su pareja. Sus declaraciones reafirmaron el vínculo afectivo y el reconocimiento hacia quien, según él mismo señaló, fue un sostén en los momentos más difíciles de su vida.

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La reacción de Mariela tras la llegada del Turco García a Gran Hermano

Días atrás, durante su visita a la casa de Gran Hermano, García sorprendió al saludar primero a Andrea del Boca, Yanina Zilli y Cinzia Francischiello antes de acercarse a Mariela. Al dirigirse finalmente a su expareja, le expresó su aprecio por verla participando en el juego y le aseguró conocerla en todas sus facetas. “Está todo bien, no te hagas problema, divertite y cuidate”, le dijo, y a continuación saludó a Sebastián Cola con elogios.

El exfutbolista también aprovechó para manifestar su afecto hacia Claudio Paul Caniggia, padre de Charlotte Caniggia, presente en la casa. Más tarde, volvió a dirigirse a Mariela y destacó el apoyo que ella le brindó en los momentos más difíciles de su vida. “Si no fuese por vos, yo estaría muerto por mis adicciones. Vi lo del baile, siempre estuviste al límite. Sos una gran mujer, seguí jugando. Te quiero un montón”, expresó. Antes de despedirse, García fue contundente: “El baile no me gustó nada”.

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Mientras que dentro de la casa los demás participantes celebraron el encuentro con Mariela, en el exterior quedó la percepción de que la relación sentimental entre ella y García finalizó, pese a mantener un vínculo cordial.

Días atrás, Prieto se había referido a su acercamiento a su compañero de juego. La participante rompió el silencio en medio de bromas y miradas del resto de los jugadores. Durante la transmisión en vivo por Telefe, Prieto respondió a las preguntas de Santiago del Moro y de sus compañeros, quienes no disimularon la curiosidad sobre el vínculo que mantiene con Emanuel, después de que ambos protagonizaran un beso en una prueba y compartieran un baile donde se los vio especialmente cercanos. La conversación giró rápidamente hacia el plano personal, y la participante no evitó las definiciones.

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