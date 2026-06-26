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El show de goles de Ousmane Dembélé para el 4-1 de Francia sobre Noruega: Les Bleus podrían jugar ante Alemania en octavos de final

El ganador del Balón de Oro anotó tres tantos en media hora para asegurar el liderazgo de los franceses. Désiré Doué cerró la cuenta con un cabezazo

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Mundial 2026 - Francia 4 - Noruega 1

La clasificación de Francia y Noruega ya estaba asegurada cuando ambos equipos saltaron al campo del estadio de Boston para disputar su duelo que terminó con triunfo de Les Bleus por 4-1, por la tercera jornada del Grupo I del Mundial 2026. Pese a la tranquilidad de la tabla, el partido ofrecía un atractivo especial que finalmente no se dio: Kylian Mbappé jugó los 90 minutos, pero Erling Haaland siquiera salió del banco de suplentes.

El desenlace del grupo definió a los próximos rivales. Francia, como líder, enfrentará el martes 30 de junio en Nueva York/Nueva Jersey a un seleccionado ubicado entre los ocho mejores terceros (Suecia y Paraguay aparecen como potenciales contrincantes) desde las 18 horas de Argentina. El detalle que le pone condimento al cuadro es que podría enfrentar a Alemania en octavos de final si ambos ganan sus respectivos cruces de 16avos de final.

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Por el otro lado, Noruega quedó en la segunda posición y deberá medirse el mismo día ante Costa de Marfil en Dallas. El triunfador de esta llave irá en octavos contra el ganador de Brasil-Japón.

La selección francesa mostró su ambición desde el primer minuto. El conjunto galo ejerció una presión alta y llegó con frecuencia al área noruega. Ousmane Dembélé fue el encargado de abrir el marcador con un remate potente desde la banda derecha a los 7 minutos. Los ataques continuaron y, apenas 12 minutos más tarde, el delantero del PSG volvió a celebrar tras firmar el segundo tanto, consolidando la superioridad de su equipo sobre un elenco noruego que presentó una formación alternativa para cuidar a sus principales figuras como Martin Odegaard, Alexander Sorloth o el propio Haaland.

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Noruega logró reaccionar tras el segundo golpe y descontó en una jugada veloz de Thelo Aasgaard, lo que trajo nerviosismo al conjunto francés. Aunque con una rápida reacción Dembélé no permitió que su protagonismo se diluyera. El atacante francés, decidido a no quedarse atrás, volvió a marcar con una acción similar a la de su segundo gol y llevó la cuenta personal a tres tantos a los 32 minutos. Con ese remate, estiró la diferencia y dejó el marcador en 3-1 en el final del primer tiempo.

El inicio de la segunda mitad favoreció a Noruega, que logró generar peligro tras una acción ofensiva en la que Oscar Bobb fue interceptado por la pierna izquierda de Theo Hernández. El árbitro sancionó penal, pero Jorgen Strand Larsen ejecutó un remate leve y raso que fue contenido sin mayores inconvenientes por Mike Maignan. Tras esa jugada, Mbappé intentó aprovechar una oportunidad de contraataque para Francia, aunque sus avances no lograron traducirse en un nuevo gol.

Poco después, Mbappé dispuso de una ocasión clara con un disparo potente que terminó por encima del travesaño. A pesar de sus reiterados intentos, el delantero francés no consiguió sumar un gol a su cuenta personal en este partido, dejando pendiente la posibilidad de ampliar su registro goleador. El resultado final llegó con un cabezazo de Désiré Doué cuando se jugaban los últimos segundos del tiempo adicionado.

A lo largo de la Copa del Mundo 2026, Kylian Mbappé se consolidó como una de las figuras más determinantes. El delantero ya suma cuatro goles en el torneo actual: anotó dos tantos en la victoria 3-1 sobre Senegal, uno a los 66 minutos y otro en tiempo de descuento. Volvió a destacarse con un doblete frente a Irak, con goles a los 14 y 54 minutos.

Estos registros le permitieron alcanzar la cifra de 16 goles en Mundiales, quedando a solo dos del nuevo máximo artillero histórico, Lionel Messi. El argentino, con tres conquistas ante Argelia y dos frente a Austria, llegó a 18 tantos y superó el récord que ostentaba Miroslav Klose desde hacía 12 años.

En el contexto del Mundial 2026, la pregunta sobre quién es el máximo goleador histórico se resolvió con el salto de Messi al primer puesto, tras sumar cinco goles en la actual edición y dejar atrás la marca del alemán. Por su parte, Mbappé mantiene la esperanza: necesita tres goles más para superar al capitán argentino y, de lograrlo, podría quedarse con el récord en solitario si continúa avanzando en el torneo.

Kylian Mbappé busca ampliar su repertorio goleador en la Copa del Mundo 2026 (Reuters/Winslow Townson)
Kylian Mbappé busca ampliar su repertorio goleador en la Copa del Mundo 2026 (Reuters/Winslow Townson)

Además, el partido frente a Irak representó un hito especial para Kylian Mbappé, quien celebró su partido número 100 con la selección de Francia en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Con apenas 27 años y 184 días, el delantero del Real Madrid se transformó en el futbolista más joven en la historia de Les Bleus en alcanzar las 100 presencias internacionales, superando con holgura el récord anterior de Patrick Vieira, quien lo había logrado a los 30 años y 145 días. En ese listado, detrás de Vieira se ubican Antoine Griezmann y Thierry Henry, ambos con marcas superadas también por la nueva estrella francesa.

La lucha entre ambos delanteros, que fueron rivales en la final de Qatar 2022 y compañeros en el PSG, suma un condimento extra al certamen, ya que la competencia por la cima de la tabla de goleadores se mantiene abierta y expectante.

Tabla de máximos goleadores de la historia de los Mundiales

  1. Lionel Messi (Argentina): 18 goles.
  2. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles.
  3. Kylian Mbappé (Francia): 16 goles.
  4. Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles.
  5. Gerd Müller (Alemania): 14 goles.
  6. Just Fontaine (Francia): 13 goles.
  7. Pelé (Brasil): 12 goles.
  8. Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles.
  9. Sándor Kocsis (Hungría): 11 goles.
  10. Harry Kane (Inglaterra): 10 goles.
  11. Gabriel Batistuta (Argentina): 10 goles.

EL CUADRO DE PLAYOFF DEL MUNDIAL

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