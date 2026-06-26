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Receta de mousse de manzana, rápida y fácil

El postre frío combina jugo de fruta, huevos, limón y vainilla en una preparación liviana, con apenas 25 minutos de trabajo

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Dos boles de cristal con mousse de manzana, varias manzanas frescas, ramas de canela y una servilleta de lino sobre una mesa de madera. Un bol pequeño contiene una cuchara.
La mousse usa jugo de manzana, huevos, azúcar y gelatina sin sabor para lograr un postre frío sin horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma fresco de la manzana y la textura aireada de una mousse pueden transportarte a la sobremesa de un domingo familiar, donde cada cucharada es un pequeño refugio del calor del verano. Así, esta receta se convierte en una opción liviana, refrescante y diferente del clásico flan o la tradicional ensalada de frutas.

No es un postre frecuente en la mesa diaria, pero sí suele aparecer en reuniones especiales, fiestas, o cuando buscamos una variante moderna y ligera usando una fruta que se puede comprar en cualquier lugar. La frescura lo vuelve ideal para épocas de calor, aunque también conquista en invierno con su perfil suave y dulce.

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La mousse de manzana permite aprovechar la versatilidad de la fruta, que aporta acidez equilibrada y un aroma característico a preparaciones dulces. La receta admite variantes que incorporan especias como la canela o el cardamomo, así como la inclusión de bases de bizcocho o frutos secos para añadir textura. En el ámbito gastronómico, se destaca por su presentación elegante y la facilidad para integrar ingredientes regionales o de estación, lo que la convierte en una alternativa adaptable a distintos menús y ocasiones formales.

Receta de mousse de manzana

La mousse de manzana es un postre frío elaborado a base de jugo de manzana, huevos, azúcar y gelatina sin sabor. Se destaca por su textura esponjosa, su sabor frutado y un delicado toque de vainilla y limón. Es fácil de preparar y no requiere horno ni técnicas complejas.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 4 horas (con enfriado)

  • Preparación activa: 25 minutos
  • Enfriado/Reposo: 3 horas 35 minutos

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 140 gr de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Jugo de 1 limón
  • 250 cc de jugo de manzana
  • 4 hojas de gelatina sin sabor
  • 1 pizca de sal
Manos mezclan en un bol de vidrio una crema amarilla con claras batidas. Se observan manzanas en rodajas, una olla, un limón y un envase de gelatina en polvo.
La receta de mousse incorpora vainilla y limón para reforzar el sabor frutado de la manzana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mousse de manzana, paso a paso

  1. Separar las claras de las yemas.
  2. Batir las yemas con 120 gr de azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr una crema pálida. Agregar el jugo de limón.
  3. Calentar el jugo de manzana a fuego bajo en una ollita. Una vez tibio (no debe hervir), retirar del fuego e incorporar de a poco la gelatina sin sabor, revolviendo hasta disolver completamente. No dejar que hierva el jugo: la gelatina puede perder poder gelificante si se calienta de más.
  4. Dejar que la mezcla de jugo y gelatina repose unos 10 minutos en la heladera o en un lugar frío, hasta que comience a espesar levemente.
  5. Batir las claras a punto nieve con el resto del azúcar y la pizca de sal. El punto nieve es clave para lograr la textura aireada.
  6. Incorporar la mezcla de jugo y gelatina a la crema de yemas, revolviendo suavemente. Luego, agregar las claras batidas en forma envolvente para no perder el aire.
  7. Volcar la preparación en copas o un bol grande y llevar a la heladera. Enfriar hasta que esté firme, idealmente toda la noche.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 160 kcal aprox.
  • Grasas: 3 gr
  • Carbohidratos: 30 gr
  • Proteínas: 4 gr

Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y en las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, se conserva por hasta 3 días. No se recomienda freezar, ya que la textura de la mousse puede perder aire y volverse granulada.

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