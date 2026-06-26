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Zendaya deslumbró en París: telaraña de joyas y vestido de archivo en la alfombra roja de Spider-Man

La actriz usó una pieza de John Galliano de la colección primavera-verano 1997, decorada con cadenas y cristales en alusión a la película que protagoniza

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Zendaya eligió un vestido de archivo de John Galliano para el estreno de “Spider-Man: Brand New Day” en París (Instagram)
Zendaya eligió un vestido de archivo de John Galliano para el estreno de “Spider-Man: Brand New Day” en París (Instagram)

Bajo las luces de París, Zendaya sorprendió a la industria de la moda con un vestido de archivo de John Galliano que redefinió la alfombra roja. Su aparición en el estreno de “Spider-Man: Brand New Day” no solo captó la atención de fotógrafos y fanáticos, sino que también marcó un punto de inflexión en la conversación sobre estilo y narrativa visual. La elección de la actriz y su estilista Law Roach no fue casualidad: apostaron por una pieza histórica para transformar el evento en un manifiesto de alta costura y creatividad.

El método Zendaya: moda, archivo y relato visual

Reconocida por su capacidad para adaptar su vestuario a la temática de las películas que presenta, la estrella de cine volvió a recurrir al método conocido como “method dressing”.

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La pieza elegida para el estreno en París pertenece a la colección primavera-verano 1997 de John Galliano, titulada “The Circus”. Este enfoque, que ya es marca registrada de la actriz y su estilista Law Roach, propone que cada atuendo cuente una historia alineada con el universo narrativo del filme.

La aparición de la actriz marcó un nuevo estándar en la alfombra roja internacional (Instagram)
La aparición de la actriz marcó un nuevo estándar en la alfombra roja internacional (Instagram)

La selección de una prenda vintage no solo rinde homenaje a la historia de la moda, sino que también dialoga con los símbolos y la estética de “Spider-Man”, apostando por una narrativa visual que va más allá del simple lucimiento en la alfombra roja.

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Silueta y materiales: alta costura con simbolismo

El vestido de Zendaya destacó por una silueta fluida que combinó referencias a la moda de los años treinta y cuarenta con detalles contemporáneos. La prenda presenta una espalda completamente descubierta, un escote profundo y drapeado lateral.

El tejido principal es un chiffon azul profundo estampado con nubes y constelaciones doradas, logrando un efecto que remite a un cielo nocturno. Estos elementos astrales, en tendencia en la alta costura, refuerzan el vínculo simbólico con el personaje de Spider-Man y con el relato de la película.

La actualización del diseño se percibe en la asimetría y la transparencia de la tela, características que aportan ligereza y movimiento. El estampado astral y los detalles en dorado subrayan la conexión entre archivo y modernidad.

Zendaya de la premiere de Spider-Man
El método “method dressing” de Zendaya adapta el vestuario a la narrativa de cada película

Joyería estructural: la telaraña como arte

La espalda del vestido se convirtió en el centro de todas las miradas gracias a una red de cadenas y cristales que recrea una telaraña. Esta estructura, adornada con dijes y piedras preciosas en forma de estrellas, lunas y llaves, refuerza la inspiración en el universo de Spider-Man. Los materiales —plata, cristales y pequeños charms dorados— aportan sofisticación y brillo, sin recargar el conjunto.

El contraste entre la transparencia de la tela y la densidad de la joyería provoca un juego visual hipnótico. La composición genera un efecto tridimensional y parece flotar sobre la piel de Zendaya, consolidando el look como una auténtica pieza de arte que fusiona moda y narrativa personal.

Zendaya de la premiere de Spider-Man
Dijes y piedras en forma de estrellas, lunas y llaves adornan la estructura joyera del vestido

El look se completó con un peinado bob pulido y ondas suaves, obra de Ursula Stephen, y un maquillaje luminoso diseñado por Ernesto Casillas. La piel, con efecto glass skin y toques de iluminador, mantuvo el foco en la sofisticación natural. Los accesorios secundarios, como pendientes y brazalete de diamantes de estilo minimalista, acompañaron el atuendo sin competir con el protagonismo de la espalda. Unos stilettos satinados en tono neutro finalizaron el conjunto.

La elección de la nueva Mary Jane en París no solo superó expectativas, sino que también consolidó la tendencia de recuperar piezas vintage y articular discursos visuales de alto impacto en eventos internacionales. La actriz y Law Roach demostraron que el archivo histórico de la moda puede dialogar con la innovación y la narrativa cinematográfica.

El trabajo de Zendaya y su equipo reafirma el valor de la vestimenta como relato, donde cada aparición pública se convierte en una extensión artística de la película que representa y de su propia identidad en la industria.

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