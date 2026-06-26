El enojo de Martín Bossi por las vacaciones de Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez: “¿No me dejan una semana en Santa Teresita?”

Daniela Pantano, el reemplazo de Laurita Fernández

La cena de los tontos se convirtió esta semana en una comedia de enredos también fuera del escenario. Daniela Pantano debutó el jueves 25 de junio en el Teatro Astral como reemplazo de Laurita Fernández, quien viajó a París mitad de vacaciones y también para cumplir compromisos con una marca, mientras la temporada sigue en cartel. La ovación de pie que recibió Pantano —que ya había suplantado a Fernández cuando se enfermó en 2025— al final de la función fue la postal de una noche que nadie esperaba que terminara así de bien, pero que llegó cargada de tensiones previas.

El arranque de la semana ya había traído su propia novedad: Gustavo Bermúdez anunció que se tomará dos semanas de vacaciones en plena temporada y que su lugar lo ocupará Pedro Alfonso. Pero fue la salida de Fernández la que encendió la mecha. Según contó Pepe Ochoa en Ángel Responde (Bondi) la actriz viajó a la capital francesa para realizar acciones para una marca —algo que ella misma mostró en redes sociales con fotos frente a la Torre Eiffel— y su personaje quedó en manos de Pantano.

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Con lágrimas en los ojos al salir del teatro, Pantano —actriz y bailarina que fue parte de Soñando por Bailar 2 en 2012— fue clara sobre quién la sostuvo arriba del escenario: “Si Martín Bossi no me hubiera ayudado a tirarme a la pileta y hubiera sido tan compañero y aliado arriba del escenario, yo no sé si hubiera sido una noche tan feliz”, dijo. Y agregó: “Para mí es como si con Bossi hubiéramos trabajado toda una vida arriba del escenario; no solamente fue mi compañero arriba del escenario como mis otros compañeros de elenco, sino que me marcó escenas tan detalladamente que me sentía en el cielo”.

Gustavo Bermúdez, que se va de vacaciones, y Martín Bossi, junto a Daniela Pantano, el reemplazo de Laurita Fernández

Martín Bossi, por su parte, no dejó pasar la oportunidad de responder con ironía y un claro enojo contenido. “Mientras Laurita se va a Francia, la próxima semana Gustavo se va a Italia y alguno de los productores se van a Estados Unidos, yo me pregunto por qué no me dejan a mí tomarme una semana en Santa Teresita”, disparó ante los cronistas que lo esperaban a la salida. Luego bajó el tono irónico y fue más directo: “Yo estreno una obra y no me bajo de ella bajo ninguna circunstancia por respeto al público, y porque creo que no hay que dejar en manos de otro el personaje que uno amasó y trabajó”. Aclaró, eso sí, que respeta las decisiones de sus compañeros.

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Lo que Bossi no dijo —pero el periodista Pepe Ochoa sí contó— es que detrás de la llegada de Pantano hay una historia que viene de lejos. Según Ochoa, las dos actrices trabajaron juntas hace años en una obra con Nicolás Cabré y la relación terminó mal. “Como Pantano se llevaba todos los aplausos, Laurita la empezó a enloquecer: le cambió el color de pelo, le empezó a cambiar cosas”, relató el periodista. El remate fue que cuando el elenco viajó a Mar del Plata, la única actriz que no fue —a pedido de Fernández, según Ochoa— fue precisamente Pantano. “Y Daniela Pantano hoy es el reemplazo de Laurita Fernández en La cena de los tontos. Y a Laurita desde París, comiendo croque madame, se la llevan los demonios”, cerró el cronista.

La actriz Laurita Fernández en París

Bossi, además, asumió esta semana un rol doble: actor y director de hecho, dado que el director oficial de la obra, Marcos Carnevale, está filmando una película y parte de los productores se encuentran en el exterior. Fue él quien ensayó con Pantano y con Alfonso para que los reemplazos no rompieran el ritmo del vaudeville. La obra lleva más de 200.000 espectadores y dos años en cartel, y el actor lo sabe mejor que nadie: no hay margen para que la maquinaria se detenga.

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