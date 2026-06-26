Costa Rica

Cruz Roja Costarricense envía rescatistas a Venezuela para apoyar labores tras los terremotos

Una delegación de 16 especialistas en búsqueda y rescate viaja a Caracas para sumarse a la respuesta internacional ante la emergencia

Guardar
Google icon
Personal médico y paramédico costarricense se integra a la respuesta internacional en coordinación con la Cruz Roja Venezolana. Crédito: Cruz Roja Costarricense
Personal médico y paramédico costarricense se integra a la respuesta internacional en coordinación con la Cruz Roja Venezolana. Crédito: Cruz Roja Costarricense

La Cruz Roja Costarricense movilizó este viernes a 16 rescatistas altamente capacitados hacia Venezuela para unirse a las operaciones de atención, búsqueda y rescate de personas afectadas por los recientes terremotos que sacudieron ese país sudamericano. La salida de la delegación, conformada por personal médico, paramédico y expertos en estructuras colapsadas (USAR), está prevista para las 6:00 p.m. desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El equipo costarricense cuenta con formación especializada en rescate en estructuras colapsadas, búsqueda y localización de personas, atención de emergencias y otras técnicas avanzadas de intervención. Según informó la Cruz Roja Costarricense, los integrantes poseen la experiencia y competencias necesarias para integrarse a escenarios de alta complejidad y coordinar acciones con los equipos internacionales ya desplegados en las zonas afectadas.

PUBLICIDAD

Equipos de rescate costarricenses revisan su equipo especializado antes de la misión internacional. Crédito: Cruz Roja Costarricense
Equipos de rescate costarricenses revisan su equipo especializado antes de la misión internacional. Crédito: Cruz Roja Costarricense

La misión responde a la solicitud de apoyo internacional emitida por la Cruz Roja Venezolana y se realiza en articulación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta humanitaria, sumando recursos y experiencia técnica ante la emergencia que enfrenta el pueblo venezolano.

Cristian Quesada, Jefatura Nacional de Telecomunicaciones de la Cruz Roja Costarricense, explicó que “la Cruz Roja venezolana ha solicitado apoyo internacional. Por eso, la Cruz Roja costarricense, en vinculación con la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, está desplegando un operativo para apoyar al hermano país. En este momento, estamos desplegando dieciséis cruzrojistas especialistas en rescate, además de personal paramédico, médico y personal de logística. Vamos a apoyar en el terreno las labores de nuestra sociedad nacional hermana, la Cruz Roja venezolana”.

PUBLICIDAD

Autoridades de la Cruz Roja despiden a los 16 rescatistas que apoyarán las labores en zonas afectadas por los terremotos. Crédito: Cruz Roja Costarricense
Autoridades de la Cruz Roja despiden a los 16 rescatistas que apoyarán las labores en zonas afectadas por los terremotos. Crédito: Cruz Roja Costarricense

La prioridad de la delegación será contribuir a la atención de las comunidades afectadas y brindar apoyo a las personas que enfrentan las consecuencias de la emergencia. La intervención se regirá bajo los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad y cooperación que caracterizan al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Los recientes sismos ocurridos en Venezuela han dejado decenas de víctimas mortales, cientos de heridos y severos daños estructurales en varias regiones, de acuerdo con reportes oficiales. El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre por las autoridades venezolanas, mientras continúan las operaciones de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros y la atención a miles de damnificados.

La delegación costarricense aporta experiencia en búsqueda y rescate a las operaciones en áreas de desastre en Venezuela. Crédito: Cruz Roja Costarricense
La delegación costarricense aporta experiencia en búsqueda y rescate a las operaciones en áreas de desastre en Venezuela. Crédito: Cruz Roja Costarricense

La movilización de la Cruz Roja Costarricense refleja el compromiso permanente de la institución con la asistencia humanitaria, tanto en territorio nacional como internacional. La organización señaló que sus rescatistas han sido seleccionados por su experiencia operativa y su capacidad para trabajar en condiciones extremas, integrándose a equipos multinacionales para maximizar el alcance y la eficacia de la respuesta.

El despliegue se realiza tras un proceso de coordinación con organismos internacionales y nacionales de la Cruz Roja, con el propósito de sumar capacidades técnicas y recursos logísticos al esfuerzo global que busca atender de manera integral la emergencia en Venezuela.

Integrantes de la Cruz Roja Costarricense se preparan para abordar el vuelo humanitario hacia Venezuela en el Aeropuerto Juan Santamaría. Crédito: Cruz Roja Costarricense
Integrantes de la Cruz Roja Costarricense se preparan para abordar el vuelo humanitario hacia Venezuela en el Aeropuerto Juan Santamaría. Crédito: Cruz Roja Costarricense

La Cruz Roja Costarricense reafirmó su compromiso de servir a las personas afectadas por emergencias y desastres, dentro y fuera de sus fronteras, demostrando que la solidaridad y la acción humanitaria no conocen límites. La delegación permanecerá en Venezuela el tiempo que sea necesario para apoyar en las labores de búsqueda, rescate y atención médica, actuando en estrecha coordinación con las autoridades locales y los equipos internacionales desplazados.

Temas Relacionados

Costa RicaCruz Roja CostarricenseVenezuelaterremotosayuda humanitaria

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Línea 3 del Metro de Panamá alcanza un 77% de avance y entra en fase de pruebas del monorriel

El proyecto inició las pruebas dinámicas de los trenes mientras la excavación del túnel bajo el Canal de Panamá entra en su etapa final, con menos de 600 metros pendientes.

La Línea 3 del Metro de Panamá alcanza un 77% de avance y entra en fase de pruebas del monorriel

Lluvias intensas y vientos fuertes afectarán varias regiones de Nicaragua por paso de onda tropical

La aproximación de la onda tropical número 13 al Caribe de Nicaragua generará durante este fin de semana condiciones inestables del tiempo, provocando lluvias en distintas regiones del país

Lluvias intensas y vientos fuertes afectarán varias regiones de Nicaragua por paso de onda tropical

El gobierno de Bernardo Arévalo ofrece a Venezuela dos equipos de rescate tras los sismos

La Secretaría de Comunicación Social confirmó que la propuesta incluye 100 rescatistas recertificados, binomios caninos e ingenieros para evaluar daños, pero requiere que Caracas active los mecanismos internacionales y defina destino y fechas

El gobierno de Bernardo Arévalo ofrece a Venezuela dos equipos de rescate tras los sismos

República Dominicana prepara el envío de un hospital móvil a Venezuela

El Ministerio de Salud Pública alista una misión con cerca de 40 especialistas para apoyar la respuesta tras los sismos que dejaron, según datos oficiales, 589 muertos y 2,980 lesionados

República Dominicana prepara el envío de un hospital móvil a Venezuela

Misión humanitaria de El Salvador localiza y trabaja para rescatar a adolescente atrapada tras sismos en Venezuela

El contingente encontró a Camila Sofía Medina Rivas, de 15 años, junto a su mascota en el noveno nivel de un inmueble derrumbado tras dos sismos en Venezuela, y reforzó las maniobras de extracción

Misión humanitaria de El Salvador localiza y trabaja para rescatar a adolescente atrapada tras sismos en Venezuela

TECNO

Pirlo TV para fútbol gratis, una de las formas más peligrosas de ver partidos de grupos del Mundial

Pirlo TV para fútbol gratis, una de las formas más peligrosas de ver partidos de grupos del Mundial

Alerta de terremotos: cómo activar avisos de desastre, notificaciones de amenazas y alarma AMBER

Si usas Windows 10 no tendrás que desinstalarlo, Microsoft ampliará su soporte

Khaby Lame vende su imagen por casi USD 1.000 millones: un clon digital aparecerá en videos

WhatsApp dice no más estafas ni suplantación de marcas: activa esta función

ENTRETENIMIENTO

Las reflexiones de Abby Elliott al despedirse de ‘El Oso’: maternidad, resiliencia y el valor de sostenerse en los otros

Las reflexiones de Abby Elliott al despedirse de ‘El Oso’: maternidad, resiliencia y el valor de sostenerse en los otros

“Mis manos también estaban congeladas todo el tiempo”, recordó Leonardo DiCaprio sobre su rodaje más exigente

“Sentí que iba a estar a salvo”, Kid Cudi sobre filmar escenas íntimas con Brittany Snow

Entre lágrimas, Sharon Stone contó la dura decisión que tomó para que su madre pudiera morir en paz: “Necesito despegarme y liberarla”

“Ella ve un futuro”: Kendall Jenner y Jacob Elordi hacen oficial su romance con un viaje a Australia

MUNDO

Netanyahu afirmó que Israel no se retirará del sur del Líbano hasta el desarme de Hezbollah

Netanyahu afirmó que Israel no se retirará del sur del Líbano hasta el desarme de Hezbollah

La OTAN refuerza su presencia en el Ártico ante la modernización militar rusa

La OMI estima la presencia de 80 minas en el canal de navegación habitual del estrecho de Ormuz

Ucrania aseguró 10.000 millones de euros para su reconstrucción tras la conferencia de donantes en Gdansk

Corea del Sur formará a 500.000 “guerreros de drones” para responder a la amenaza de Corea del Norte