Quedan 13 prófugos de La Joyita; autoridades capturan a otros dos evadidos en Panamá

Edgardo Abdiel Guillén, condenado por homicidio, fue localizado durante un allanamiento en el sector de El Tecal, en Arraiján. Tomada de la PN

La cacería de los prófugos de La Joyita continúa dando resultados. Dos de los evadidos durante la fuga masiva de 195 privados de libertad ocurrida el pasado 1 de junio fueron recapturados por la Policía Nacional en las últimas horas, horas después de que las autoridades duplicaran a $4,000 la recompensa ofrecida por información que permitiera ubicarlos.

Las nuevas capturas elevan a 182 el número de evadidos que han sido recapturados, reduciendo a 13 la cantidad de personas que aún permanecen prófugas de la justicia tras una de las mayores evasiones registradas en el sistema penitenciario panameño.

Uno de los detenidos es Edgardo Abdiel Guillén, de 56 años, quien cumplía una condena por homicidio. El hombre fue localizado durante un allanamiento efectuado en el sector de El Tecal, corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján, en una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.

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La segunda recaptura corresponde a José Nicolás López Algandona, quien también figuraba entre los 195 privados de libertad que escaparon de La Joyita. Su aprehensión se produjo durante un operativo de seguimiento realizado en una residencia ubicada en el sector de Loma 9, en el distrito de San Miguelito.

El Gobierno elevó a $4,000 la recompensa por información que permita ubicar a cada uno de los prófugos que aún permanecen en libertad. REUTERS/Dado Ruvic

Las autoridades atribuyen parte de estos resultados al fortalecimiento de las labores de inteligencia y al incremento de la recompensa ofrecida por información ciudadana. Inicialmente, el Gobierno había fijado un incentivo de $2,000 por cada prófugo, monto que posteriormente fue elevado a $4,000 con el propósito de acelerar las capturas.

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La búsqueda continúa desplegada en distintos puntos del país con el apoyo de unidades de inteligencia, investigación criminal y vigilancia, mientras las autoridades mantienen operativos permanentes para localizar a los 13 evadidos restantes.

Las acciones no se han limitado únicamente a la persecución de los fugitivos. Paralelamente, el Ministerio de Seguridad ha intensificado las intervenciones dentro del sistema penitenciario para desarticular las estructuras criminales que continúan operando desde las cárceles.

Una de las operaciones más recientes fue la Operación Cerrojo, desarrollada en el Centro Penitenciario La Joya, complejo ubicado junto a La Joyita y considerado uno de los mayores recintos penitenciarios del país.

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José Nicolás López Algandona fue recapturado en una residencia ubicada en el sector de Loma 9, en San Miguelito. Tomada de la PN

En el operativo participaron 2,400 unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, quienes intervinieron los pabellones 5, 6, 7, 8, 10 y 15, donde permanecen recluidas 2,627 personas privadas de libertad.

Los resultados de las requisas volvieron a evidenciar el ingreso de artículos prohibidos dentro de las cárceles panameñas.

Durante la intervención fueron decomisadas ocho armas de fuego, 67 municiones, 1,209 envoltorios con presuntas sustancias ilícitas y $196 en efectivo.

Además, los agentes ubicaron 100 teléfonos celulares, 77 televisores, una antena Starlink, ocho routers y 487 artículos prohibidos de diversa naturaleza, entre ellos objetos que, según las autoridades, pueden facilitar la comunicación de organizaciones criminales con el exterior o fortalecer actividades ilícitas dentro de los centros penitenciarios.

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Las autoridades también decomisaron 100 teléfonos celulares, una antena Starlink y ocho routers durante la intervención penitenciaria. Tomada de la PN

La Operación Cerrojo forma parte de la estrategia anunciada por el Gobierno tras la fuga masiva de La Joyita, cuyo objetivo es recuperar el control de los centros penitenciarios, eliminar privilegios ilegales y reducir la capacidad operativa de las estructuras criminales que funcionan desde el interior de las cárceles.

Las autoridades sostienen que las intervenciones continuarán desarrollándose de manera sorpresiva en distintos penales del país.

A estas acciones se suma el golpe contra estructuras criminales fuera de los centros penitenciarios.

En otra diligencia realizada en el corregimiento de Mateo Iturralde, en San Miguelito, unidades policiales capturaron a alias “Maikol”, de 29 años, quien figuraba en la lista de los más buscados por delitos contra la vida e integridad personal y contra la libertad.

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Durante el allanamiento también fue aprehendida una mujer, a quien las autoridades decomisaron una presunta sustancia ilícita.

Las operaciones forman parte del plan de seguridad que el Ministerio de Seguridad puso en marcha tras la crisis penitenciaria de comienzos de junio, cuando la fuga de 195 privados de libertad dejó al descubierto las debilidades en el control de La Joyita y obligó al Gobierno a desplegar operativos de búsqueda a nivel nacional.

Desde entonces, además del incremento de las recompensas, las autoridades han reforzado la presencia policial en las comunidades donde podrían ocultarse los prófugos, ejecutado allanamientos simultáneos y aumentado las requisas dentro de los centros penitenciarios.

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