Cruz Roja Costarricense envía rescatistas a Venezuela para apoyar labores tras los terremotos

Personal médico y paramédico costarricense se integra a la respuesta internacional en coordinación con la Cruz Roja Venezolana. Crédito: Cruz Roja Costarricense

La Cruz Roja Costarricense movilizó este viernes a 16 rescatistas altamente capacitados hacia Venezuela para unirse a las operaciones de atención, búsqueda y rescate de personas afectadas por los recientes terremotos que sacudieron ese país sudamericano. La salida de la delegación, conformada por personal médico, paramédico y expertos en estructuras colapsadas (USAR), está prevista para las 6:00 p.m. desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El equipo costarricense cuenta con formación especializada en rescate en estructuras colapsadas, búsqueda y localización de personas, atención de emergencias y otras técnicas avanzadas de intervención. Según informó la Cruz Roja Costarricense, los integrantes poseen la experiencia y competencias necesarias para integrarse a escenarios de alta complejidad y coordinar acciones con los equipos internacionales ya desplegados en las zonas afectadas.

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Equipos de rescate costarricenses revisan su equipo especializado antes de la misión internacional. Crédito: Cruz Roja Costarricense

La misión responde a la solicitud de apoyo internacional emitida por la Cruz Roja Venezolana y se realiza en articulación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta humanitaria, sumando recursos y experiencia técnica ante la emergencia que enfrenta el pueblo venezolano.

Cristian Quesada, Jefatura Nacional de Telecomunicaciones de la Cruz Roja Costarricense, explicó que “la Cruz Roja venezolana ha solicitado apoyo internacional. Por eso, la Cruz Roja costarricense, en vinculación con la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, está desplegando un operativo para apoyar al hermano país. En este momento, estamos desplegando dieciséis cruzrojistas especialistas en rescate, además de personal paramédico, médico y personal de logística. Vamos a apoyar en el terreno las labores de nuestra sociedad nacional hermana, la Cruz Roja venezolana”.

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Autoridades de la Cruz Roja despiden a los 16 rescatistas que apoyarán las labores en zonas afectadas por los terremotos. Crédito: Cruz Roja Costarricense

La prioridad de la delegación será contribuir a la atención de las comunidades afectadas y brindar apoyo a las personas que enfrentan las consecuencias de la emergencia. La intervención se regirá bajo los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad y cooperación que caracterizan al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Los recientes sismos ocurridos en Venezuela han dejado decenas de víctimas mortales, cientos de heridos y severos daños estructurales en varias regiones, de acuerdo con reportes oficiales. El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre por las autoridades venezolanas, mientras continúan las operaciones de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros y la atención a miles de damnificados.

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La delegación costarricense aporta experiencia en búsqueda y rescate a las operaciones en áreas de desastre en Venezuela. Crédito: Cruz Roja Costarricense

La movilización de la Cruz Roja Costarricense refleja el compromiso permanente de la institución con la asistencia humanitaria, tanto en territorio nacional como internacional. La organización señaló que sus rescatistas han sido seleccionados por su experiencia operativa y su capacidad para trabajar en condiciones extremas, integrándose a equipos multinacionales para maximizar el alcance y la eficacia de la respuesta.

El despliegue se realiza tras un proceso de coordinación con organismos internacionales y nacionales de la Cruz Roja, con el propósito de sumar capacidades técnicas y recursos logísticos al esfuerzo global que busca atender de manera integral la emergencia en Venezuela.

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Integrantes de la Cruz Roja Costarricense se preparan para abordar el vuelo humanitario hacia Venezuela en el Aeropuerto Juan Santamaría. Crédito: Cruz Roja Costarricense

La Cruz Roja Costarricense reafirmó su compromiso de servir a las personas afectadas por emergencias y desastres, dentro y fuera de sus fronteras, demostrando que la solidaridad y la acción humanitaria no conocen límites. La delegación permanecerá en Venezuela el tiempo que sea necesario para apoyar en las labores de búsqueda, rescate y atención médica, actuando en estrecha coordinación con las autoridades locales y los equipos internacionales desplazados.